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El régimen chino condenó a tres líderes activistas de las vigilias por la represión de Tiananmen por “incitación a la subversión”

Los condenados son Lee Cheuk-yan, de 69 años; Chow Hang-tung, de 41; y Albert Ho, de 74; integrantes de la ya disuelta Alianza de Hong Kong, que convocaba los actos del 4 de junio en homenaje a las víctimas de la coacción militar de 1989

Los activistas prodemocracia Lee Cheuk-yan, Cheung Man-kwong y Chow Hang-tung rinden homenaje a los fallecidos durante una vigilia con velas para conmemorar el 30.º aniversario de la represión del movimiento prodemocracia en la plaza de Tiananmén de Beijing en 1989; el acto tuvo lugar en el Victoria Park de Hong Kong (China) el 4 de junio de 2019 (REUTERS/Tyrone Siu/Archivo)
Los activistas prodemocracia Lee Cheuk-yan, Cheung Man-kwong y Chow Hang-tung rinden homenaje a los fallecidos durante una vigilia con velas para conmemorar el 30.º aniversario de la represión del movimiento prodemocracia en la plaza de Tiananmén de Beijing en 1989; el acto tuvo lugar en el Victoria Park de Hong Kong (China) el 4 de junio de 2019 (REUTERS/Tyrone Siu/Archivo)
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Un tribunal de Hong Kong condenó este viernes a tres referentes prodemocracia a penas de entre cinco años y dos meses y siete años y tres meses de prisión, por el cargo de “incitación a la subversión” vinculado con la organización de vigilias anuales en memoria de la represión de Tiananmen.

Los condenados son Lee Cheuk-yan, de 69 años; Chow Hang-tung, de 41; y Albert Ho, de 74, integrantes de la ya disuelta Alianza de Hong Kong, que convocaba los actos del 4 de junio en homenaje a las víctimas de la intervención militar china de 1989. El proceso bajo la ley de seguridad nacional despertó atención por sus consecuencias para la libertad de expresión en el territorio. Los acusados permanecen detenidos desde 2021, cuando enfrentaron los cargos.

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Chow recibió la pena más extensa, de siete años y tres meses de cárcel. Abogada formada en Cambridge, asistió a las vigilias desde su niñez y se incorporó a la Alianza como voluntaria en 2010. Antes de convertirse en portavoz de la organización, trabajó durante años en un grupo de defensa de derechos humanos en China.

Beijing impuso la ley de seguridad nacional en Hong Kong en 2020, tras las protestas masivas y episodios de violencia que se registraron el año anterior. Desde su encarcelamiento, Chow realiza cada junio una huelga de hambre por el aniversario de la represión.

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Durante el juicio, citó al premio Nobel de la Paz y activista chino Liu Xiaobo, quien sostuvo que la Alianza no tenía enemigos y se oponía al régimen de partido único. Ante el tribunal, afirmó que reclamar justicia para las víctimas de Tiananmen constituía un deber moral que “no debe clasificarse como incitación a cometer un delito”.

Por muy omnipotente que sea la dirección del Partido Comunista (chino), no puede dictar nuestra conciencia”, dijo Chow en su alegato final y agregó: “Sabemos exactamente lo que queremos: acabar con la dictadura de partido único, propiciar una transición democrática y lograr un cambio de régimen. Las verdaderas intenciones de las autoridades finalmente quedaron al descubierto. Este procesamiento es un intento de borrar recuerdos, en particular los del 4 de junio, al sobreinterpretar ciertos lemas”.

Chow Hang-tung, vicepresidenta de la Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Patrióticos y Democráticos de China, posa con una vela antes del 32.º aniversario de la represión contra los manifestantes prodemocracia en la plaza de Tiananmén de Beijing en 1989, en Hong Kong (China), el 3 de junio de 2021 (REUTERS/Lam Yik)
Chow Hang-tung, vicepresidenta de la Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Patrióticos y Democráticos de China, posa con una vela antes del 32.º aniversario de la represión contra los manifestantes prodemocracia en la plaza de Tiananmén de Beijing en 1989, en Hong Kong (China), el 3 de junio de 2021 (REUTERS/Lam Yik)

Lee, referente del movimiento sindical hongkonés desde la década de 1970, fue sentenciado a siete años de prisión. También participó durante décadas en iniciativas por los derechos humanos en China.

He dedicado mi vida a luchar por la libertad de asociación, con la esperanza de que China tenga sindicatos independientes”, declaró Lee ante el tribunal en marzo.

El activista viajó a Beijing a fines de mayo de 1989, cuando estudiantes se manifestaban a favor de reformas políticas. Estuvo presente el 4 de junio, cuando el régimen chino desplegó tropas y tanques contra los manifestantes, y afirmó que oyó disparos y vio personas heridas y muertas en la plaza de Tiananmen.

La policía lo detuvo cuando intentaba salir de Beijing, aunque luego pudo regresar a Hong Kong tras una protesta de residentes de ese centro financiero. Según explicó ante el tribunal, esa experiencia convirtió la promoción de la democracia en su “compromiso de por vida”.

Lee sostuvo de forma reiterada que “poner fin al régimen de partido único no significa poner fin al liderazgo del Partido Comunista”. Y afirmó: “Movido de mi amor por el pueblo, esperaba que el Partido Comunista se reformara para que la gente tuviera los derechos y la felicidad que merece”.

Los activistas prodemocracia Richard Tsoi Yiu Cheong, Lee Cheuk-yan y Albert Ho Chun-Yan rinden homenaje a los fallecidos durante una vigilia con velas para conmemorar el 30.º aniversario de la represión del movimiento prodemocracia en la plaza de Tiananmén (REUTERS/Tyrone Siu/Archivo)
Los activistas prodemocracia Richard Tsoi Yiu Cheong, Lee Cheuk-yan y Albert Ho Chun-Yan rinden homenaje a los fallecidos durante una vigilia con velas para conmemorar el 30.º aniversario de la represión del movimiento prodemocracia en la plaza de Tiananmén (REUTERS/Tyrone Siu/Archivo)

Ho, abogado y ex dirigente del ya disuelto Partido Demócrata de Hong Kong, recibió una condena de cinco años y dos meses. Fue uno de los fundadores de la Alianza y representó al sector prodemocracia en el Legislativo durante más de 20 años.

Su actividad jurídica se concentró en asuntos de derechos humanos. Además, tuvo un papel dentro del Grupo de Preocupación por los Abogados de Derechos Humanos de China, que respaldaba a letrados de China continental perseguidos por su trabajo.

En 2009, Ho afirmó ante el Consejo Legislativo que “es imposible que el PCCh (Partido Comunista Chino) utilice sus logros económicos para encubrir el crimen que ha cometido al masacrar al pueblo”, en alusión a la represión del 4 de junio. “Tampoco puede utilizar los beneficios económicos para hacer que la gente olvide este feo episodio histórico”, agregó.

Los fiscales citaron una intervención de Ho de mayo de 2018, en la que sostuvo que, en una China democrática, “naturalmente el gobierno de partido único tiene que terminar, (lo que) no significa eliminar al Partido Comunista, tiene derecho a participar en las elecciones”. Ho fue el único de los tres acusados que se declaró culpable ante la fiscalía.

(Con información de AFP)

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