Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 14 de septiembre

El billete al público es negociado a $1.530 para la venta en el Banco Nación. El blue continúa ofrecido a $1.545. El BCRA compró solo USD 42 millones la semana pasada

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13:17 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido este lunes a $1.530 para la venta en el Banco Nación, el mismo precio del viernes de la semana anterior. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.531,73 para la venta y $1.480,30 para la compra.

13:17 hsHoy

Se amplía la estacionalidad de la liquidación del agro y podrían ingresar dólares extra en lo que resta del año

La soja sube 27% en 2026 y alcanza su precio más alto desde diciembre de 2023. El trigo escala 45% y el maíz, 21%. La mejora de cotizaciones internacionales da margen para impulsar más exportaciones en los próximos meses

Varios billetes de cien dólares estadounidenses cubren una superficie de granos de soja. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Varios billetes de cien dólares estadounidenses cubren una superficie de granos de soja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución del tipo de cambio es materia de análisis permanente en la Argentina y, con la mirada ya puesta en las elecciones presidenciales de 2027, el flujo de divisas para los próximos meses se posiciona como el fundamento principal para defender a la economía de un shock devaluatorio.

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13:17 hsHoy

El BCRA compró USD 42 millones la semana pasada

El Banco Central absorbió USD 5 millones con su participación cambiaria, el 0,6% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas restaron USD 37 millones, en los USD 50.469 millones.

El BCRA absorbió apenas USD 42 millones en cuatro de las cinco sesiones de negocios, mientras que las reservas internacionales, en USD 50.469 millones, cayeron en USD 287 millones, principalmente por la depreciación del oro.

13:16 hsHoy

Reservas, deuda y elecciones: los cuatro frentes que condicionan el plan económico rumbo a las elecciones 2027

Inflación contenida, deterioro fabril, pagos externos e incertidumbre política definen un escenario todavía complejo para Javier Milei durante los próximos meses

El Tesoro debe conseguir dólares para los vencimientos de 2027, en un contexto de tasas altas en Estados Unidos, suba del Brent y mayor costo de financiamiento para la Argentina. (REUTERS/Tomás Cuesta)
El Tesoro debe conseguir dólares para los vencimientos de 2027, en un contexto de tasas altas en Estados Unidos, suba del Brent y mayor costo de financiamiento para la Argentina. (REUTERS/Tomás Cuesta)

El mercado y la economía argentina se empieza a poner a tono con un 2027, en el que la necesidad de acumular reservas para enfrentar eventuales disparadas de la volatilidad ante la inminencia de las urnas conviven con una actividad que todavía tiene varios sectores en problemas y un proceso de desinflación que todavía tiene que probar su capacidad de romper el piso de 1,5% mensual. Las dudas que esas variables generan, y el siempre incierto resultado de la voluntad popular, se reflejan así en una prima de riesgo país que se debate con la barrera de los 500 puntos.

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13:16 hsHoy

Sin variantes para el dólar blue

La cotización informal del dólar continúa este lunes sin variantes, a $1.545 para la venta. A lo largo de la semana pasada el billete blue ganó cinco pesos o 0,3 por ciento.

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