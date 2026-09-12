El Salvador

Primera condena de prisión perpetua en El Salvador: atacó a un “amigo” con piedras hasta quitarle la vida y robarle su dinero

La sentencia recayó en Carlos Arturo Herrera Castro, de 31 años, por el homicidio y el despojo de dinero a Alexis López Córdova en un hecho ocurrido el 18 de mayo de 2026 en Chalatenango

Fiscalía General de la República, El Salvador, Cadena Perpetua
El crimen por el que fue condenado Carlos Arturo Herrera Castro ocurrió el 18 de mayo de 2026 en el cantón Teosinte, distrito de Arcatao, Chalatenango. (Fiscalía General de la República)
Guardar

El Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador, con sede en Santa Tecla, informó este viernes que impuso la primera condena de prisión perpetua en la historia de El Salvador contra Carlos Arturo Herrera Castro, de 31 años, declarado responsable de homicidio agravado y robo en perjuicio de Alexis López Córdova.

Según información de Centros Judiciales, el tribunal aplicó el artículo 92-B del Código Penal, incorporado tras las reformas constitucionales y penales que habilitaron la pena perpetua para delitos de extrema gravedad. La Fiscalía General de la República (FGR) también informó que se trata de la primera sentencia de este tipo en el país.

PUBLICIDAD

La condena se dictó por un crimen cometido el 18 de mayo de 2026 en el cantón Teosinte, distrito de Arcatao, Chalatenango. De acuerdo con la acusación fiscal, Herrera Castro había consumido bebidas alcohólicas antes de iniciar una discusión con la víctima, quien era su “amigo”.

Fiscalía General de la República, El Salvador, Cadena Perpetua
El Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador impuso la primera condena de prisión perpetua en la historia de El Salvador contra Carlos Arturo Herrera Castro por homicidio agravado y robo. (Fiscalía General de la República)

El crimen ocurrió tras la entrada en vigor de la reforma

La investigación estableció que, durante el altercado, Herrera Castro atacó a la victima con piedras y le causó lesiones graves en la cabeza y el rostro. López Córdova murió a causa de la agresión.

Después del ataque, el ahora condenado sustrajo el dinero en efectivo que López Córdova llevaba consigo, según la versión presentada por la Fiscalía durante el juicio. Ese segundo hecho permitió que la acusación incluyera el delito de robo junto con el homicidio agravado.

PUBLICIDAD

En la audiencia, la representación fiscal presentó declaraciones de testigos. Uno de ellos aseguró haber visto a Herrera Castro contando dinero en el lugar donde ocurrió el crimen.

La prueba testimonial también incluyó el señalamiento de que el imputado ofreció USD 10 a un testigo para que no informara a las autoridades sobre lo sucedido. El tribunal valoró esos elementos junto con el resto de la prueba incorporada en el debate.

La Fiscalía sostuvo que el ataque tuvo como finalidad apoderarse del dinero de la víctima. Con base en esa acusación, el juzgado declaró responsable a Herrera Castro por homicidio agravado y robo.

Fiscalía General de la República, El Salvador, Cadena Perpetua
La Fiscalía sostuvo que el ataque tuvo como finalidad apoderarse del dinero de la víctima, lo que permitió sumar el delito de robo al homicidio agravado. (Fiscalía General de la República)

La aplicación de la prisión perpetua revisable quedó vinculada a la fecha en la que se cometió el homicidio. Las reformas que habilitaron esta pena entraron en vigor el 26 de abril de 2026, tras la modificación del artículo 27 de la Constitución y de normas penales secundarias. La normativa prevé esta sanción para delitos como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a organizaciones terroristas.

Centros Judiciales indicó que los nuevos Juzgados de lo Criminal quedaron habilitados oficialmente el 14 de mayo de 2026. El homicidio por el que Herrera Castro fue condenado ocurrió cuatro días después, el 18 de mayo, por lo que el tribunal consideró aplicable el nuevo régimen de sanciones.

La legislación contempla que la pena perpetua sea revisable. Para las personas adultas condenadas por un solo delito, la primera revisión puede realizarse tras 30 años de prisión. En casos de concurso de delitos, el plazo se extiende a 35 años, mientras que las condenas con agravantes pueden ser revisadas después de 40 años.

