Victoria Villarruel volvió a mostrarse con dirigentes del campo y reclamó una reforma impositiva que “premie al que produce”

Victoria Villarruel encabezó la inauguración del acto en la Asociación Rural de Chivilcoy

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La vicepresidenta Victoria Villarruel aprovecha cada fin de semana, con actos institucionales, para diferenciarse del gobierno de Javier Milei, que apenas integra formalmente. Este sábado, su agenda la llevó a Chivilcoy, donde le exigió al Poder Ejecutivo una reforma impositiva y una política productiva que incluya obras y una “mejor infraestructura”.

“Tenemos un desafío impostergable: la reforma impositiva. Argentina necesita discutir seriamente un sistema tributario que premie al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Esperamos que el Poder Ejecutivo tome nota de esta necesidad y envíe los proyectos de ley necesarios para avanzar en este sentido”, sostuvo Villarruel, en su discurso inaugural de la 74ª Exposición Rural de Chivilcoy.

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Acompañada por el intendente Guillermo Britos y entidades agropecuarias, la titular del Senado situó a Chivilcoy como uno de los partidos productivos más importantes de la provincia de Buenos Aires, al destacar su perfil económico vinculado al agro. Como dato central de ese entramado, señaló que el distrito produce 800 mil toneladas anuales de cereales y oleaginosas.

Victoria Villarruel, junto a referentes rurales y productores agropecuarios

“Porque cuando hablamos de producción de campo no hablamos solamente de lo que sucede detrás de una tranquera. Hablamos de un sector productivo, de una serie de cadenas que atraviesan todo Chivilcoy mostrándonos algo fundamental: que el desarrollo comienza en el territorio”, consideró la vicepresidenta.

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En otro mensaje por elevación a la Casa Rosada, formuló como pedido “una política productiva que mire mucho más al territorio”. “Aquí se habló de los caminos rurales, los puentes, los desagües, la conectividad, la energía y las rutas. Y toda infraestructura productiva y para producir más necesita mayor y mejor infraestructura. El Estado no reemplaza al productor ni al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir”, consideró.

En otro pasaje, reclamó una articulación más concreta “entre el sector público y el privado”, al afirmar que si bien “son dos responsabilidades diferentes”, ambas “tienen que trabajar detrás de un mismo objetivo”, que es “desarrollar el territorio para que se siga invirtiendo, arriesgando, innovando y generando empleo”.

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Victoria Villarruel participa de un acto en la Asociación Rural de Chivilcoy

En ese marco, insistió en que hay que “construir un sistema donde el que produce más, el que agrega valor y el que toma un trabajador tenga incentivos para seguir creciendo”. “Tenemos que producir más para ser competitivos, para exportar, para generar divisas y para incorporar tecnología. Pero fundamentalmente producir más para generar trabajo, porque la verdadera transformación de una comunidad ocurre cuando la producción se convierte en empleo y el trabajo se convierte en salario, y el salario permite sostener una familia y ahorrar”, completó.

La actividad oficial reunió otra vez a Villarruel con el intendente Britos, tres veces electo al frente de la jefatura comunal, con quien ya había compartido en abril los actos por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Participaron del convite también la presidenta de Rural Chivilcoy, Yamila Farrell, el vicepresidente de CARBAP, Fernando Ferrari, y el referente local de Sociedad Rural Argentina, Martín Jáuregui, entre otros.

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Entre los discursos, se escucharon varios de reclamos sectoriales, como la exigencia para que se apliquen “retenciones cero” a los productos del campo, que fue una promesa de campaña de Javier Milei. Britos criticó al Gobierno por la concesión de la RN° 5 por 20 años, sin la obligación de construir la autovía o una tercera mano.

Otros, como Ferrari, apuntó contra la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que establece la libre elección de veterinarios privados acreditados. Advirtió que el nuevo esquema de vacunación podría afectar la cobertura sanitaria de productores con rodeos pequeños, y pidió un organismo “fuerte”.

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En ese marco, la vicepresidenta aprovechó la ocasión para defender las instituciones públicas vinculadas al sector, y que sufrieron fuertes recortes en el presupuesto en los últimos años, como el mencionado SENASA, y el INTA, INTI y CONICET. “Todo esto forma parte de uno de los dispositivos sociales más competitivos del planeta en el sector agropecuario”, sostuvo.

Sobre el cierre de su intervención, Villarruel concluyó: “Producción, salario, trabajo y familia. Estos son los pilares sobre los cuales podemos construir una Argentina que vuelva a crecer desde el interior hacia el mundo”.

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