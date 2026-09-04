El 76,5% de los hogares con dificultades financieras se endeudó para pagar comida o vivienda: la explicación de un economista

Juan Manuel Escobar explicó que el relevamiento de Inteligencia Analítica detectó una brecha creciente entre los ingresos de los hogares y sus obligaciones financieras

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La deuda se convirtió para muchos hogares argentinos en una forma de llegar a fin de mes. Según un relevamiento de la consultora Inteligencia Analítica, el 76,5% de las personas con dificultades financieras se endeudó para afrontar gastos de alimentos, servicios, alquiler o vivienda. El economista Juan Manuel Escobar, integrante del equipo que elaboró el estudio, explicó en Infobae al Mediodía cómo se construye esa cadena de obligaciones y por qué afecta especialmente a los sectores de menores ingresos.

El informe se concentró en personas que destinan más del 10% de sus ingresos al pago de compromisos financieros. Entre quienes tienen deudas, el 77,2% afirmó que recurrió a nuevos préstamos para cancelar obligaciones anteriores y el 62,1% reconoció tener al menos un pago atrasado. Además, el 56,2% de las familias endeudadas destina al menos el 40% de sus ingresos al pago de sus compromisos.

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Escobar explicó que la investigación buscó mirar el endeudamiento más allá de los hogares con grandes volúmenes de deuda. La consultora cuenta con un seguimiento diario de encuestas desde 2019 y, al cruzar los ingresos declarados con las obligaciones financieras, detectó una diferencia cada vez mayor entre quienes pueden cubrir sus gastos y quienes necesitan crédito para hacerlo.

El 76,5% de los hogares con dificultades financieras se endeudó para pagar comida, servicios, alquiler o vivienda en Argentina (Infobae en Vivo)

Endeudarse para pagar la deuda

Uno de los principales hallazgos del estudio es que el endeudamiento no suele terminar con el primer préstamo. Cuando los ingresos no alcanzan, muchos hogares recurren a una nueva fuente de financiamiento para cubrir una obligación anterior.

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En los sectores de clase media baja y media predominan las tarjetas de crédito bancarizadas, los préstamos bancarios y las billeteras virtuales. Entre quienes perciben menos de $600.000 mensuales, en cambio, ganan peso los préstamos familiares y los prestamistas informales.

El informe buscó incluir también esas formas de financiamiento que quedan fuera de las estadísticas tradicionales. Según los datos expuestos durante la entrevista, quienes recurren a prestamistas pueden enfrentar tasas superiores al 12% mensual, generalmente por créditos de montos pequeños destinados a resolver una urgencia inmediata.

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La secuencia puede repetirse mes tras mes. “Tomo deuda para pagar alimentos, para pagar servicios. Al mes siguiente la situación no mejoró, no la puedo pagar y tengo que seguir pagando los alimentos y los servicios. Tomo otro préstamo para pagar interés sobre interés”, explicó Escobar.

El 62,1% de los hogares endeudados tiene al menos un pago atrasado y el 56,2% destina al menos el 40% de sus ingresos a la deuda (Infobae en Vivo)

El economista destacó que muchas de las personas relevadas intentan cumplir con sus obligaciones, incluso pagando al menos el mínimo de la tarjeta de crédito. El problema aparece cuando la relación entre ingresos y deuda se vuelve imposible de sostener. “Yo veo personas que ganan menos de 600 mil con deudas de más de 500 mil”, señaló. La conclusión, según el investigador, es directa: “No pueden pagarlo”.

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La comida y los gastos básicos explican gran parte de la deuda

Los motivos por los que los hogares toman deuda muestran la dimensión del problema. El 44,5% de los encuestados se endeudó para comprar alimentos y productos básicos, mientras que el 32% lo hizo para afrontar servicios, impuestos, alquiler o gastos de vivienda. Salud y educación representaron el 5,5%, y ropa, calzado y bienes para el hogar, el 5,1%.

En los sectores más vulnerables, la situación es todavía más marcada: la proporción de personas que necesita endeudarse para cubrir alimentos y servicios básicos llega al 90%.

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Los datos sobre los ingresos disponibles acompañan ese escenario. El 38,16% de los encuestados dijo que no consigue cubrir sus necesidades básicas y otro 29,1% afirmó que apenas alcanza a hacerlo. En total, el 86,4% no logra cubrir la totalidad de los gastos familiares.

Solo el 2% de las personas que no pueden pagar sus deudas logró refinanciar con un banco, en un contexto de bajo crédito privado en Argentina (Infobae en Vivo)

Para Escobar, esa situación explica por qué el crédito puede transformarse rápidamente en una cadena de obligaciones. “Hay una responsabilidad de pago en estas personas”, sostuvo, pero cuando el ingreso no alcanza para cubrir los gastos cotidianos y las cuotas acumuladas, una deuda termina financiando a la siguiente.

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Solo el 2% logró refinanciar su deuda con un banco

El estudio también encontró una dificultad para salir de ese circuito: apenas el 2% de las personas que no pueden pagar sus deudas logró establecer un plan de refinanciación con un banco.

Escobar consideró que el dato debe analizarse en un contexto en el que el crédito privado argentino continúa siendo reducido. Según explicó, representa alrededor del 5% del PBI, frente a niveles cercanos al 50% en países como Chile y Brasil. Por eso, diferenció el problema de las familias de un eventual riesgo sistémico para el sistema financiero.

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“No hay un riesgo sistémico por eso. Ahora, lo que estamos viendo es que las familias sí tienen un problema super grave”, afirmó.

(Infobae en Vivo)

Para el economista, el desafío consiste en encontrar una salida que permita a los hogares regularizar sus obligaciones sin cerrarles definitivamente el acceso al crédito. “Tenemos que permitir que puedan pagar, porque quieren pagar, y en simultáneo construir una solución que permita que el crédito en Argentina siga creciendo a largo plazo”, planteó.

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El dato más significativo del relevamiento, en ese sentido, no es solamente cuánto deben los hogares, sino para qué necesitan endeudarse. Cuando el crédito se utiliza para comprar comida, pagar servicios o sostener la vivienda, deja de funcionar como una herramienta para financiar consumos extraordinarios y pasa a cubrir necesidades que forman parte de la vida cotidiana. Y cuando esa deuda no puede cancelarse, el mecanismo se retroalimenta con nuevos préstamos, intereses y atrasos.

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