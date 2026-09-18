Jasmine Blandford hará el primer lanzamiento ceremonial en la fiesta nicaragüense de los Miami Marlins

Jasmine Blandford, Miss Universe Nicaragua 2026, hará el primer lanzamiento ceremonial en el partido de Herencia Nicaragüense./ (Cortesía: Miss Nicaragua New's).

Guardar

La modelo Jasmine Blandford, actual Miss Universe Nicaragua 2026, realizará el primer lanzamiento ceremonial en el partido de celebración de la Herencia Nicaragüense que disputarán los Miami Marlins y los Bravos de Atlanta el 26 de septiembre en Miami, según informó Artículo 66.

El encuentro tendrá lugar en el estadio de los Marlins. La presencia de Blandford formará parte de una jornada dedicada a la comunidad nicaragüense del sur de Florida.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Artículo 66, el paquete de entradas para esa fecha incluye una camiseta con los colores azul y blanco de la bandera de Nicaragua. La programación también contempla un desfile de la Herencia Nicaragüense antes del juego y actividades de entretenimiento posteriores en la Plaza Oeste del estadio.

La convocatoria circuló en redes sociales entre integrantes de la comunidad nicaragüense en Miami, con un llamado a asistir al partido con prendas de los colores nacionales, informó el mismo medio.

El evento tendrá como figura central a Blandford, coronada a comienzos de septiembre como representante nicaragüense para el certamen internacional de Miss Universo, que se celebrará en noviembre en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Blandford recibió la corona de manos de Itza Castillo, Miss Universe Nicaragua 2025, durante una ceremonia realizada el 4 de septiembre en el Hotel InterContinental at Doral, en Florida. El medio nicaragüense identificó a la nueva soberana como una modelo de Nicaragua radicada en Miami.

La nueva Miss Universe Nicaragua 2026, Jasmine Blandford, celebró su triunfo en el exilio con la mirada puesta en la competencia internacional en Puerto Rico. /(Cortesía: Miss Nicaragua New's).

La organización optó este año por una designación directa, sin una competencia pública entre candidatas. La modelo nació en Estados Unidos y es hija de padres nicaragüenses vinculados a Kukra Hill, en la Costa Caribe Sur.

Su coronación tuvo lugar fuera de Nicaragua, al igual que la edición anterior. La organización trasladó sus actividades a Florida después de que la estructura local de la franquicia quedó afectada por la persecución estatal que siguió al triunfo de Sheynnis Palacios, quien fue elegida como Miss Universo 2023 en El Salvador.

PUBLICIDAD

Blandford será la segunda mujer afrodescendiente y caribeña en portar la corona nacional, después de Scharllette Allen, elegida en 2010. Representará a Nicaragua en la edición 75 de Miss Universo y buscará prolongar la serie de clasificaciones obtenidas por el país en las últimas ediciones.

El veto a Karen Celebertti derivó en el exilio de la franquicia

La realización de la coronación en Miami se relaciona con la situación que atravesó la franquicia tras la victoria de Palacios en San Salvador. En noviembre de 2023, las autoridades nicaragüenses impidieron el reingreso de Karen Celebertti, entonces directora de Miss Nicaragua, cuando volvía desde México junto a su hija.

Eli Zamora abrió en Estados Unidos una convocatoria para elegir a Miss Grand Nicaragua, tras el impedimento de ingresar a Managua. Posterior a la convocatoria, Blandford resultó electa./ (Redes sociales Eli Zamora)

Celebertti había acompañado a Palacios durante las actividades posteriores a la coronación. Según EFE, ambas fueron retenidas en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua y enviadas de regreso a México.

PUBLICIDAD

Días después, la Policía Nacional acusó a Celebertti, a su esposo y a su hijo de conspiración, lavado de dinero y difusión de noticias falsas. Reuters informó que la institución sostuvo que la organización de belleza había sido utilizada como plataforma política contra el gobierno de Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

La exdirectora salió al exilio y renunció a su cargo. Tras ese escenario, los derechos corporativos del certamen fueron reorganizados y registrados en Florida. Allí se celebraron las coronaciones de 2025 y 2026.

La participación de Blandford en el juego entre los Marlins y Atlanta seguirá la presencia pública de la representación nicaragüense en Miami. Según Artículo 66, Sheynnis Palacios realizó el primer lanzamiento de la jornada de Herencia Nicaragüense de los Marlins en septiembre de 2025.

PUBLICIDAD