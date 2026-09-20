La espectacular pirueta con la que una luchadora se impuso en UFC y es candidata a la mejor sumisión del año: "Esto pasa si despiertas al oso"

La sumisión de MMA que es candidata a la mejor del año

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En el marco de las preliminares de UFC 331: Van vs. Pantoja 2, celebrado en el repleto Crypto.com Arena de Los Ángeles, la escocesa-australiana Casey O’Neill desató la locura colectiva al someter a la brasileña Eduarda Moura con una espectacular transición que ya es firme candidata a “Sumisión del Año”.

La pelea comenzó con una alta dosis de peligro para la peleadora conocida como King. Fiel a su estilo agresivo y su imponente físico, Eduarda Moura salió decidida a acortar las distancias y logró un derribo tempranero que puso a O’Neill contra la lona. Durante los primeros pasajes del asalto, la brasileña ejerció una asfixiante presión en el suelo, buscando encajar un estrangulamiento que amenazaba con terminar la velada de forma prematura.

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Sin embargo, la evolución técnica de O’Neill en el juego de suelo quedó en evidencia. Manteniendo la calma bajo la tormenta, la peleadora de 28 años utilizó la elasticidad y fuerza de sus piernas para sacudirse el dominio posicional. A los 3:22 del primer asalto, O’Neill detuvo el reloj y encendió las alarmas de la división de peso mosca femenino con un giro acrobático de antología.

En un abrir y cerrar de ojos, mientras Moura intentaba reajustar su ofensiva, O’Neill colocó sus pies sobre la cadera de la brasileña, la elevó por el aire en una espectacular transición e invirtió la posición de forma brillante. Al caer, atrapó el brazo derecho de Moura de manera instantánea, extendiendo la articulación en una palanca de brazo (armbar) quirúrgica. Ante la presión extrema, la sudamericana no tuvo más remedio que tapear (rendirse).

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O'Neill se impuso por sumisión en el primer asalto

“Ella estaba en una especie de media guardia tratando de pasar. Noté que cada vez que pasaba, se elevaba y ponía todo su peso en sus hombros y como tratando de aplastarme. Así que sabía que sus caderas serían muy fáciles de voltear”, detalló la luchadora en la conferencia de prensa posterior al duelo y agregó: “Cuando pude poner mis pies en sus caderas, la elevé y mientras nos elevábamos, sentí que sus hombros se adelantaban. Entonces pensé, ‘Oh, el brazo definitivamente va a estar ahí’. Cambié mis caderas, fui por la palanca de brazo, y eso fue todo”.

Inmediatamente después del triunfo, O’Neill festejó en la cara de su oponente mientras se levantaba del suelo. Sobre ese episodio, que aglunos usuarios consideraron antideportivo en las redes, reconoció: “No estoy contenta con la forma en que me estaba enviando mensajes en las redes sociales y esas cosas. Siento que fue un poco irrespetuosa. Era como que estaba provocando al oso y, ya sabes, solo quería dejar claro: eso es lo que pasa cuando provocas al oso. Pero la adrenalina estaba a tope”.

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Esta victoria consolida formalmente el renacer deportivo de Casey O’Neill (12-2). La talentosa peleadora venía de superar una devastadora lesión de rodilla que la mantuvo alejada de la acción por más de 19 meses, tras su triunfo por decisión en UFC 305 en agosto de 2024. Su regreso triunfal se dio el pasado mes de marzo con un categórico nocaut sobre Gabriella Fernandes, y este triunfo frente a Moura marca su segunda victoria consecutiva del año y apenas la tercera sumisión de su carrera profesional.

Por su parte, Eduarda Moura (12-3) se hunde en un terreno complicado tras ligar derrotas consecutivas dentro de la promotora. La nacida en Bahía, Brasil, que había logrado una racha imponente incluyendo una victoria dominante sobre la veterana Lauren Murphy en julio de 2025, venía de caer por decisión unánime ante Wang Cong en febrero. El tropiezo en Los Ángeles frena drásticamente sus aspiraciones de meterse en la élite de las 125 libras.

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El impactante triunfo de O’Neill formó parte de una de las carteleras más explosivas del año en territorio estadounidense. El evento estelar cumplió con las expectativas en una auténtica guerra de cinco asaltos, donde Joshua Van defendió con éxito el campeonato mundial de peso mosca al derrotar a Alexandre Pantoja por decisión unánime en su esperada revancha.