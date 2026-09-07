Cuba

Jubilado cubano busca trabajos ocasionales ante una pensión que no alcanza para vivir en la isla

El adulto mayor recibe poco más de 2,000 pesos al mes, unos $80 al cambio informal, y se ofrece para tareas como limpiar patios para cubrir alimentos, higiene y transporte

Primer plano de las manos cruzadas de una persona mayor con piel arrugada, manchas y hematomas sobre una superficie de madera.
Un jubilado en Cuba busca empleos ocasionales porque su pensión no cubre sus necesidades básicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un jubilado en Cuba enfrenta la precariedad de tener que buscar empleos ocasionales pese a haber concluido su vida laboral. La pensión que recibe no cubre sus necesidades básicas y lo obliga a ofrecerse para realizar labores informales, como limpiar patios u otras tareas que aparezcan en su comunidad.

“No me da. Tengo que trabajar por fuera”, expresó al hablar de su situación.

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El hombre cobra poco más de 2,000 pesos cubanos al mes, una cantidad que equivale a cerca de $83 según la cotización informal del dólar. Esa suma resulta limitada frente al costo de los alimentos, artículos de higiene, transporte y otros gastos cotidianos en la isla.

El caso fue registrado fue documentado por Árbol Invertido, exponiendo una realidad que alcanza a cientos de personas en las mismas condiciones.

El adulto mayor describe una rutina marcada por la necesidad de conseguir recursos para resolver lo indispensable. Aunque el testimonio no detalle el nombre ni el lugar exacta de la residencia refleja la realidad que las personas enfrentan en Cuba para sobrevivir.

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FOTO DE ARCHIVO-Un hombre camina por una calle junto a una fotografía del expresidente cubano Raúl Castro, en La Habana, Cuba. 3 de junio de 2026. REUTERS/Norlys Pérez
FOTO DE ARCHIVO-Un hombre camina por una calle junto a una fotografía del expresidente cubano Raúl Castro, en La Habana, Cuba. 3 de junio de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

La búsqueda diaria de productos esenciales

Consultado sobre la mayor dificultad de su día a día, el jubilado respondió que debe “buscar lo que hace falta”.

La frase retrata las limitaciones que enfrentan quienes dependen de ingresos fijos en medio de una economía con precios altos y escasez de productos básicos.

Para obtener dinero adicional, el hombre realiza trabajos temporales. No cuenta con una ocupación estable, sino que acepta cualquier actividad disponible. La limpieza de patios es una de las labores que mencionó, aunque señaló que está dispuesto a hacer otras tareas si representan una fuente de ingreso.

La necesidad de trabajar después de jubilarse refleja una situación de vulnerabilidad para los adultos mayores. Las oportunidades de empleo son limitadas y muchas de las opciones disponibles se encuentran fuera de los canales formales, sin pagos garantizados ni continuidad.

El testimonio documentado por Árbol Invertido expone una situación que afecta a cientos de adultos mayores en Cuba. (Créditos: Freepik)
El testimonio documentado por Árbol Invertido expone una situación que afecta a cientos de adultos mayores en Cuba. (Créditos: Freepik)

Los problemas de servicios agravan la situación

A la falta de dinero se suman fallas en servicios básicos. El jubilado mencionó interrupciones frecuentes de la electricidad y problemas con el abastecimiento de agua en su comunidad. Los apagones afectan la vida doméstica, la conservación de alimentos y las condiciones para realizar actividades diarias.

La dificultad para acceder a medicamentos también representa una preocupación para las personas de la tercera edad, que suelen requerir tratamientos permanentes o consultas médicas. La búsqueda de fármacos puede exigir tiempo, traslados y recursos económicos adicionales en un escenario de disponibilidad limitada.

Con una pensión equivalente a $80 mensuales en el mercado informal, el margen para cubrir gastos se reduce aún más. La compra de alimentos, productos de aseo o medicinas puede absorber rápidamente el dinero disponible para un jubilado que no recibe apoyo regular de familiares.

El testimonio forma parte de una serie de videos que recoge situaciones cotidianas dentro de Cuba. En esta ocasión, la cámara muestra a un hombre que enfrenta la jubilación sin la posibilidad de dejar de trabajar, debido a que su ingreso mensual no le permite sostenerse.

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