Nicaragua

Murió estadounidense involucrado en accidente que dejó a dos nicaragüenses fallecidos

Cristopher Wayne Gates, de 40 años, murió en un hospital de Rivas tras sufrir un paro cardíaco, días después de la colisión frontal en las inmediaciones del parque de la comunidad La Virgen en carretera hacia San Juan del Sur

Cristopher Wayne Gates murió tres días después del accidente vial en Rivas y elevó a tres la cifra de fallecidos. (Foto: 100% Noticias)
Cristopher Wayne Gates murió tres días después del accidente vial en Rivas y elevó a tres la cifra de fallecidos. (Foto: 100% Noticias)
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El ciudadano estadounidense Cristopher Wayne Gates, de 40 años, murió tres días después del accidente vial que causó la muerte de dos hombres en Rivas. Había llegado a Nicaragua cerca de cuatro meses antes junto con su madre, con planes de instalarse en San Juan del Sur.

Gates sufrió un paro cardíaco el viernes mientras permanecía internado en el Hospital Comandante Gaspar García Laviana. Su fallecimiento cerró la posibilidad de un eventual proceso judicial por el choque, informó 100% Noticias.

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El siniestro dejó tres fallecidos: el propio Gates, Julio César Hernández Vivas, de 59 años, y su hijastro Marlon Leonel Velásquez Oviedo, de 37. Los dos nicaragüenses viajaban en motocicleta tras regresar de una jornada de pesca en San Juan del Sur.

La muerte del conductor ocurrió después de que la Policía lo detuviera por la colisión. Los medios locales señalaron que la prueba de alcoholemia habría registrado 1.70 gramos por litro de sangre.

La colisión frontal ocurrió en la comunidad La Virgen

El accidente ocurrió la noche del martes frente al parque de la comunidad La Virgen, sobre la carretera hacia San Juan del Sur. Gates manejaba una camioneta Toyota negra con placa M 120-052, mientras que Hernández Vivas y Velásquez Oviedo viajaban en una motocicleta con placa RI 11-936.

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De acuerdo con la información divulgada, la camioneta habría invadido el carril contrario antes de impactar de frente contra la motocicleta. Hernández Vivas murió en el lugar por las heridas que sufrió, mientras que su hijastro fue trasladado al hospital de Rivas y falleció horas después.

Gates también recibió atención médica en el Hospital Comandante Gaspar García Laviana, el mismo centro en el que murió Velásquez Oviedo. El estadounidense continuó internado hasta la tarde del viernes, cuando sufrió el episodio cardíaco que causó su muerte.

El conductor estadounidense había sido detenido después del siniestro y permanecía hospitalizado al momento de su fallecimiento. Con su muerte, quedó sin efecto la posibilidad de continuar un proceso judicial derivado de la colisión que dejó dos víctimas nicaragüenses.

La muerte de Gates en el Hospital Comandante Gaspar García Laviana cerró la posibilidad de un proceso judicial por la colisión. (Foto: Redes sociales)
La muerte de Gates en el Hospital Comandante Gaspar García Laviana cerró la posibilidad de un proceso judicial por la colisión. (Foto: Redes sociales)

Los dos hombres que iban en motocicleta regresaban a su vivienda en Rivas luego de realizar labores de pesca en San Juan del Sur. El material disponible no detalla qué actuaciones había realizado la Policía luego de detener a Gates ni si existía una acusación formal antes de su muerte.

Gates alquilaba una vivienda junto con su madre en San Juan del Sur

El estadounidense había viajado a Nicaragua junto con su madre, una adulta mayor que utilizaba silla de ruedas. Ambos residían en una zona residencial de San Juan del Sur y tenían la intención de permanecer en el país, de acuerdo con el testimonio recogido por La Boca del Lobo citado por 100% Noticias.

La fuente cercana a Gates contó a la publicación que el hombre había alquilado una vivienda por un año. Según ese relato, realizaba preparativos para acondicionar la propiedad y convertirla en el lugar donde viviría con su madre.

El día del accidente, Gates había salido a comprar plantas para iniciar un jardín en la casa. Esa actividad formaba parte de los planes que desarrollaba antes del choque ocurrido en la carretera entre Rivas y San Juan del Sur.

Él vivía con su mamá”, relató la fuente cercana al estadounidense a La Boca del Lobo citado por 100% Noticias. La persona añadió que ambos tenían la intención de quedarse a vivir en esa localidad.

La publicación no identificó a la persona que brindó el testimonio. Tampoco hubo una confirmación pública de familiares ni de autoridades migratorias sobre los planes de residencia permanente de Gates y su madre en Nicaragua.

El proyecto de instalarse en San Juan del Sur quedó interrumpido por el accidente y la posterior muerte del estadounidense. La información disponible solo indica que el hombre había llegado al país meses antes y que alquilaba una vivienda con su madre.

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