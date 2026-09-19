El Salvador

El Salvador prevé lluvias con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posible granizo durante el fin de semana

Las lluvias más intensas se esperan el domingo en zonas de la costa, la franja norte y varios departamentos del occidente y oriente salvadoreño, según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente

Un automóvil azul y varios vehículos están aparcados bajo la lluvia en un estacionamiento mojado con líneas amarillas.
Autoridades pronostican que El Salvador tendrá lluvias y tormentas con actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo durante el fin de semana. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
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El Salvador tendrá lluvias y tormentas con actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo en algunos sectores durante este fin de semana, según informó este viernes el ministro de Medio Ambiente, Fernando López. Las condiciones estarán asociadas al paso de una onda tropical, que favorecerá el incremento de la humedad en el territorio.

Este fin de semana tendremos lluvias y tormentas, acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo en algunos sectores”, señaló López.

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El titular del Ministerio de Medio Ambiente (Marn) indicó que el fenómeno atmosférico tendrá incidencia desde este sábado 19 de septiembre y que sus efectos podrían extenderse más allá del fin de semana. La institución mantiene el seguimiento de las condiciones ante la posibilidad de que la acumulación de humedad aumente a partir del domingo.

Una Onda Tropical favorecerá estas lluvias y, a partir del domingo, su combinación con otros sistemas permitirá que la humedad aumente y que las lluvias puedan prolongarse hasta los primeros días de la próxima semana”, explicó el ministro.

El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, informó que una onda tropical favorecerá el incremento de la humedad en el territorio. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, informó que una onda tropical favorecerá el incremento de la humedad en el territorio. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Se esperan lluvias tipo temporal

Un informe especial emitido este viernes brindó más detalles, señalando que la onda tropical contribuirá a la formación de un campo depresionario y, posteriormente, de una baja presión. Esa evolución facilitará el acercamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) hacia la costa del Pacífico salvadoreño desde los primeros días de la próxima semana.

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La combinación de estos fenómenos permitirá el ingreso de humedad desde los océanos Pacífico y Atlántico. El pronóstico prevé un aumento de la nubosidad y de las lluvias, que en algunos puntos podrían presentar características de temporal, en particular en sectores costeros y zonas elevadas.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían mantenerse entre el lunes 21 y el jueves 24 de septiembre en municipios cercanos a la franja costera y la cadena montañosa norte. Por ello, recomendaron vigilar las condiciones meteorológicas durante el fin de semana, ante la posibilidad de acumulados de lluvia que afecten esas áreas en los días posteriores.

El domingo concentrará las lluvias más intensas en la franja norte y la costa

Para este sábado 19 de septiembre, el pronóstico anticipa cielo poco nublado durante la mañana. Por la tarde se esperan lluvias y tormentas en la cadena montañosa norte y en las cordilleras del Bálsamo y Apaneca-Ilamatepec, con énfasis en Chalatenango y Morazán.

La Zona de Convergencia Intertropical se acercará a la costa del Pacífico salvadoreño y favorecerá el ingreso de humedad desde el Pacífico y el Atlántico. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La Zona de Convergencia Intertropical se acercará a la costa del Pacífico salvadoreño y favorecerá el ingreso de humedad desde el Pacífico y el Atlántico. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Durante la noche del sábado, las precipitaciones podrían intensificarse en las zonas central y oriental, con mayor incidencia en Cuscatlán, Cabañas y La Unión. El viento variará entre 8 y 18 kilómetros por hora, aunque durante las tormentas se esperan ráfagas superiores a 40 kilómetros por hora.

Para el domingo, las lluvias persistirán desde la madrugada en sectores de la franja costera y en áreas cercanas a las cordilleras volcánicas. Durante la tarde se prevén tormentas intensas en Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, Morazán, Sonsonate y Ahuachapán. Por la noche, la actividad lluviosa se concentraría otra vez en la cadena montañosa norte y la franja costera.

El Marn recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas ante la posible caída de objetos desplazados por el viento. También pidió a quienes realizan navegación marítima y aérea, pesca artesanal o deportiva que evalúen las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de iniciar sus actividades.

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