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Ali G: ¿Kien ez yo? presenta su tráiler con Sacha Baron Cohen de vuelta

La nueva historia encuentra al personaje a punto de convertirse en padre y obligado a viajar a Estados Unidos

Ali G: Kién Ez Yo? presenta su tráiler.
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Sacha Baron Cohen volverá a interpretar a Ali G en Ali G: ¿Kien ez yo?, una nueva película que dirige y protagoniza. El estreno está fijado para el 22 de octubre en salas de cine, con distribución de Amazon MGM Studios, y el anuncio llegó acompañado por un nuevo tráiler.

Una paternidad inesperada

La historia retoma al personaje después de veinte años dedicados, según la sinopsis, a “relajarse, fumar y tener sexo”. Su rutina cambia cuando descubre que Julie, su novia de toda la vida, está embarazada de ocho meses.

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La avanzada etapa del embarazo convierte la noticia en una urgencia. Ali G debe prepararse para alimentar a un nuevo integrante de la familia, aunque también ve la situación como una oportunidad para recuperar la notoriedad que tuvo en el pasado.

Ese objetivo lo lleva a viajar a Estados Unidos, donde deberá enfrentar una serie de problemas que amenazan su futuro y el de su familia. El argumento difundido todavía no identifica esos retos ni explica qué actividad intentará desarrollar el protagonista durante su estadía.

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La premisa mantiene el contraste central del personaje: Ali G debe responder ante una responsabilidad adulta mientras conserva el comportamiento irreverente que define su comedia. Esta vez, las consecuencias de sus decisiones alcanzan directamente a Julie y al hijo que esperan.

Sacha Baron Cohen vuelve a dirigir y actuar

Además de retomar el papel principal, Cohen está a cargo de la dirección. La película vuelve a colocar al actor frente y detrás de cámara para construir una historia centrada en el choque entre la personalidad de Ali G y su nueva situación familiar.

El reparto anunciado incluye a Morgana Robinson, aunque la información disponible todavía no revela qué personaje interpreta ni cuál será su vínculo con Ali G y Julie.

La producción corresponde a Four By Two Films, en asociación con Working Title Films. Amazon MGM Studios se ocupará de llevar la película a las salas. El material promocional divulgado no detalla otros integrantes del elenco ni nombres adicionales del equipo creativo.

Ali G: Who Iz I? (Captura de tráiler oficial)
Ali G: Who Iz I? (Captura de tráiler oficial)

Cuándo se estrena Ali G: ¿Kien ez yo?

Ali G: ¿Kien ez yo? llegará a los cines el 22 de octubre. Por el momento, la información comunicada se limita a su exhibición en salas y no incluye una fecha de lanzamiento en plataformas de streaming.

El nuevo tráiler presenta el punto de partida de la película: el embarazo de Julie, la necesidad de sostener a una familia y el viaje del protagonista a Estados Unidos. Los conflictos concretos que encontrará allí permanecen reservados para la campaña previa al estreno.

La película será distribuida por Amazon MGM Studios y tendrá su estreno cinematográfico el 22 de octubre.

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