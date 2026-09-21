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The Game Bakers detalla el primer contenido gratis de ‘Cairn’ para PlayStation 5 y PC

La actualización incorporará tres áreas, superficies acuáticas, una dificultad basada en energía y un modo libre

Cairn presenta su tráiler.
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The Game Bakers anunció que Cairn recibirá su primer contenido descargable gratuito, On the Trail: Deep Water, el 29 de octubre en PlayStation 5 y PC. La actualización añadirá tres zonas de escalada, introducirá el agua como superficie transitable y permitirá controlar a Marco, además de mantener disponible a Aava.

Tres zonas con agua y energía limitada

On the Trail: Deep Water llevará a los jugadores a tres localizaciones nuevas con rutas, desafíos y descubrimientos propios. Estas áreas serán más pequeñas que el monte Kami, escenario principal de Cairn, pero The Game Bakers compensará esa escala con una dificultad que limitará la energía disponible para completar cada ascenso.

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Esa restricción obligará a estudiar la ruta antes de avanzar y a seleccionar con mayor cuidado el equipamiento. Gastar demasiada energía o seguir un trayecto poco eficiente podrá comprometer el intento, por lo que la planificación tendrá un peso mayor que en las expediciones sin ese límite.

El agua será otra de las novedades de la actualización. Los escaladores podrán desplazarse sobre ella y una caída hacia estas superficies no tendrá como consecuencia inmediata la muerte. La presencia de agua reduce el castigo en ciertos tramos, mientras que la energía limitada añade presión en otros. Así, las nuevas zonas combinarán espacios más compactos con reglas distintas a las del ascenso principal.

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Marco entra en acción y llega el modo libre

Marco dejará de acompañar la expedición desde un papel secundario y pasará a ser un personaje controlable. Su estilo tendrá diferencias concretas frente al de Aava: será menos flexible, pero contará con mayor fuerza en los brazos. Esa característica permitirá afrontar las paredes con otra distribución de capacidades, sin convertir ninguna montaña en un desafío imposible para él.

La actualización también incorporará un modo libre para recorrer Kami con cualquiera de los dos escaladores. Esta opción estará centrada en experimentar con las rutas de la montaña y permitirá probar caminos alternativos sin seguir necesariamente el desarrollo habitual de la aventura.

El modo libre amplía las posibilidades para quienes ya completaron la campaña o desean practicar movimientos concretos. También permitirá comparar directamente cómo responden Aava y Marco ante una misma pared, especialmente en sectores donde la flexibilidad o la fuerza de brazos cambien la forma de avanzar.

Cairn, de The Game Bakers.
Cairn, de The Game Bakers.

El primero de varios contenidos gratuitos

The Game Bakers presentó On the Trail: Deep Water como el inicio de una serie de contenidos descargables gratuitos. Las futuras entregas ofrecerán nuevos desafíos mientras los escaladores siguen el recorrido de un personaje legendario, aunque el estudio todavía no informó cuántas actualizaciones formarán parte de la serie ni cuándo llegarán las siguientes.

Cairn debutó con más de 200.000 copias vendidas durante su primer fin de semana y recibió críticas favorables por su combinación de supervivencia, planificación y escalada. El título fue desarrollado por el mismo equipo responsable de Furi y Haven.

Actualmente, Cairn está disponible en PlayStation 5 y PC. También tiene confirmada una versión para Nintendo Switch 2, cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2027.

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