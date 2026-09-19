Cuba

El clamor por un “Bukele” en Cuba: La desesperada exigencia ciudadana ante la implacable ola de violencia

Acorralados por el incremento descontrolado de la delincuencia, los robos con violencia y la falta de respuesta institucional, miles de cubanos están pidiendo drásticas medidas de seguridad al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele

Perfil de un hombre con barba y traje junto a una calle con arquitectura colonial, un vehículo antiguo y sombras de transeúntes en acuarela.
El perfil de Nayib Bukele se proyecta sobre una calle de La Habana caracterizada por edificaciones coloniales, siluetas humanas y un automóvil clásico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En medio de una crisis de inseguridad caracterizada por asaltos violentos, homicidios impunes y el acecho constante de bandas delictivas, la población cubana ha comenzado a exigir medidas draconianas para frenar el caos de sus calles.

Según reveló el creador de contenido e investigador independiente Neober Licea, conocido popularmente en redes sociales como Neo reporta un crimen, durante una reveladora entrevista concedida a Univisión Miami, lo que más pide el pueblo cubano en la actualidad es la irrupción de un liderazgo contundente al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

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La exigencia de “un Bukele” refleja el nivel de desesperación de una ciudadanía agobiada por la impunidad, el abandono institucional y la incapacidad de la policía gubernamental para proteger la vida de sus habitantes.

Esta demanda de mano dura no surge de la nada; es la respuesta directa a la ruptura del orden social y a la proliferación de pandillas juveniles violentas en las principales ciudades y zonas rurales de la Isla. Ante el éxodo masivo de familias completas, miles de adolescentes han quedado desprovistos de redes primarias de cuidado y control, integrándose rápidamente a dinámicas de asaltos a mano armada y crímenes violentos.

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La sociedad percibe que las leyes vigentes y las estructuras del régimen no ofrecen garantías, por lo que la idea de una política de tolerancia cero contra la delincuencia se ha convertido en el principal anhelo de quienes sufren la violencia cotidiana.

Un informe especial sobre la alarmante ola de violencia en Cuba, donde un activista conocido como "Ño" documenta desde el exilio los crímenes que el régimen cubano no reporta, incluyendo homicidios y feminicidios.

Redes sociales y denuncia ciudadana ante el hermetismo gubernamental

El testimonio de Neo en Univisión Miami pone de relieve la desconfianza total de los ciudadanos hacia las instituciones oficiales. La población prefiere enviar sus denuncias, videos y pruebas de crímenes a plataformas independientes en busca de anonimato y efectividad, en lugar de acudir a las comisiones policiales que no resuelven los casos.

Dado que el régimen totalitario no publica cifras ni estadísticas reales sobre feminicidios o violencia urbana, las organizaciones de derechos humanos como Cubalex se apoyan directamente en las investigaciones y reportes que documenta Licea.

Este canal alternativo ha permitido elaborar informes mensuales para reflejar la verdadera magnitud de la violencia. Solo en el mes de agosto se registraron 52 homicidios en el país, mientras que el acumulado de enero a la fecha supera los 260 asesinatos confirmados, una cifra escandalosa para una nación que durante años vendió una imagen de tranquilidad social.

Silueta del mapa de Cuba en acuarela turquesa con un candado de metal en el centro y manchas de pintura roja y gris.
Un candado de hierro sobre el mapa en acuarela de Cuba ilustra las exigencias de orden y seguridad frente a la violencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casos horripilantes: Múltiples asesinatos, desmembramientos y barbarie rural

Dentro del catálogo de atrocidades reportadas por la ciudadanía y detalladas por el comunicador, destacan sucesos que han estremecido la fibra moral de la sociedad cubana. Uno de los hechos más desgarradores ocurrió en la provincia de Matanzas en el año 2023, donde una familia entera compuesta por una madre, un hombre y su pequeño hijo fue brutalmente masacrada en su propia vivienda por un vecino.

Los delitos más recurrentes que sufren a diario los cubanos son los crímenes dirigidos contra la mujer y los robos ejecutados con extrema violencia. A diario se reciben reportes de asaltos en la vía pública con armas blancas o de fuego para arrebatar teléfonos, motocicletas o divisas.

Por dar visibilidad a estos espeluznantes episodios, Neober Licea ha manifestado recibir constantes amenazas de muerte contra su persona y su familia. Sin embargo, la labor de documentación continúa siendo la única ventana disponible para que el mundo conozca la descomposición social que atraviesa Cuba, un país sumido en la miseria económica, la delincuencia desenfrenada y el clamor angustioso de una población que pide a gritos un cambio radical de seguridad.

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