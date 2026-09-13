El Gobierno de Guatemala asegura que recuperó la circulación tras 34 bloqueos y refuerza vigilancia ante nuevas protestas

El Gobierno de Guatemala recuperó la circulación en los 34 bloqueos con un operativo conjunto de la Policía Nacional Civil y el Ejército. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia )

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El Gobierno de Guatemala informó que recuperó la circulación en los 34 bloqueos que paralizaron rutas del país hasta la noche del viernes 11 de septiembre, mediante un operativo conjunto de la Policía Nacional Civil y el Ejército desplegado antes del vencimiento de un plazo fijado por la Corte de Constitucionalidad. La reapertura busca restablecer el transporte de personas, mercancías y combustibles, mientras el Ejecutivo prepara un plan ante la posibilidad de nuevas protestas durante el fin de semana de las fiestas patrias.

Las autoridades liberaron las vías a las 23:30 horas, media hora antes de que expirara el plazo de las 02:00 impuesto por el tribunal constitucional. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, presentaron el resultado de la operación en una conferencia encabezada por la secretaria de Comunicación de la Presidencia.

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El operativo despejó 20 bloqueos en el distrito central, cuatro en el distrito sur, cuatro en el distrito de Oriente y seis en el distrito norte. La coordinación con el presidente y con el Ministerio de la Defensa ya estaba en marcha desde temprano, lo que permitió movilizar a las fuerzas de seguridad antes de que venciera el mandato judicial.

La última ruta reabierta fue el kilómetro 124 de la carretera al Atlántico, en Río Hondo, Zacapa. La Policía Nacional Civil limpió el tramo después de unas 13 horas de cierre, cerca de las 23:30.

La Policía Nacional Civil, en cumplimiento de su mandato de proteger y servir a la población, desarrolló acciones durante la semana que finaliza hasta este sábado en Quetzaltenango, para restablecer la libre locomoción en diferentes carreteras y rutas del país que permanecieron bloqueadas durante varias horas, afectando el desplazamiento de miles de guatemaltecos. Crédito PNCdeGuatemala

Rutas reabiertas y saldo del operativo

Los puntos liberados incluyeron sectores de San Miguel Petapa, Villa Nueva y Mixco, dentro del área metropolitana. También se despejaron el kilómetro 192, en Jocotán, Chiquimula; la ruta hacia Río Dulce, en El Estor, Izabal; y varios accesos de Petén, entre ellos el sector frente al centro comercial Mundo Maya de Flores.

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Dos agentes de policía sufrieron heridas de arma de fuego durante las tareas en el kilómetro 168, en dirección a Cuyotenango, Suchitepéquez. Ambos fueron trasladados a la capital guatemalteca para recibir atención médica.

La jornada terminó con 14 personas consignadas a tribunales por su participación en los cierres y ocho vehículos vinculados a la obstrucción de las carreteras. El Ministerio de Gobernación señaló que el despliegue se orientó a recuperar el control territorial y ejecutar la resolución judicial.

El ministro sostuvo que el Ejecutivo logró acatar la orden dentro del tiempo establecido por la planificación previa y el apoyo militar. El Gobierno mantendrá la coordinación entre el Ejército y la Policía Nacional Civil ante la eventual instalación de nuevos bloqueos.

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El titular de Gobernación reconoció que pueden producirse más cierres en los próximos días. Sobre la respuesta prevista, afirmó: “Haremos lo que hemos venido haciendo siempre, liberando las vías, quitando los bloqueos y consignando a todas aquellas personas que se vean involucradas en este tipo de actividades”.

Las autoridades también investigan la posible intervención de estructuras criminales en la organización de las protestas. Villeda indicó que existen indicios, aunque todavía deben ser verificados antes de presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público.

El funcionario descartó avanzar con una acusación sin corroborar los elementos reunidos. “Sería irresponsable de mi parte hacer una denuncia formal si antes no tengo, de alguna manera, investigados y corroborados estos indicios”, explicó.

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El Gobierno de Guatemala recuperó la circulación en los 34 bloqueos con un operativo conjunto de la Policía Nacional Civil y el Ejército. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia )

Combustible en tránsito para más de 1.200 estaciones

El desbloqueo permitió la salida de más de 400 vehículos destinados a distribuir diésel, gasolina súper y gasolina regular en más de 1.200 estaciones de servicio de todo el país. El ministro de Energía y Minas, Edwin Barrientos, detalló por enlace desde su cartera que 200 unidades transportaban un tipo de combustible, 160 otro y 50 el restante.

Los vehículos habían quedado retenidos desde la noche del jueves por los cortes de ruta. La interrupción afectó la llegada de suministros a estaciones de servicio, incluidas varias ubicadas en la Ciudad de Guatemala, donde hubo faltantes temporales.

Barrientos aseguró que los problemas obedecieron a la imposibilidad de transportar el combustible por los cierres en ambos extremos de las rutas de abastecimiento, no a una escasez de existencias. El Ministerio de Energía y Minas prevé que la distribución comience a normalizarse a partir del 13 de septiembre.

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Ese día, a las 16:00, está prevista la llegada del buque Silver Evalina con 5,5 millones de galones de gasolina. Una segunda embarcación arribará en los días siguientes con otros 7,5 millones de galones, volúmenes que se sumarán a las reservas ya disponibles dentro del país.

El ministro pidió evitar compras motivadas por el temor a una falta de producto: “Hay combustible en Guatemala, hay suficiente, que no se preocupen, que no entren en compras de pánico”. La cartera mantiene contacto directo con transportistas e importadores para controlar el suministro en tiempo real.

Según Barrientos, Guatemala no ha registrado un desabastecimiento de combustible desde hace 25 años.