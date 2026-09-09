Tras la victoria sobre San Pablo, Boca Juniors define la venta de un futbolista al exterior

El Vasco Arruabarrena podría perder a una de sus piezas de recambio

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En medio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo, que anoche abrió con un 1-0 a favor en la Bombonera, Boca Juniors podría desprenderse de uno de los futbolistas del plantel. Se trata de Kevin Zenón, que en las próximas horas armaría sus valijas para partir hacia México y sumarse al Atlas dirigido por Hernán Crespo.

El club mexicano apura la negociación porque necesita cerrar la operación antes del vencimiento de su ventana de transferencias (este viernes 11 de septiembre). El Xeneize, que había solicitado una mejora en la forma de pago y la cantidad de cuotas a percibir por el 80% de la ficha del ex Unión de Santa Fe, dejó la tratativa en stand by durante la jornada de ayer ya que Zenón iba a participar del trascendental encuentro por copa internacional contra los brasileños (finalmente integró el banco de suplentes, pero no ingresó).

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Boca lo había adquirido a comienzos de 2024 por unos USD 3,5 millones por el 80% de su ficha. Los montos de la hipotética venta al fútbol mexicano no trascendieron, aunque la transferencia se ubicaría por encima de dicha cifra, mientras que quedó descartada la chance de que la partida del correntino de 25 años que venía de convertirle un tanto a Gimnasia de Mendoza el sábado pasado por Torneo Clausura, sea a través de una cesión.

El destino del futbolista sería el Atlas de Guadalajara, dirigido por el argentino Crespo, que marcha quinto en la Liga MX. En su plantel ya hay varios jugadores coterráneos: Milton Valenzuela, Adonis Frías, Rodrigo Schlegel, Manuel Capasso y Florián Monzón.

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Kevin Zenón define su partida al fútbol mexicano

Entre hoy miércoles y mañana jueves habrá una resolución. La posible salida del ex Unión obligó a una definición interna: en Boca Juniors no llegará ni un sustituto para Zenón, ni un reemplazante para el lesionado Tomás Aranda, ni tampoco un defensor central, una posición que el club había evaluado reforzar hace algunos días. Fuentes de la institución le señalaron a este medio que el equipo de la Ribera se retiró de manera definitiva del mercado de pases. El margen reglamentario para sumar un jugador existía por la lesión de Aranda, que le permitió al club pedir un cupo extra con diez días de plazo. La decisión final fue no utilizarlo.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca, no anunció de forma explícita el cierre del mercado para su club, pero dejó en claro cuál es la mirada de la conducción sobre el plantel que quedó conformado. Antes del cruce de Copa Argentina ante Vélez, dijo: “Estamos muy contentos con el libro de pases que hicimos, el técnico quería a Álvaro (Montero), tuvimos la suerte de que esté defendiendo el arco de nuestro equipo. El técnico creía que necesitaba un delantero con las condiciones de Villa y tuvimos la suerte de traerlo, y (Enner) Valencia es un jugador mundialista”.

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El dirigente agregó: “Cuando nos quedamos sin técnico se habla de 15 técnicos, entiendo el trabajo de los periodistas, pero estamos muy contentos con los jugadores, es real que se habla mucho. Hasta el último día, si hay posibilidades, no lo vamos a negar, pero hoy estamos contentos”. La postura también se apoya en una recuperación próxima dentro del plantel. Rodrigo Battaglia volvería a fines de septiembre, ya en la etapa final de la rehabilitación por la rotura del tendón de Aquiles derecho. Los que ya no tendrán actividad hasta el año próximo por diferentes lesiones son Adam Bareiro (operado de hernia de disco), Tomás Aranda (operado de fractura de peroné derecho) y Agustín Marchesín (todavía en rehabilitación de una rotura de ligamentos cruzados de rodilla derecha).

En este mercado, Boca realizó la salida más amplia desde el inicio de la gestión de Riquelme. Se fueron Ander Herrera, Edinson Cavani y Nicolás Orsini, cuyos vínculos fueron rescindidos; Marcelo Saracchi, Mauricio Benítez y Exequiel Zeballos, transferidos; Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Agustín Martegani y Lucas Janson, cedidos a préstamo con opción de compra; y los juveniles Santiago Zampieri, Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini, también a préstamo. Las incorporaciones del plantel fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa y Enner Valencia.

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