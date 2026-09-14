Argentina protestó ante Uruguay por el stand británico en la exposición rural que promociona las Islas Malvinas

El stand de las Islas Malvinas en el pabellón británico de la Expo Prado de Uruguay (Captura Canal 12)

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El gobierno argentino se quejó ante la Cancillería de Uruguay por el stand que la Embajada Británica en el país eligió para la Expo Prado 2026, la exposición agroindustria ganadera y comercial más importante del año. Entre los contenidos que eligió la representación diplomática aparece una referencia a las Islas Malvinas, utilizando el nombre de Falklands.

Esto motivó que la Embajada Argentina en Uruguay enviara una queja formal al Ministerio de Relaciones Exteriores, según informó el diario El País este domingo. El texto de “rechazo” fue enviado el 31 de agosto.

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“Esta representación desea expresar su rechazo a la presencia del mencionado ‘escritorio’ de las Islas Malvinas en la edición 2026 de la feria Expo Prado. En este sentido, la República Argentina agradece y valora el constante apoyo de la República Oriental del Uruguay a la posición argentina en la cuestión Malvinas, el cual se expresa en los ámbitos nacional, bilateral, regional y multilateral”, dice la misiva consignada por el diario uruguayo.

El stand de las Islas Malvinas en el pabellón británico de la Expo Prado de Uruguay (Captura Canal 12)

La Expo Prado comenzó el pasado viernes y se extenderá hasta el domingo.

El gobierno argentino expresó, a través de su embajada, que se instaló “un ‘escenario isleño’ en el cual se distribuye material en español sobre las Islas Malvinas con la denominación incorrecta utilizada por el Reino Unido y folletos de contenido netamente político”.

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En las imágenes, se puede ver que la Embajada Británica instaló una escenografía en la que se muestran imágenes de las Islas Malvinas, a las que se refiere con el nombre de The Falkland Islands. Allí, el gobierno inglés invita a visitarlas. Además, una de las ofertas del stand británico es una invitación a un “gin tasting” que señala: “Degustá el Gin de las Islas Falklands”.

El stand de las Islas Malvinas en el pabellón británico de la Expo Prado de Uruguay (Captura Canal 12)

El texto enviado por la Embajada Argentina señaló que a la presencia de este puesto se sumó “la visita de ‘delegaciones’ del autodenominado ‘gobierno’ isleño, el cual no es reconocido” por ninguno de los dos Estados. Incluyeron, según la versión argentina, “en al menos dos oportunidades a pretendidos ‘legisladores’ de la autodenominada ‘Asamblea legislativa’ de las Islas Malvinas”.

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Ante a esto, el gobierno argentino expresó: “Frente a la posibilidad de que se verifique nuevamente la presencia de un ‘escenario isleño’ en el pabellón británico de la feria Expo Prado 2026, la República Argentina lamentaría profundamente que se aproveche el tradicional evento del agro uruguayo para promover el posicionamiento británico en las Islas Malvinas como si se tratar de una entidad diferenciada de la República Argentina”.

La embajada pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que “las autoridades uruguayas tengan a bien no mantener contactos oficiales con ilegítimas autoridades isleñas”. Pidieron también trasladar su postura a la directiva de la Asociación Rural del Uruguay, que organiza la Expo Prado.

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Gin Tasting promocionado en el pabellón británico

Ante esto, la Cancillería uruguaya sugirió a los legisladores del país –a través de una comunicación al Parlamento– evitar todo contacto oficial con representantes del stand de las Islas Malvinas. Sin embargo, luego de una crítica de un senador ratificó esta postura y la dejó sin efecto.

El planteo fue trasladado originalmente por la Cancillería a la presidenta del Senado, Carolina Cosse, y al titular de Diputados, Rodrigo Goñi. “Se sugiere evitar contactos de carácter oficial con eventuales representantes o enviados de las Islas Malvinas”, decía la publicación, también consignada por el diario El País.

Sin embargo, el senador del opositor Partido Colorado Pedro Bordaberry rechazó lo transmitido por la Cancillería. En particular, cuestionó que se “haya trasladado al Parlamento como si fuera una instrucción a acatar”. Si bien criticó el accionar “improcedente” del ministerio, aclaró que acompaña el “histórico y sostenido apoyo del Uruguay a los legítimos derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, que no se discute”.

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Luego, la Cancillería envió una nueva carta señalando que la instrucción inicial se trató de un “error involuntario”.