Las Trillizas de Oro festejaron los 88 años de Chichita, su madre: la reunión que convocó a hijos, nietos y bisnietos

La familia se reunió para festejar un nuevo año en la vida de la matriarca (Video: Instagram)

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Las Trillizas de Oro le celebraron el cumpleaños a Chichita, su madre, con una reunión familiar que convocó a hijos, nietos y bisnietos alrededor de una mesa con mantel blanco bordado. El festejo quedó registrado en un video que las cantantes compartieron en su cuenta de Instagram, donde expresaron su amor y felicitaron a la homenajeada.

“Feliz cumple Chichi!!!! Te amamos reina madre”, escribieron en el pie de foto del reel que compartieron en sus redes sociales. El registro mostró a un grupo numeroso de niños y adolescentes, los bisnietos de Chichita, reunidos en torno a una rogel decorada con velitas de color rosa dispuestas en el centro. Las tres hermanas aparecieron de pie junto a la mesa, una al lado de la otra, con una botella de vidrio, un limón y vasos de colores como parte de la ambientación del hogar donde tuvo lugar la celebración.

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El audio del video capturó el desarrollo del festejo desde su inicio. Fue Chichita quien tomó la palabra primero para anunciar la canción familiar: “Trixie Pop”, dijo, y otra de las voces presentes repitió la frase entre risas. Luego arrancó la versión propia de la canción de cumpleaños: “Que los cumpla Chichi, que los cumpla feliz”, entonaron los presentes. La homenajeada interrumpió el canto con un pedido —“Un momentito, un momentito”— y, cuando llegó la pregunta “¿Cuántos años cumplís?”, ella misma respondió: “Cumplo ochenta y ocho”. El grupo cerró el festejo con vítores y la frase “Que los cumpla feliz”.

Las Trillizas de Oro celebran el cumpleaños de su madre Chichita rodeadas de sus hijos y nietos en una reunión familiar

El clímax llegó con el encendido de una vela de bengala sobre la torta, que iluminó la escena con destellos dorados mientras los presentes se acercaban a acompañar el momento. Chichita, vestida con un cardigan verde sobre una camisa a rayas, se ubicó en el centro rodeada de sus nietas, varias de ellas con remeras estampadas. La casa donde tuvo lugar la reunión mostró en sus paredes un cartel de Harley-Davidson y otro de un casino. Sobre el final del video, la festejada apareció con expresión de sorpresa en el instante previo a soplar las velas junto a sus nietas.

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La celebración tuvo continuidad en las historias de Instagram de la cuenta. En una de ellas, con la canción “Into the Sun” de BTS de fondo, el texto “Feliz cumpleaños reina madre” se superpuso sobre una composición que combinó una fotografía actual de Chichita sonriente, una imagen en blanco y negro de las tres trillizas de niñas en la playa y otra fotografía de época de una joven. Una segunda historia sumó un collage de tres fotografías acompañado de la música “Las Trillizas de Oro, Trixipop: La Quieren Mucho Poquito” y un emoji de festejo: la imagen superior mostró a seis mujeres posando juntas —entre ellas las hijas de las cantantes—, la del centro a Chichita junto a sus tres hijas, las cuatro sonrientes, y la inferior replicó la escena familiar de la mesa con los niños y la torta encendida.

Paulina Alicia “Chichita” Rousse nació el 19 de septiembre de 1938 y fue empleada bancaria junto a su marido, Oscar “Pichi” Fernández, fallecido en mayo de 2015. El 5 de julio de 1960 dio a luz en Buenos Aires a María Emilia, María Eugenia y María Laura Fernández Rousse —las futuras Trillizas de Oro—, en uno de los primeros partos naturales de trillizas registrados en el país. La familia se instaló en el barrio de Parque Avellaneda, donde las tres niñas crecieron hasta que, a los cuatro años, debutaron en un aviso comercial de televisión que marcó el inicio de una carrera de más de cinco décadas que se mantiene hasta hoy.

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