El campo acelera: récords de exportaciones, más molienda y USD 19.000 millones de liquidación en lo que va del año

Las exportaciones de soja lograron en julio el quinto mejor resultado desde 2021. (Ciara-CEC)

Guardar

La agroindustria exportadora argentina llega a fines del invierno con señales de fortaleza en varios frentes a la vez. Los datos de julio y agosto difundidos por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), a través de su Monitor Agroindustrial, muestran una industria que trabaja a buen ritmo, un sector exportador que dejó varios récords en el camino y un ingreso de divisas que se mantiene por encima de los promedios históricos.

El maíz fue uno de los protagonistas del mes. En julio se exportaron 5.473 mil toneladas, la mayor cantidad registrada para ese mes en toda la serie histórica. Ese volumen también impulsó el acumulado de los primeros siete meses del año, que llegó a 25.442 mil toneladas, un 14,9% por encima de igual período de 2025 y el mayor registro para un acumulado enero-julio.

PUBLICIDAD

El complejo girasol acompañó la tendencia alcista. Las exportaciones de girasol en grano llegaron a 62 mil toneladas en julio y las de harina de girasol, a 222 mil toneladas; ambos volúmenes constituyen récords históricos para ese mes. El trigo, por su parte, exportó 600 mil toneladas en julio, el cuarto mayor volumen para ese mes desde 2021, con un acumulado enero-julio de 11.580 mil toneladas, 52,5% superior al del año anterior.

La industria trabaja a un ritmo sostenido

La actividad fabril acompañó el envión exportador. La molienda de soja llegó a 4.146 mil toneladas en julio, el segundo mayor volumen para ese mes desde 2021, con una baja marginal de 0,8% respecto de junio. En el acumulado de los primeros siete meses del año, la industria procesó 23.964 mil toneladas de soja, apenas 0,2% por encima de igual período de 2025.

PUBLICIDAD

La soja sigue mostrando un buen desempeño en la presente temporada. (Reuters)

La molienda de girasol, en tanto, se sostiene en niveles récord: 547 mil toneladas en julio, el mayor volumen para ese mes desde 2021, con un acumulado enero-julio de 3.422 mil toneladas, 25,4% más que en 2025. De esta manera, el uso de la capacidad instalada de la industria aceitera se ubicó en 84% en julio, seis puntos porcentuales por encima de igual mes de 2025 y el tercer mes consecutivo en el que la actividad se sostiene por encima de ese nivel. La soja importada representó el 23% de la molienda total del mes.

Los subproductos también aportan volumen

De acuerdo con el informe del Ciara-CEC, la harina de soja exportó 2.430 mil toneladas en julio, el cuarto mayor volumen para ese mes desde 2021, mientras que el acumulado de los primeros siete meses llegó a 15.066 mil toneladas, 1,9% por debajo de 2025. El aceite crudo de soja despachó 574 mil toneladas en julio, el segundo mayor registro para ese mes desde 2021, con un acumulado de 3.414 mil toneladas, 6,1% menos que en igual período del año pasado.

PUBLICIDAD

Asimismo, el complejo girasol también mostró expansión en sus subproductos. Los pellets acumulan 1.265 mil toneladas en el año, un 54,1% más que en 2025, y el aceite suma 1.110 mil toneladas, con un incremento interanual de 42,4%. Esa combinación de mayor molienda y mayores exportaciones de subproductos explica buena parte del dinamismo que viene mostrando el complejo oleaginoso en lo que va del año.

Un agosto histórico para el ingreso de divisas

La liquidación de divisas del complejo agroexportador alcanzó USD 2.751 millones en agosto, el tercer agosto más alto en 25 años de serie y un 51,3% por encima del mismo mes de 2025, aunque 7% menos que en julio.

PUBLICIDAD

La liquidación de divisas del complejo agroexportador alcanzó USD 2.751 millones en agosto. (Reuters)

Con este resultado el acumulado de los primeros ocho meses del año llegó a USD 19.048 millones, un 12% por encima del promedio histórico 2008-2025, aunque 11% por debajo del acumulado registrado en igual período del año pasado.

Aún así, los USD 19.048 millones fueron el segundo mejor resultado de los últimos cuatro años para ese período y el cuarto mejor resultado de las últimas 19 temporadas, de acuerdo al estudio.

PUBLICIDAD

Ventas del productor en niveles históricos

El productor agropecuario también aceleró el ritmo de comercialización. En agosto, las ventas de maíz alcanzaron 7.654 mil toneladas, un 47% más que en julio y más del doble del promedio mensual de los últimos doce meses, que se ubica en 3.706 mil toneladas.

En el caso de la soja, las ventas del mes llegaron a 3.248 mil toneladas, aunque el 51% de la producción de la campaña 2025/26 todavía no tiene precio fijado, de acuerdo a lo explicado en el informe.

PUBLICIDAD