Temas Relacionados

cadena perpetuaHomicidio agravadoFiscalía General de la RepúblicaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El bajo nivel del lago Güija alarma a comunidades de El Salvador y Guatemala

La falta de lluvias durante el invierno salvadoreño dejó al cuerpo de agua binacional por debajo de sus valores habituales, mientras pescadores y agricultores temen que el verano profundice la caída y reduzca la pesca

El bajo nivel del lago Güija alarma a comunidades de El Salvador y Guatemala

Un estudio regional vincula un millón de empleos en Centroamérica al comercio intrarregional

La medición publicada en la Revista CEPAL 149 estimó 1,004,204 plazas asociadas a envíos de seis países hacia América Latina y el Caribe en 2023 y 2024, con predominio de ocupaciones poco calificadas

Un estudio regional vincula un millón de empleos en Centroamérica al comercio intrarregional

La sequía amenaza la postrera y agrava la presión sobre los granos básicos en El Salvador

La Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo) advirtió que la siembra de postrera, que aporta más de 6.8 millones de quintales de maíz, frijol y sorgo está en riesgo, lo que podría agravar la disponibilidad de alimentos en los próximos meses

La sequía amenaza la postrera y agrava la presión sobre los granos básicos en El Salvador

Los incendios en maleza subieron 51% en El Salvador en medio de la sequía y el calor extremo

El Cuerpo de Bomberos reportó 2,792 emergencias hasta el 9 de septiembre y atribuyó el repunte al déficit de lluvias, las altas temperaturas y conductas humanas que facilitan el inicio del fuego

Los incendios en maleza subieron 51% en El Salvador en medio de la sequía y el calor extremo

Dulce ilusión, amargo final: Firpo cae goleado en San Salvador y roza la eliminación en la Copa Centroamericana 2026

Veintiocho minutos tardó Firpo en construir la jugada perfecta para ponerse en ventaja, pero la falta de contundencia liquidó la ilusión. El cuadro pampero pasó de merecer el gol a encajar tres tantos tras el descanso, firmando un tropiezo de 0-3 frente a Olimpia que obliga al equipo nacional a buscar un auténtico milagro fuera de casa

Dulce ilusión, amargo final: Firpo cae goleado en San Salvador y roza la eliminación en la Copa Centroamericana 2026

TECNO

Bill Gates anuncia solución con inteligencia artificial para combatir las enfermedades de cultivos en África

Bill Gates anuncia solución con inteligencia artificial para combatir las enfermedades de cultivos en África

Nokia 1100 es el celular sin redes sociales y sin internet que permanece en el tiempo y sin valer millones

Ingenieros, piezas y hasta un robot de repuesto: así es la ambulancia del futuro de Japón para humanoides

GTA 6: precio, tráiler y todo lo que se ha hablado sobre la fecha para este 2026

Crearon una biblioteca en 3D para mostrar la diversidad mundial de las hormigas

ENTRETENIMIENTO

Billy Gibbons, Ozzy Osbourne y una fiesta junto a la piscina: “En 30 segundos, todos los vasos se hicieron añicos”, dijo el guitarrista

Billy Gibbons, Ozzy Osbourne y una fiesta junto a la piscina: “En 30 segundos, todos los vasos se hicieron añicos”, dijo el guitarrista

Michael Diamond sobre los primeros años de Beastie Boys: “Éramos jóvenes, corríamos de un lado a otro pasándolo muy bien”

Las casualidades que salvaron a Michael Jackson, Mark Wahlberg y otros famosos del 11 de septiembre

Entre el cine y el básquet: Mahershala Ali y Jaylen Brown en una charla íntima sobre rechazo, fe y transformación

Tras el cruce con Will Smith, Chris Rock condiciona su presencia en los Oscar: “La única manera de que vuelva es si estoy nominado”

MUNDO

Las sanciones de Estados Unidos a las aerolíneas iraníes cortan algunos de los últimos vínculos del régimen con el exterior

Las sanciones de Estados Unidos a las aerolíneas iraníes cortan algunos de los últimos vínculos del régimen con el exterior

Taiwán denunció que la guardia costera de China realizó una nueva incursión cerca de la isla de Kinmen

Las Fuerzas Armadas de Yemen lanzaron una contraofensiva tras el avance relámpago de los rebeldes hutíes

La Cámara de Representantes de Estados Unidos inicia el trámite de una ley para ampliar las sanciones contra Rusia

El Gobierno israelí aseguró que el Ejército está listo para seguir la campaña contra Hezbollah tras tomar el control de una zona estratégica del Líbano