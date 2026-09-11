Fue verdugo de Boca Juniors en la Copa Libertadores y recibió una denuncia por amenazar a una repartidora de comida

John Kennedy recibió una denuncia por parte de una repartidora (REUTERS/Ramiro Gomez)

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John Kennedy, delantero del Fluminense que es recordado en Argentina por el gol que le convirtió a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores 2023, fue denunciado por amenazas por una repartidora después de un intercambio mediante una aplicación de entregas. Según informaron medios locales, la situación se produjo durante la estadía del jugador en un hospital de Río de Janeiro, donde se encontraba internado por una operación en su rodilla derecha. El futbolista reconoció que existió la conversación, pero negó haber intimidado a la trabajadora.

La denuncia fue presentada el jueves 10 por la tarde ante la comisaría 12 de la Policía Civil de Copacabana, según informó el medio Globo Esporte. El episodio inicial ocurrió el lunes anterior, cuando Kennedy pidió un helado y la repartidora, Samantha Guzmán, llegó al hospital para completar el envío. La mujer sostuvo que solicitó al cliente que bajara a recibir el pedido, no obtuvo respuesta y recurrió al chat de la plataforma. Tras 15 minutos, según su declaración, recibió insultos y mensajes como: “Lo arreglaré contigo de otra manera”, “Lárgate de aquí, enferma” y “Perra hambrienta”.

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La última expresión no figuraba en las capturas difundidas por la repartidora en redes sociales, pero sí en el registro policial al que accedió el portal citado. La denunciante afirmó que finalmente se encontró con un amigo del jugador en la entrada del hospital, quien recibió el pedido y la insultó con expresiones como “sin hogar” y “muerta de hambre”. La repartidora denunció un segundo incidente ocurrido dos días después, el 9 de septiembre, en la tienda de su padre, también situada en Copacabana.

John Kennedy convirtió el 2-1 definitivo de la final de la Copa Libertadores 2023 entre Fluminense y Boca (REUTERS/Sergio Moraes)

El mismo amigo de Kennedy que habría recibido el pedido se presentó en el comercio y, de acuerdo con el relato de Guzmán ante la Policía Militar, apuntó con el dedo al rostro de un empleado. Luego le habría transmitido una advertencia dirigida a la repartidora: “Díganle a la pareja que no ando solo y que a cualquiera que vea en bicicleta por la calle lo voy a lanzar por los aires”. Kennedy no estaba presente durante ese segundo hecho, según la propia denuncia.

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El entorno del delantero confirmó al portal brasileño que hubo una conversación con una trabajadora de iFood por problemas vinculados con la entrega, aunque rechazó que el futbolista hubiera amenazado a alguien. En su declaración oficial, sostuvo: “El atleta John Kennedy admite que hubo una conversación con un empleado de la aplicación iFood sobre problemas con la entrega, pero niega rotundamente haber proferido amenazas contra terceros en el incidente denunciado”.

Kennedy estaba internado por la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en la rodilla derecha el 1 de agosto, durante el partido entre Fluminense y Vasco da Gama por la Copa de Brasil. Tras varias semanas de tratamiento y fisioterapia preoperatoria, fue operado en un hospital privado de Río de Janeiro. La recuperación de esa lesión suele demandar entre seis y ocho meses, por lo que el club calcula que el delantero podría regresar después del primer trimestre de 2027.

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John Kennedy se consolidó como una de las figuras de Fluminense en la única Copa Libertadores que ganó el club brasileño (REUTERS/Ricardo Moraes)

La lesión ocurrió a los nueve minutos del segundo tiempo ante Vasco, cuando Kennedy disputó una pelota con Paulo Henrique y ambos terminaron en el suelo. Los dos recibieron atención médica, pero el atacante padeció un fuerte esguince en la rodilla derecha, no pudo continuar y fue reemplazado por Germán Cano. El delantero abandonó el campo visiblemente afectado y siguió llorando en el banco de suplentes. Los estudios posteriores confirmaron la rotura del ligamento.

Kennedy llevaba 15 goles en la temporada, incluido uno en un amistoso, y era el máximo anotador del conjunto brasileño. También acumulaba 38 partidos en 2026 y era el segundo futbolista con más titularidades del plantel, solo detrás del arquero Fábio, que registraba 39 encuentros. En la Libertadores de 2026 marcó el empate 1-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza y convirtió otro gol en la victoria por 2-1 frente a Bolívar.

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El nombre de Kennedy quedó ligado a la final de la Copa Libertadores de 2023, cuando Fluminense venció 2-1 a Boca Juniors en el estadio Maracaná y ganó por primera vez el máximo torneo continental. El atacante marcó el segundo gol del equipo carioca en el tiempo suplementario.

El delantero había ingresado durante el encuentro y apareció dentro del área para convertir el tanto decisivo. Su festejo terminó con una expulsión por sacarse la camiseta. Después de aquella consagración, Kennedy pasó por Pachuca de México antes de regresar a Fluminense.