En medio de la tensión por las Malvinas, Trump y Burnham podrían reunirse por primera vez en la cumbre de la ONU

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham EFE/EPA/ANDY LLUVIA

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El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrían reunirse por primera vez la semana próxima en Nueva York, en un encuentro reservado al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que aún no está confirmado y que tendrá lugar en medio de la escalada con la Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

Según reportaron diversos medios británicos, como The Times, The Guardian y Daily Mail, la tensión sobre el archipiélago sería uno de los temas en la agenda de ambos mandatarios, además de los conflictos por la guerra con Irán, Ucrania y la inteligencia artificial. Trump y Burnham ya sostuvieron al menos dos llamadas telefónicas: la más reciente, el lunes pasado, giró en torno a los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego en Ucrania y a cuestiones económicas.

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De la Asamblea General de la ONU también participará el presidente Javier Milei y diplomáticos argentinos no descartan una reunión con su par de EEUU para tratar el reclamo histórico sobre las Islas Malvinas. En las últimas semanas, Trump insinuó en varias ocasiones que no respaldaría al Reino Unido en la cuestión de la soberanía, y vinculó esa posición a la negativa de Londres a participar en la guerra que Estados Unidos e Israel libran contra Irán.

Esta semana, Trump también describió al premier laborista como “un tipo muy simpático”, aunque añadió que lo veía “del lado liberal”. El mandatario generó además controversia al mostrarse favorable a una fusión entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, posición rechazada de plano por el gobierno británico, que reiteró que el respaldo popular necesario para convocar ese referéndum, según el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, aún no existe. Esta posición, para la Casa Rosada, favorece el argumento argentino.

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Javier Milei y Donald Trump - REUTERS/Kevin Lamarque

En paralelo a la discusión de la soberanía sobre las Islas, en el centro del conflicto está el proyecto Sea Lion, un yacimiento de petróleo en aguas profundas ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, cuya explotación impulsa el consorcio formado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. El gobierno de Javier Milei calificó el yacimiento como “un peligro claro e inmediato” para los intereses del país.

La Cancillería argentina también rechazó “de la manera más enérgica” una guía publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) de Londres, titulada “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”, que promueve la actividad comercial e hidrocarburífera en la zona y declara que la legislación argentina no tiene aplicación sobre las islas. “La República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido”, se indicó en un comunicado oficial.

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Buenos Aires acumula presión sobre las firmas vinculadas a Sea Lion. Las tres mayores compañías de servicios petroleros del mundo -entre ellas Halliburton y Baker Hughes- descartaron públicamente participar en el proyecto, en una señal atribuida al riesgo de quedar excluidas del mercado argentino, especialmente del yacimiento Vaca Muerta. Rockhopper, por su parte, indicó que no espera que las medidas de Buenos Aires tengan un “efecto material” en el desarrollo, que prevé iniciar la extracción en 2028 con una primera fase de 170 millones de barriles.

El marco normativo argentino combina la Ley N° 26.659 de 2011, ampliada en 2013, y el Decreto N° 868/2026, que acortó los plazos del proceso sancionatorio. A la fecha, la Cancillería argentina envió cerca de 180 notas de advertencia a personas y empresas en 30 países, inició 60 procedimientos administrativos y el canciller Pablo Quirno presentó tres denuncias penales contra 10 compañías y sus directivos. Las penalidades previstas incluyen la inhabilitación para operar en el país por entre cinco y veinte años.

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La IA y la regulación tecnológica abren otro frente de diferencias

Más allá de los conflictos geopolíticos, Londres y Washington también divergen en materia tecnológica. Funcionarios estadounidenses se quejaron en privado de la legislación británica de seguridad en línea y de la eventual prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años, según el Daily Mail. Trump, en tanto, descartó la necesidad de “salvaguardas” regulatorias para la inteligencia artificial, mientras el gobierno británico defiende un marco de supervisión más estricto.

En ese contexto, el embajador argentino ante Estados Unidos, Alec Oxenford, publicó en las últimas horas una reflexión que ratifica la sintonía entre Milei y Trump. “Hay una poderosa convergencia: ambos entienden que la respuesta a la disrupción tecnológica no es detener la innovación, sino liberarla, liderarla y gestionar sus riesgos sin permitir que el miedo paralice el progreso”, escribió en su cuenta de X.

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El diplomático también destacó la adhesión de Argentina a Pax Silica, una iniciativa para construir infraestructura tecnológica entre socios de confianza con valores democráticos compartidos, y subrayó que el país tiene recursos para competir “en prácticamente cada eslabón” de la cadena de valor de la IA, que abarca desde minerales críticos hasta semiconductores y centros de datos.