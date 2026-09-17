Hideo Kojima presenta el reparto de ‘Physint’ con Bill Skarsgård al frente

Physint, de Hideo Kojima

Guardar

Durante la presentación de Xbox en el Tokyo Game Show 2026, Hideo Kojima confirmó que Bill Skarsgård interpretará al protagonista de Physint, el juego de acción, espionaje y sigilo desarrollado por Kojima Productions. El proyecto quedó bajo la edición de Microsoft después de la salida de Sony y todavía no tiene fecha de lanzamiento; su estreno está previsto después de OD.

Bill Skarsgård encabeza el reparto

Kojima anunció que Skarsgård ocupará el papel principal, cuya identidad y características todavía no fueron detalladas. El actor es conocido por interpretar a Pennywise en las adaptaciones recientes de IT, además de sus trabajos en Nosferatu, John Wick: Chapter 4 y Atomic Blonde.

PUBLICIDAD

“Me complace confirmar que Bill Skarsgård será el protagonista de Physint”, declaró el director. “Ambos somos admiradores del trabajo del otro desde hace mucho tiempo y hemos decidido embarcarnos juntos en esta nueva aventura”.

Skarsgård estará acompañado por Charlee Fraser, actriz de Furiosa: A Mad Max Saga; Ma Dong-seok, también conocido como Don Lee, visto en Eternals y Train to Busan; y Minami Hamabe, integrante del elenco de Godzilla Minus One. Estos tres intérpretes habían sido vinculados previamente con el proyecto, pero el puesto central permanecía sin confirmar.

PUBLICIDAD

El equipo ya completó parte del trabajo previo con los actores. Según Kojima, a comienzos de 2026 se realizaron pruebas de vestuario, escaneos y ensayos de cámara con Skarsgård y Fraser. Los escaneos permiten crear modelos digitales de los intérpretes para utilizarlos dentro del juego, mientras que las pruebas de cámara sirven para definir iluminación, encuadres y apariencia de los personajes.

“Las pruebas de vestuario, los escaneos y las pruebas de cámara que realizamos con Bill y Charlee a principios de este año me dieron una enorme confianza en la dirección que tomará el proyecto”, explicó Kojima. El anuncio estuvo acompañado por un póster de Physint, aunque todavía no se mostraron secuencias completas de jugabilidad.

PUBLICIDAD

El cambio de PlayStation a Xbox

Physint fue presentado originalmente como una colaboración entre Kojima Productions y PlayStation. El proyecto se promocionó como un sucesor espiritual de Metal Gear Solid, expresión utilizada para describir una obra que recupera ideas, géneros o mecánicas de otra sin ser una continuación oficial.

La relación con PlayStation terminó antes de que el desarrollo alcanzara su etapa final. Según un reporte, la decisión estuvo vinculada con retrasos, aumentos de presupuesto y dudas sobre la rentabilidad del juego. Physint no fue cancelado: Kojima Productions encontró una nueva editora en Microsoft, que ya trabajaba con el estudio japonés en OD.

PUBLICIDAD

El traslado modifica uno de los elementos centrales del anuncio original. Physint nació asociado a Sony y a la marca PlayStation, pero ahora forma parte de los proyectos respaldados por Xbox. Las fuentes no detallan qué plataformas recibirá el juego ni si existirá alguna clase de exclusividad, por lo que la distribución final continúa sin confirmarse.

Kojima describió Physint como la culminación de más de 40 años de trabajo en videojuegos. Su carrera quedó especialmente ligada al sigilo a partir de Metal Gear y Metal Gear Solid, series construidas alrededor de la infiltración, el espionaje y la posibilidad de evitar enfrentamientos directos. En este caso, el director vuelve a ese género después de concentrarse en Death Stranding y su secuela.

PUBLICIDAD

La información revelada en Tokio se concentró en los actores y en el estado inicial de la producción. No se anunciaron mecánicas concretas, una ventana aproximada de estreno ni detalles sobre la historia. Kojima adelantó que quedan más integrantes del reparto por presentar.

Georgina Campbell as Tess in 20th Century Studios' BARBARIAN, exclusively on Hulu. Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

OD continúa primero en el calendario

La presentación también incluyó una actualización de OD, el proyecto de terror que Kojima Productions ya desarrollaba junto con Xbox antes de incorporar Physint. El nuevo material mostró imágenes detrás de cámaras de Sophia Lillis y Hunter Schafer durante una sesión de captura de movimiento.

PUBLICIDAD

La captura de movimiento registra los gestos y desplazamientos de los actores para trasladarlos a personajes digitales. Este proceso permite que las animaciones reproduzcan movimientos corporales y expresiones interpretadas durante la filmación, aunque luego pueden ser modificadas por los equipos artísticos.

Microsoft todavía no comunicó una fecha para OD. Tampoco existe una ventana de lanzamiento para Physint, pero el orden informado sitúa al juego de espionaje después del proyecto de terror. Por ahora, ambos títulos continúan sin una fecha aproximada de llegada.

PUBLICIDAD