Panamá

Alias “Chombón”, uno de los más buscados de Panamá, fue capturado en Costa Rica

El intercambio de información entre organismos de inteligencia condujo hasta el sospechoso en el distrito costarricense de Las Cuestas.

Favio Javier Enrique Díaz Bascombe, alias “Chombón”, fue localizado por las autoridades costarricenses en el distrito de Las Cuestas. Tomada de la PN
Favio Javier Enrique Díaz Bascombe, alias “Chombón”, fue localizado por las autoridades costarricenses en el distrito de Las Cuestas. Tomada de la PN
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La cooperación policial entre Panamá y Costa Rica permitió la captura de Favio Javier Enrique Díaz Bascombe, alias “Chombón”, quien figuraba entre los más buscados por las autoridades panameñas. El hombre es requerido por pandillerismo y homicidio agravado, según confirmó la Policía Nacional.

Díaz Bascombe fue detectado en Punta Arenas, distrito de Las Cuestas, en territorio costarricense, después de un intercambio de información entre organismos de inteligencia. La operación contó con la participación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional de Costa Rica y las unidades investigativas panameñas.

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Las autoridades costarricenses coordinaron su expulsión y posterior entrega en Paso Canoas, principal cruce terrestre entre ambos países. Tras ingresar a Panamá, el sospechoso quedó bajo custodia de la Dirección de Investigación Judicial, encargada de ponerlo a disposición de la autoridad que solicitó su aprehensión.

La captura muestra el papel que cumple la cooperación binacional frente a sospechosos que cruzan la frontera para intentar evadir procesos penales. En este caso, la localización dependió del intercambio previo de información, pues el requerido ya había salido de la jurisdicción donde se investigan los delitos atribuidos.

Dos ciudadanos costarricenses con antecedentes por robo agravado fueron inadmitidos en el Puente Binacional de Bocas del Toro. Tomado de X
Dos ciudadanos costarricenses con antecedentes por robo agravado fueron inadmitidos en el Puente Binacional de Bocas del Toro. Tomado de X

Los controles fronterizos también permitieron inadmitir a dos ciudadanos costarricenses con antecedentes por robo agravado. Ambos fueron detectados en el Puente Binacional de Bocas del Toro y devueltos a Costa Rica después de que las autoridades aplicaran el artículo 50 de la normativa migratoria panameña.

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Esa disposición permite al Servicio Nacional de Migración negar la entrada o el tránsito a extranjeros cuando existen circunstancias que comprometen la seguridad pública. La inadmisión es una decisión administrativa adoptada en el punto de entrada y se diferencia de una captura penal, porque la persona no necesariamente es requerida por Panamá.

Pero no toda la actividad migratoria se concentró en la frontera: en las terminales aéreas también se desarrollaron procedimientos. Un ciudadano brasileño fue identificado mientras permanecía en tránsito por Panamá. Sobre el viajero existía una alerta vinculada con una orden de arresto vigente en Massachusetts, Estados Unidos, por un presunto delito relacionado con narcotráfico, lo que activó las coordinaciones internacionales correspondientes.

Las verificaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen permitieron detectar a un venezolano con una orden de aprehensión por delitos contra el orden económico. El ciudadano fue entregado a la Dirección de Investigación Judicial, que deberá identificar a la autoridad solicitante y continuar los trámites establecidos dentro del expediente.

Las manos de un hombre están sujetas a la espalda con esposas metálicas de seguridad.
Un ciudadano brasileño fue detectado en tránsito por Panamá debido a una orden de arresto vigente en Massachusetts. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, una colombiana procedente de Bogotá fue inadmitida tras comprobarse que mantenía antecedentes por hurto agravado. Migración aplicó la misma disposición utilizada en el Puente Binacional y ordenó su devolución, sin permitir que la viajera ingresara formalmente al territorio nacional.

Operación Terracota

A estos procedimientos se sumó la Operación Terracota, desarrollada en el área del Terraplén, en Santa Ana, y en el distrito de La Chorrera. Durante el operativo fueron aprehendidos cuatro ciudadanos venezolanos y una mujer panameña, por presuntas irregularidades migratorias y delitos vinculados con bienes de procedencia ilícita.

La acción interinstitucional incluyó 15 diligencias de allanamiento y registro ejecutadas por la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Migración y la Autoridad Nacional de Aduanas. Los agentes incautaron dinero en efectivo, equipos tecnológicos, relojes y cajas de cigarrillos, junto con otros artículos cuya procedencia será verificada durante la investigación.

La Operación Terracota incluyó 15 allanamientos en Santa Ana y La Chorrera, donde fueron aprehendidos cuatro venezolanos y una panameña, mientras las autoridades incautaron dinero, dispositivos electrónicos, relojes y cajas de cigarrillos para determinar su procedencia. Tomada de la PN
La Operación Terracota incluyó 15 allanamientos en Santa Ana y La Chorrera, donde fueron aprehendidos cuatro venezolanos y una panameña, mientras las autoridades incautaron dinero, dispositivos electrónicos, relojes y cajas de cigarrillos para determinar su procedencia. Tomada de la PN

Las autoridades vinculan a los detenidos con presuntos delitos de hurto y receptación de bienes provenientes de actividades ilícitas. También identificaron casos de estadía vencida, una infracción administrativa que puede derivar en multas, deportación o impedimentos de entrada, dependiendo de la situación migratoria y los antecedentes de cada persona.

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