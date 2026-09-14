Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 14 de septiembre

Reservas, deuda y elecciones: los cuatro frentes que condicionan el plan económico rumbo a las elecciones 2027 Inflación contenida, deterioro fabril, pagos externos e incertidumbre política definen un escenario todavía complejo para Javier Milei durante los próximos meses

El Tesoro debe conseguir dólares para los vencimientos de 2027, en un contexto de tasas altas en Estados Unidos, suba del Brent y mayor costo de financiamiento para la Argentina. (REUTERS/Tomás Cuesta)

El mercado y la economía argentina se empieza a poner a tono con un 2027, en el que la necesidad de acumular reservas para enfrentar eventuales disparadas de la volatilidad ante la inminencia de las urnas conviven con una actividad que todavía tiene varios sectores en problemas y un proceso de desinflación que todavía tiene que probar su capacidad de romper el piso de 1,5% mensual. Las dudas que esas variables generan, y el siempre incierto resultado de la voluntad popular, se reflejan así en una prima de riesgo país que se debate con la barrera de los 500 puntos.