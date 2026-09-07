El Salvador

Capturan a hombre tras hallar marihuana en vehículo involucrado en accidente en el oriente salvadoreño

El procedimiento se activó por un accidente en el kilómetro 193 de la Panamericana, en La Unión Norte y durante la inspección de rutina los agentes ubicaron un paquete grande oculto

Las manos de un hombre están sujetas a la espalda con esposas metálicas de seguridad.
Un hombre permanece bajo custodia policial con las manos sujetas por esposas metálicas a la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes sobre la captura de un hombre de 25 años señalado de transportar marihuana en un vehículo que estuvo involucrado en un accidente de tránsito sobre el kilómetro 193 de la carretera Panamericana, en Pasaquina, La Unión Norte.

El detenido fue identificado como Freddy Azael Amaya Zúñiga, quien será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas, según la información difundida por la corporación policial en sus canales oficiales.

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El procedimiento ocurrió luego de que agentes policiales acudieron al lugar donde se registró el percance vial. Durante la atención del hecho, el conductor mostró una conducta que despertó sospechas entre el personal que se encontraba en la zona.

Freddy Azael Amaya Zúñiga será remitido por tráfico ilícito de drogas, según informó la Policía Nacional Civil. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
Freddy Azael Amaya Zúñiga será remitido por tráfico ilícito de drogas, según informó la Policía Nacional Civil. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

La actitud del conductor llevó a una revisión del automotor

La PNC indicó que los agentes realizaron una inspección de rutina en el vehículo ante la actitud de Amaya Zúñiga durante las diligencias relacionadas con el accidente.

La revisión permitió localizar un paquete de gran tamaño que, de acuerdo con la versión oficial, contenía marihuana.

Las autoridades no detallaron el peso de la droga encontrada ni el tipo de vehículo en el que era trasladada. Tampoco informaron si en el accidente hubo otras personas involucradas, lesionados o daños materiales.

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Tras el hallazgo, los policías procedieron con la detención del conductor. El paquete fue incautado como parte de las pruebas que serán presentadas en el proceso judicial correspondiente.

La intervención se desarrolló en una zona de paso de la carretera Panamericana, una de las principales vías de conexión terrestre del país. El tramo donde ocurrió el procedimiento pertenece al distrito de Pasaquina, en el departamento de La Unión Norte, cerca de la frontera oriental de El Salvador.

Las manos esposadas de un hombre apoyadas sobre los barrotes metálicos de una prisión.
Un hombre detenido apoya sus manos esposadas sobre los barrotes de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Será procesado por tráfico ilícito de drogas

Según la PNC, Freddy Azael Amaya Zúñiga enfrentará una acusación por tráfico ilícito de drogas. El caso pasará a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar la situación legal del detenido conforme al procedimiento penal.

La legislación salvadoreña contempla sanciones para quienes posean, transporten, distribuyan o comercialicen sustancias ilícitas, según la cantidad y las circunstancias en las que se produzca el decomiso rondan los 10 a 15 años de prisión. La Policía sostuvo que el paquete estaba oculto dentro del automotor.

El reporte oficial no detalló si el detenido actuaba solo o si existen otras personas vinculadas con el traslado del paquete.

El caso quedó a disposición de las autoridades judiciales, mientras la legislación salvadoreña prevé penas de 10 a 15 años por tráfico ilícito de drogas. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
El caso quedó a disposición de las autoridades judiciales, mientras la legislación salvadoreña prevé penas de 10 a 15 años por tráfico ilícito de drogas. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

El accidente derivó en un procedimiento por drogas

El hecho de tránsito fue el punto de partida de la intervención policial. La presencia de los agentes en el lugar permitió que la situación pasara de una inspección relacionada con el accidente a una revisión del vehículo por la conducta sospechosa atribuida al conductor.

La PNC señaló que la detención se concretó después de confirmar la presencia de una porción grande de marihuana dentro del automotor. El material quedó bajo resguardo de las autoridades para las diligencias de investigación.

Amaya Zúñiga permanecerá a la orden de las instancias correspondientes mientras avanza el proceso por el delito que le atribuye la Policía Nacional Civil.

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