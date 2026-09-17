Costa Rica

Influencer costarricense Julián Valverde fue detenido en Estados Unidos y aún se desconoce el motivo

Araya Vlogs confirmó que el creador de contenido llevaba alrededor de 24 horas bajo custodia de las autoridades estadounidenses y todavía esperaba comparecer ante un juez. Su equipo busca asesoría legal y migratoria para conocer los próximos pasos

El influencer costarricense Julián Valverde, conocido en redes sociales como Julián Valjota, fue detenido por autoridades de Estados Unidos. Crédito: Redes sociales Julián Valjota
El influencer costarricense Julián Valverde, conocido en redes sociales como Julián Valjota, fue detenido por autoridades de Estados Unidos. Crédito: Redes sociales Julián Valjota
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El creador de contenido costarricense Julián Valverde, conocido en redes sociales como Julián Valjota, se encuentra detenido en Estados Unidos, una situación que generó incertidumbre entre sus seguidores después de que uno de sus amigos más cercanos confirmara que llevaba aproximadamente 24 horas bajo custodia de las autoridades.

La información fue comunicada por el también creador de contenido Christopher Araya, conocido como Araya Vlogs, quien explicó mediante un video que fue el propio Valverde quien le solicitó hacer pública la situación para evitar especulaciones mientras se conocen mayores detalles.

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Según el relato divulgado por Araya, Valverde todavía no había comparecido ante un juez y personas cercanas al influencer se encontraban en contacto con su abogado y con especialistas en asuntos migratorios para determinar cuál será el procedimiento que deberá enfrentar.

Hasta este jueves 17 de septiembre de 2026, no se ha informado públicamente qué autoridad realizó la detención, cuál fue el motivo específico, dónde se encuentra retenido ni si existe alguna acusación en su contra.

Tampoco existe confirmación oficial de que se trate de una detención ejecutada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), por lo que cualquier vínculo directo con un eventual proceso de deportación permanece, por ahora, sin comprobar.

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Una publicación antes de conocerse la detención

La última publicación conocida de Valverde antes de que trascendiera su situación fue realizada durante la noche del miércoles.

En el video, el costarricense aparecía dentro de un vehículo y se observaba una patrulla detrás. Fiel al tono humorístico con el que suele abordar sus experiencias en Estados Unidos, hizo referencia a un eventual regreso a Costa Rica.

“Tengan cuidado con lo que manifiestan, porque estaba diciendo que vuelvo a Costa Rica, no les había dicho cómo”, manifestó el influencer en la grabación.

Horas después se conoció que permanecía detenido.

Araya aseguró que se encontraba buscando información para comprender la situación legal de su amigo y señaló que estaban en comunicación con abogados y personas conocedoras de temas migratorios.

El creador de contenido no precisó las circunstancias en que ocurrió la detención.

Última pública realizada por el influencer costarricense previo a su arresto en Estados Unidos. Crédito: Redes Sociales Julián Valjota

Julián ya había hablado de su situación migratoria

La situación adquiere especial relevancia porque Valverde ha documentado durante años parte de su experiencia como costarricense residente en Estados Unidos y, en varias ocasiones, ha hablado públicamente de asuntos relacionados con migración.

En junio de 2025, el creador de contenido relató que estuvo cerca de enfrentar complicaciones cuando realizó un viaje por carretera próximo a la frontera con México sin conocer el funcionamiento de los controles migratorios instalados en determinadas zonas.

En esa oportunidad, Valverde explicó que no era ciudadano estadounidense y que se encontraba en un proceso legal, motivo por el cual viajaba con su pasaporte costarricense. Según relató entonces, llamó a su abogado al descubrir que tendría que atravesar un punto de control migratorio.

La situación finalmente no derivó en una detención, pero el propio influencer aseguró que su abogado le había advertido sobre la posibilidad de permanecer detenido mientras se resolviera el caso.

Valverde también ha utilizado en numerosas ocasiones el humor para referirse a una eventual deportación. Sin embargo, esas bromas no permiten establecer cuál es actualmente su condición migratoria ni explicar la causa de la detención de esta semana.

Araya Vlogs (derecha) confirmó la detención y aseguró que Valverde le pidió personalmente que comunicara la situación para evitar rumores. Crédito: Redes sociales Julián Valjota
Araya Vlogs (derecha) confirmó la detención y aseguró que Valverde le pidió personalmente que comunicara la situación para evitar rumores. Crédito: Redes sociales Julián Valjota

Más de cinco años viviendo en Estados Unidos

Valverde reside en Estados Unidos desde hace más de cinco años. De acuerdo con publicaciones anteriores, salió de Costa Rica en busca de oportunidades laborales y comenzó trabajando en actividades relacionadas con la construcción antes de que el crecimiento de sus redes sociales le permitiera dedicarse de lleno a la creación de contenido.

Su vida como migrante se convirtió precisamente en uno de los elementos centrales de sus publicaciones, en las que muestra viajes, experiencias culturales, situaciones cotidianas y diferencias entre Costa Rica y Estados Unidos.

La detención se produjo, además, pocos días después de un momento especialmente significativo para su familia. Su hermana Nathalia había viajado a Estados Unidos para reencontrarse con él después de aproximadamente cinco años separados, un momento que Valverde compartió públicamente en sus plataformas.

Por ahora, las personas cercanas al influencer esperan conocer qué determinarán las autoridades estadounidenses.

La ausencia de información oficial sobre la causa de la detención impide establecer si el procedimiento está relacionado con su condición migratoria, alguna infracción administrativa o cualquier otro asunto, por lo que el caso continúa a la espera de que Valverde comparezca ante una autoridad judicial o que su representación legal brinde mayores detalles.

Araya Vlogs indicó que mantendrá informada a la comunidad de seguidores de ambos creadores conforme obtenga datos confirmados sobre la situación del costarricense.

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