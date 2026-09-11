Claudia Negri, futura decana de Medicina de la UBA: “Todos los médicos tienen que tener un trabajo digno”

Claudia Negri describió como tirante el vínculo con el Gobierno por la falta de implementación de la ley de financiamiento universitario

Guardar

Claudia Negri será la primera mujer en ocupar el decanato de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La fórmula que integra junto con Marcelo Melo, futuro vicedecano, fue elegida por unanimidad y conducirá la Facultad hasta 2031.

En una entrevista con Infobae al Regreso, Negri habló sobre el significado de su elección y anticipó algunos de los principales desafíos de la próxima gestión: la articulación entre la universidad y el sistema de salud, la formación de especialistas, el financiamiento de la UBA y las condiciones laborales de los médicos.

PUBLICIDAD

La primera mujer en el decanato de Medicina

Negri tiene 59 años, es magíster en Seguridad Social, especialista en Psiquiatría y Salud Pública y acumula unas tres décadas de trayectoria académica en la UBA. Actualmente es vicedecana y consejera directiva por el claustro de profesores.

Su llegada al decanato también representa un cambio histórico dentro de una estructura en la que, según recordó, las mujeres tuvieron durante años una participación limitada en los espacios de decisión. “Siempre había como una cosa de: ‘Bueno, bueno, no dejá, no, no entrés, esperá que estamos reunidos’”, relató.

PUBLICIDAD

Claudia Negri será la primera mujer en ocupar el decanato de la Facultad de Medicina de la UBA hasta 2031 (Infobae en Vivo)

Negri sostuvo que esa experiencia también implicó tener que demostrar permanentemente sus capacidades para acceder a lugares de conducción. “Yo tengo que demostrar siempre qué soy, qué hago”, afirmó.

Una Medicina más vinculada al sistema de salud

Uno de los ejes de la futura conducción será fortalecer el vínculo entre la Facultad y las autoridades sanitarias. Para Negri, la universidad debería participar de una planificación que permita detectar qué especialistas necesita el país y orientar la formación en función de esa demanda.

PUBLICIDAD

“Tengo la esperanza y la expectativa de que desde la Facultad de Medicina, junto con los ministerios de Salud, deberíamos trabajar en forma coordinada”, planteó. Entre las especialidades que hoy presentan mayores necesidades mencionó a la Psiquiatría infantil y la Pediatría.

La carrera de Medicina dura siete años y luego se suman otros tres o cuatro de especialización. Frente a ese recorrido, Negri reclamó mejores condiciones para el ejercicio profesional y cuestionó el pluriempleo. “El pluriempleo no hace bien a nadie. La profesión es desgastante, son muchos años de estudios”, señaló.

PUBLICIDAD

Claudia Negri describió como tirante el vínculo con el Gobierno por la falta de implementación de la ley de financiamiento universitario (REUTERS/Francisco Loureiro)

También marcó como una prioridad que los graduados dispongan de los recursos necesarios para trabajar: “Que puedan tener todos los insumos, que tengamos tecnología de vanguardia”.

El presupuesto y la formación universitaria

La situación financiera de las universidades ocupa otro lugar central en su diagnóstico. Negri describió como “medio tirante” el vínculo con el Gobierno por la falta de implementación de la ley de financiamiento universitario y señaló que los conflictos gremiales afectan la actividad cotidiana.

PUBLICIDAD

“Desde adentro lo vivimos mal porque nos gusta estar en las aulas, nos gusta trabajar, nos gusta que los alumnos puedan estudiar”, afirmó.

En paralelo, destacó los cambios realizados en los últimos años en la carrera de Medicina. Según explicó, la reorganización de los planes de estudio permitió ofrecer materias vespertinas y facilitar que los estudiantes puedan adelantar la cursada. También destacó el contacto con pacientes a través de las unidades docentes hospitalarias.

PUBLICIDAD

Entre los proyectos que le gustaría impulsar aparece un centro de simulación para fortalecer la formación práctica.

Claudia Negri advirtió que la Psiquiatría infantil y la Pediatría figuran entre las especialidades con mayores necesidades en el sistema de salud (Infobae en Vivo)

La UBA y el futuro de los médicos

Negri rechazó la idea de que la UBA haya perdido calidad académica frente a otras instituciones. “En lo científico, en lo académico, sigue siendo una facultad, una universidad sumamente sólida”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Como ejemplo de la vigencia de la institución, señaló que la matrícula de Medicina se mantiene estable y mencionó la apertura de una sede del CBC en Chacabuco, donde unos 80 estudiantes comenzaron su formación universitaria sin necesidad de mudarse inmediatamente a Buenos Aires.

La futura decana también se refirió al acceso a las residencias médicas. Recordó que en el último examen se inscribieron alrededor de 8.600 médicos, aunque rindieron poco más de 6.000, frente a una oferta cercana a las 1.000 vacantes.

PUBLICIDAD

“Si pudiésemos tener los ocho mil médicos que están intentando entrar al sistema dentro del sistema, sería lo óptimo”, afirmó.

Negri asumirá en marzo de 2027 y tendrá cuatro años para llevar adelante una agenda que combina el futuro de la formación médica con una preocupación más amplia: cómo preparar profesionales para las necesidades concretas del sistema de salud y qué condiciones ofrecerles una vez que terminen la carrera.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.