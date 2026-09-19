Comienza la carrera para el 2027: el pedido de Santilli y Pareja a los dirigentes libertarios de cara a las elecciones bonaerenses

Sebastián Pareja junto a Javier Milei (LLA)

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A minutos de que el presidente Javier Milei saliera a saludar a la militancia que lo esperaba en las afueras de un hotel en Bahía Blanca, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, reunieron por unos minutos a los alfiles del partido de la Sexta Sección bonaerense para bajar línea sobre cómo debe ser la estrategia política del oficialismo de cara al año próximo.

“Hay que sostener la unidad”, escucharon los diferentes armadores del sur de la provincia en boca de Santilli y Pareja. El primero, como representante de la candidatura a gobernador que prevé colocar la Casa Rosada, y el segundo, como el armador provincial de La Libertad Avanza. Sorprendentemente, se escucharon valoraciones positivas sobre cómo están conviviendo tanto los dirigentes que responden al karinismo y al caputismo. Una experiencia excepcional en el conteo global de armados libertarios. También ponderaron la unión que deberán tener el espacio violeta y el PRO en los 135 municipios de la provincia, coincidiendo que “no se puede repetir perder intendencias por ir separados”.

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Un ejemplo claro fue lo que sucedió con Bahía Blanca en el 2023. El libertario y ahora diputado provincial Oscar Liberman sacó 32 puntos y estuvo a cuatro de empatar al actual intendente Federico Susbielles. La división se produjo por la presentación de la candidata de Juntos por el Cambio, Nidia Moirano, cercana a Patricia Bullrich, que obtuvo un 24% de los votos.

Lo curioso es que en la misma hora en la que Javier Milei comenzó a recorrer distintas producciones enmarcadas en el RIGI, el presidente provincial del PRO, Cristian Ritondo, publicó una foto en la que puso en la terna de precandidatos a la dirigente Gisela Caputo. Mientras que el partido amarillo colocó un nombre, La Libertad Avanza no tiene un nombre en claro, pero desde el armado provincial indican que serán ellos los que encabecen la boleta en el distrito.

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Diego Santilli y Sebastián Pareja junto a los hermanos Milei en la Sexta Sección Electoral

Una figura de extrema cercanía a Javier Milei comentó que planean continuar con las apariciones del presidente en la provincia de Buenos Aires, aunque no habrá próximas en el corto plazo. “Fue una primera aproximación para demostrar fuerza en la Provincia, aunque sabemos que el panorama no está nada sencillo”, afirmó un dirigente libertario con asiento en la Legislatura bonaerense.

Entre los estrategas de la Casa Rosada no escapa la lectura de que se está escurriendo el apoyo al Gobierno Nacional en el Conurbano bonaerense, que implica la mayoría de los votos totales en una eventual elección a gobernador. Consideran que pueden compensar esa cuestión con la nacionalización de la campaña, en la cual el mismo Milei pueda ser quien apunte contra el esquema político que hoy gobierna en la provincia. Aquello funcionaría si es que el peronismo bonaerense no desdobla la elección. Y consideran ese escenario como el más probable.

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La aparición de Milei en territorio bonaerense sucede un día antes de que el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezara un plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico, en Avellaneda. El acto, denominado “encuentro federal”, contó con diez plenarios temáticos y la presencia de dirigentes de otras provincias que orbitan su espacio. “Cuenten conmigo”, dijo el mandatario bonaerense en un discurso con olor a candidatura.

El acto se realizó en medio de una agudización de la interna peronista: días atrás, la diputada provincial de La Cámpora Mayra Mendoza calificó a Kicillof de “desleal”, mientras que Máximo Kirchner y Sergio Massa lo presionan para que abandone la construcción de su propia línea interna. El kicillofismo respondió con silencio y ratificó que continuará su camino propio de cara a las definiciones del año electoral.

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Esa fractura al interior del peronismo bonaerense busca ser aprovechada para contrastarla con el clima de “unidad” que hoy impera en la alianza entre los libertarios y el PRO.

En tanto, la cúpula de La Libertad Avanza en la provincia abrió esta mañana una sede en San Pedro y apunta a conquistar la Segunda Sección Electoral de cara a 2027. Sebastián Pareja encabezó el encuentro junto a legisladores, concejales y referentes territoriales de distintos municipios. La apertura de la sede es parte de una recorrida territorial que, además de Bahía Blanca, también incluyó a la localidad de Tigre.

Inauguración del local partidario de LLA en la Segunda Sección Electoral (LLA PBA)

“Estamos encaminados no solo a gobernar la provincia de Buenos Aires y a ganar la Segunda Sección Electoral, sino también a gobernar San Pedro. Vemos una voluntad muy grande de tener presencia, de crecer y de construir un espacio que pueda ofrecer una alternativa de gobierno en cada localidad. Ustedes son el brazo extendido de nuestro presidente de la Nación”, sostuvo Pareja ante los presentes.

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El diputado nacional también fijó posición sobre una de las modificaciones que buscará impulsar en la próxima campaña electoral: modificar la Constitución de la Provincia de Buenos Aires para convertir al Poder Legislativo en unicameral. “El desarrollo de la Provincia resulta determinante para el futuro del país”, dijo, y apuntó contra la Cámara alta: “El Senado bonaerense no cumple ninguna función. No tiene sentido tener dos Cámaras, una de las cuales tuvo solamente tres sesiones. Es una vergüenza”.

Sobre el rol que le cabe en la conducción partidaria, Pareja señaló: “Mi responsabilidad como presidente del partido en la PBA es hacer todo el esfuerzo para unir posiciones, para que el equipo sea coherente y para que tengamos una propuesta de gobierno de cara al vecino”.

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El senador provincial por la Cuarta Sección, Gonzalo Cabezas, calificó el encuentro de forma positiva. “Que esté aquí toda la representación de la Segunda Sección Electoral alienta, sobre todo por el nivel de personas y dirigentes que hemos logrado reunir. Las perspectivas son las mejores para las elecciones del año que viene”, afirmó. Por su parte, la diputada bonaerense Analía Corvino, también de la Segunda Sección, destacó el compromiso de los equipos territoriales. “Fue un gran encuentro, con mucha convocatoria. Se nota muy comprometidos a los equipos y siempre quieren escucharlo a Sebastián, que es nuestro referente y conductor en la Provincia. Queremos ganar en la PBA y seguir acompañando el proyecto de nuestro Presidente”, cerró la legisladora.