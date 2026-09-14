Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 14 de septiembre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es ofrecido este lunes a $1.530 para la venta en el Banco Nación, el mismo precio del viernes de la semana anterior. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.531,73 para la venta y $1.480,30 para la compra.
La evolución del tipo de cambio es materia de análisis permanente en la Argentina y, con la mirada ya puesta en las elecciones presidenciales de 2027, el flujo de divisas para los próximos meses se posiciona como el fundamento principal para defender a la economía de un shock devaluatorio.
El BCRA compró USD 42 millones la semana pasada
El Banco Central absorbió USD 5 millones con su participación cambiaria, el 0,6% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas restaron USD 37 millones, en los USD 50.469 millones.
El BCRA absorbió apenas USD 42 millones en cuatro de las cinco sesiones de negocios, mientras que las reservas internacionales, en USD 50.469 millones, cayeron en USD 287 millones, principalmente por la depreciación del oro.
El mercado y la economía argentina se empieza a poner a tono con un 2027, en el que la necesidad de acumular reservas para enfrentar eventuales disparadas de la volatilidad ante la inminencia de las urnas conviven con una actividad que todavía tiene varios sectores en problemas y un proceso de desinflación que todavía tiene que probar su capacidad de romper el piso de 1,5% mensual. Las dudas que esas variables generan, y el siempre incierto resultado de la voluntad popular, se reflejan así en una prima de riesgo país que se debate con la barrera de los 500 puntos.
Sin variantes para el dólar blue
La cotización informal del dólar continúa este lunes sin variantes, a $1.545 para la venta. A lo largo de la semana pasada el billete blue ganó cinco pesos o 0,3 por ciento.