Arrancan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: sedes, deportes, los abanderados de Argentina y todo lo que hay que saber

El Invencible Rosario, uno de los nuevos espacios para los deportes en Santa Fe 2026

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Este sábado se pondrá en marcha la primera parada del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Y será en Argentina. Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se disputarán hasta el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con más de 4.000 atletas de 15 países.

El calendario oficial prevé competencias en 43 deportes y 60 disciplinas, y también incluye actividad fuera de la provincia de Santa Fe: la ciudad de Paraná recibirá el sóftbol, en las aguas de Mar del Plata se realizarán las pruebas de surf y Vicente López albergará las competencias de bowling. Más de 30 disciplinas de Santa Fe 2026 forman parte del sistema clasificatorio a Lima 2027, los Juegos Panamericanos del año próximo. El mecanismo no será igual para todos: habrá cupos que se definirán por campeonatos, posiciones, marcas, rankings y resultados por equipos.

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La transmisión en Argentina estará a cargo de la señal TyC Sports, mientras que DSPORTS transmitirá las ceremonias inaugural y de clausura y tendrá un segmento especial diario. La producción televisiva estará a cargo de Torneos en todas las sedes de la competencia.

Para el resto de los países, el seguimiento se realizará a través de Panam Sports Channel, que dispondrá de seis señales simultáneas durante las dos semanas de competencia a través de su página web.

Un dato saliente a valorar es que las entradas a los eventos deportivos serán gratuitas. El público tendrá acceso hasta que los lugares estén completos. Lo que sí tendrá costo es la reserva anticipada de los tickets, que se podrá gestionar a través del sitio santafe2026.ar, donde el público deberá elegir el evento y completar la compra para asegurar su ingreso al recinto deportivo por un valor de $10.000. La recaudación de esas entradas tendrá un destino solidario. La organización donará la totalidad de los fondos a Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y CILSA.

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Rosario será la ciudad con más competencias en las dos semanas de actividad. Allí se desarrollarán pruebas de bádminton, clavados, fútbol, deportes ecuestres, esgrima, gimnasia artística, rítmica y trampolín, golf, judo, natación artística, karate y patinaje artístico y de velocidad. Además, el torneo esports. La ciudad también recibirá levantamiento de pesas, lucha grecorromana y libre, natación, pelota vasca, pentatlón moderno, polo acuático, ráquetbol, rugby 7, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, voleibol y voleibol playa.

La Villa Suramericana de los atletas en Santa Fe 2026

Por su parte, Santa Fe capital concentrará aguas abiertas, atletismo, balonmano, bochas, canotaje de velocidad y slalom, escalada, esquí náutico y wakeboard, hockey sobre césped, remo coastal y convencional, sóftbol, SUP, tiro deportivo, triatlón y vela. En el caso de Rafaela, será sede de las competencias de boxeo, ciclismo BMX freestyle y racing, ciclismo MTB, pista y ruta, pádel y skateboarding.

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Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela serán las delegaciones que competirán en Santa Fe 2026, además de la anfitriona. El Comité Olímpico Argentino informó la conformación de la delegación con 658 atletas. La nómina incluye 346 varones y 312 mujeres.

De acuerdo con el COA, la participación tendrá objetivos competitivos y formativos: buscar el máximo rendimiento y sostener el protagonismo argentino en el ámbito sudamericano, a la vez que funcionará como instancia de aprendizaje para deportistas que se proyectan a compromisos continentales, panamericanos y olímpicos.

Rubén Rézola y Sofía Cairó, los abanderados de Argentina para Santa Fe 2026

Una mezcla de experiencia y juventud compone a los abanderados de Argentina en Santa Fe 2026. Rubén Rézola y Sofía Cairó compartirán la insignia nacional en la ceremonia de apertura que se llevará a cabo en el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario. La elección surgió de postulaciones elevadas por las federaciones deportivas nacionales y fue evaluada por la Comisión de Atletas del COA, que analizó antecedentes, méritos y representatividad antes de elevar una propuesta aprobada por la Mesa Directiva del organismo.

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Rézola es un referente del canotaje de velocidad. Nacido en Santa Fe, participó en tres Juegos Olímpicos (Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020) y consiguió un diploma olímpico por su quinto puesto en K2 200 metros en Londres 2012 junto a Miguel Correa. El palista logró tres medallas en Juegos Panamericanos: plata en Guadalajara 2011, oro en Toronto 2015 y bronce en Lima 2019. Su condición de santafesino fue destacada en la elección de uno de los abanderados en una edición que tendrá a su provincia como sede del evento.

Su acompañante será una reciente campeona del mundo con Las Leonas. Cairó, jugadora de la selección femenina de hockey sobre césped, tiene 23 años, se formó en el Club y Biblioteca Mariano Moreno y fue la primera representante de esa institución en integrar la Selección Mayor. Sofía marcó el penal que le dio la tercera estrella al combinado en la final del Mundial contra los Países Bajos y también fue decisiva en el duelo por el bronce que quedó en manos de Argentina en los Juegos de París 2024.

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Capi, la mascota de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Más allá de la actividad deportiva, los Juegos también tendrán cinco espacios Fan Fest: dos en Rosario, dos en Rafaela y uno en Santa Fe. El acceso será gratuito, aunque cada predio tendrá un límite de capacidad y exigirá un código QR descargado previamente desde santafe2026.ar, que podrá mostrarse desde el celular o en formato impreso.

También habrá una aplicación oficial, Santa Fe 2026, que permitirá consultar el calendario, los horarios y las sedes de cada disciplina, además de los atletas participantes, la actividad diaria y el medallero en vivo por país y por deporte. La mascota de los Juegos es Capi, un animal inspirado en el carpincho de los humedales del río Paraná. El personaje representa la identidad santafesina, la biodiversidad de la región y el espíritu de encuentro que tendrá la competencia en tres ciudades de la provincia.

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Este sábado desde las 18, el Monumento a la Bandera será sede de un espectáculo con despliegue tecnológico que combinará música, teatro y danza, con foco en la identidad santafesina. La propuesta reunirá a más de 100 artistas de distintas generaciones y estilos, con arreglos musicales de Lito Vitale y dirección de Ariel del Mastro y Sebas Mazzoni. Entre los participantes figuran Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo, Agustín Rada Aristarán y Mery San Dámaso, además de artistas emergentes de Santa Fe y Rosario.

El icónico espacio en Rosario tendrá un rol activo en la puesta: habrá mapping, grandes pantallas, iluminación y cinematografía en vivo, con proyecciones sobre uno de los principales símbolos de la ciudad y del país que marcará el inicio oficial del evento multidisciplinario deportivo más importante de la región en el año.

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Uno de los escenarios deportivos de Santa Fe 2026