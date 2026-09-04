Vuelve a bajar el riesgo país y suben las acciones y los bonos argentinos

Las acciones y los bonos argentinos cristalizan una semana positiva.

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El riesgo país de Argentina oscilaba nuevamente el viernes por debajo de la línea de los 500 puntos básicos luego de un informe bancario que minimiza en parte los nubarrones políticos de cara a las elecciones presidenciales del 2027.

“Un reciente reporte del banco estadounidense Citi, leído en las mesas financieras, remarca que el mercado exagera ese riesgo político de un viraje en el rumbo económico del país austral”, indicó Reuters.

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El banco sostiene que los inversores tienen “demasiada cautela” y que los fundamentos de la macroeconomía no empeoraron como para justificar ese temor, con una “transformación en marcha” que llegó para quedarse en base a una demanda social.

Este referencial riesgo país elaborado a diario por el JP Morgan descontaba cuatro unidades a las 14 horas, en los 491 puntos básicos, nuevamente debajo de los 500 puntos que sondeó las últimas tres semanas. El riesgo país argentino se ubica en su punto más bajo desde el 17 de agosto.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- avanzaban 0,2% en promedio y el índice líder accionario S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subía 0,3% en pesos, en los 3.060.000 puntos.

“La estabilización se consolida, pero el calendario electoral empieza a sumar nuevos condicionamientos”, reportó el IERAL de la Fundación Mediterránea. Se debe poner “el foco en cómo equilibrar los avances alcanzados con la recuperación del mercado de trabajo, el impulso al crédito y la construcción de acuerdos que permitan sostener el proceso de reformas”, agregó.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Wall Street había predominio de papeles en alza, entre los que destacaban Telecom Argentina (+3,2%) e IRSA (+2,4%).

Los precios del petróleo exhibían una baja marginal y el barril de Brent del Mar del Norte descontaba 0,1%, en USD 95,49 para los contratos con entrega en noviembre. YPF sube 0,8%, a USD 52,81, mientras que Vista Energy resta 0,7 por ciento.

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Por el feriado en los EEUU por el Día del Trabajo el próximo lunes 7, en Buenos Aires se adelantaban operaciones ya que se espera un recorte de liquidez en el inicio de la semana.

Dato clave de empleo en EEUU

Los índices de Wall Street caen esta tarde en un rango de 0,2% a 0,5%, luego de conocido un informe de empleo en los EEUU.

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El equipo de Research de Balanz explicó que “la creación de empleo no agrícola en Estados Unidos fue de 162.000 nuevos puestos en agosto, muy por encima de la creación esperada de 55.000. Los datos de julio fueron revisados al alza hacia 21.000 desde -23.000. La mayor creación de empleo se debió principalmente al sector privado con un aporte de 127.000 nuevos puestos, muy por encima de los 50.000 esperados, principalmente con una aceleración en el sector de ocio y hospitalidad +62.000 desde -21.000 en julio. El sector publico creó 35.000 empleos después de una destrucción de 50.000 en julio”.

“Por otro lado, la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,1%, tal como se esperaba, con un incremento en la tasa de participación hacia 61,6% desde 61,4% (se esperaba en 61,5%)”, añadieron desde Balanz.

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Trump amenaza con embargos

Tras destacar las excelentes cifras de empleo publicadas el viernes, el presidente norteamericano Donald Trump aprovechó la oportunidad para pronunciarse sobre el nuevo repunte del déficit comercial estadounidense y amenazó con imponer embargos a los países que no le son favorables.

Trump publicó en en la red social Truth Social un mensaje que decía: que decía: “bajen la tasa o dejaré de comerciar con los países con los que tenemos un déficit”, en lo que parecía ser una directiva a la Reserva Federal.

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Trump, quien desde hace tiempo manifestó su deseo de que bajen los tipos de interés, afirmó que un embargo podría ser “mejor que los aranceles” y dijo que “la Junta de la Reserva Federal, con su nuevo y gran líder, debe ser inteligente”.

“La presión del presidente norteamericano sobre el banco central no es nueva, pero la amenaza de un embargo comercial sí lo es. Los embargos supondrían un nuevo nivel de perturbación para la economía global, y es probable que el presidente tenga la autoridad legal para llevarlos a cabo”, señaló Yahoo Finance.

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