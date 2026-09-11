Economía

Jubilaciones de Anses: de cuánto serán la mínima y la máxima en octubre y cómo quedan con el bono

El ajuste será del 1,65% por la inflación de agosto. Los nuevos valores alcanzarán a jubilados y pensionados, mientras se espera la definición sobre el refuerzo destinado a los ingresos más bajos

En una oficina de ANSES, varias personas mayores sentadas en sillas de espera y otras de pie interactúan con empleados detrás de un mostrador. Hay carteles informativos en las paredes.
El IPC de agosto registró una variación del 1,7% y determinó la actualización de las prestaciones previsionales correspondientes a octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán en octubre una nueva actualización de sus ingresos, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara una inflación del 1,7% para agosto.

A partir de ese dato, el ajuste que surgió de la fórmula de movilidad vigente se ubicó en 1,65% y llevará la jubilación mínima a $435.662,86. Si el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes cobran el piso previsional llegará a $505.662,86.

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En el otro extremo de la escala, el haber máximo jubilatorio llegará en octubre a $2.932.174. Los beneficiarios que cobran ese monto no reciben el refuerzo extraordinario, que se concentra en quienes perciben los ingresos previsionales más bajos. De esta manera, los montos finales dependerán tanto de la actualización mensual como, para una parte de los jubilados y pensionados, de la continuidad del adicional.

El aumento de octubre quedó definido a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que registró una variación mensual del 1,7%. La inflación acumuló así 21,3% en los primeros ocho meses del año y 33,5% durante los últimos doce meses. El mecanismo previsional toma como referencia la evolución de los precios registrada dos meses antes para determinar la actualización de las prestaciones. La aplicación de la movilidad es automática y no necesita una nueva decisión del Poder Ejecutivo.

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Distinta es la situación del bono extraordinario de $70.000. Su continuidad depende de una definición específica del Gobierno. Por esa razón, el monto de $505.662,86 para quienes cobran la jubilación mínima contempla el supuesto de que el Ejecutivo sostenga durante octubre el mismo esquema de refuerzo.

anses y jubilados
La jubilación mínima se ubicará en $435.662,86 en octubre, antes de considerar el refuerzo extraordinario destinado a los beneficiarios de menores ingresos

El adicional tiene un peso relevante a la hora de determinar cuánto reciben finalmente los beneficiarios de menores ingresos. Como el bono permanece en $70.000 mientras el haber previsional se actualiza todos los meses, quienes lo perciben registran un incremento porcentual efectivo inferior al que surge de la fórmula de movilidad. Además, el complemento no se incorpora al haber y tampoco forma parte de la base para el pago del aguinaldo.

Cuánto cobrarán jubilados y pensionados en octubre

Con la actualización prevista, la jubilación mínima será de $435.662,86 en octubre. Si continúa el refuerzo extraordinario, el monto total alcanzará los $505.662,86. El haber máximo, en tanto, se ubicará en $2.932.174 y no contará con el adicional.

También se actualizarán otras prestaciones administradas por la Anses. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $348.530,28. En caso de mantenerse el esquema de refuerzos, a ese valor se sumará el complemento correspondiente.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) pasarán a $304.965,61, mientras que la Pensión Madre de 7 Hijos tendrá como referencia el valor de la jubilación mínima, de $435.662,86. Estos grupos también forman parte del universo alcanzado por el esquema de refuerzos destinado a los ingresos más bajos.

La actualización impactará, además, sobre las asignaciones. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubicará en $156.552,29, mientras que la AUH por Discapacidad llegará a $509.748,28.

Qué pasa con el bono de $70.000

La continuidad del complemento constituye una de las variables pendientes para determinar el ingreso final que recibirán los jubilados de menores ingresos en octubre. El bono permanece en $70.000 desde marzo de 2024 y su pago necesita una decisión específica del Gobierno, a diferencia de la movilidad mensual.

Si el Poder Ejecutivo mantiene el esquema, quienes perciben la mínima recibirán $435.662,86 correspondientes al haber más los $70.000 adicionales, por lo que el pago total llegará a $505.662,86.

La medida alcanza a una parte importante del universo previsional. Cerca de 3 millones de personas que cobran los haberes mínimos dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reciben el complemento, a los que se suman alrededor de 1,5 millón de beneficiarios correspondientes a la PUAM y las pensiones no contributivas.

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