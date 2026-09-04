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Lux protagoniza el nuevo gameplay de 2XKO antes del cierre del juego

Su presentación llega cuando el desarrollo del título tiene previsto finalizar el próximo año

2XKO presenta un nuevo tráiler.
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2XKO presentó el tráiler de gameplay de Lux, su nueva campeona jugable, que llegará al título de lucha por parejas el 8 de septiembre. El video muestra sus ataques con bastón, combos a corta distancia y habilidades para controlar el espacio, pero quedó marcado por un dato que cambió el tono de la presentación: el desarrollo del juego tiene previsto llegar a su fin el próximo año.

Una campeona con herramientas para distintas distancias

Lux aparece como una luchadora capaz de responder tanto en enfrentamientos cercanos como a distancia. El tráiler enseña golpes ejecutados con su bastón y secuencias de ataques que pueden encadenarse para formar combos cuando logra acercarse a su rival.

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La campeona también cuenta con habilidades de control de espacio. Este concepto describe los movimientos diseñados para limitar las zonas seguras del oponente, interrumpir su avance o forzarlo a desplazarse hacia una posición determinada. En un juego por parejas, esas herramientas pueden facilitar relevos y abrir oportunidades para continuar una secuencia ofensiva.

La combinación permite que Lux alterne entre ataques directos y acciones destinadas a mantener al rival bajo presión desde una posición más segura. El material difundido se concentra en esas capacidades y en su actitud alegre durante el combate, aunque no ofrece más detalles sobre otros sistemas, ajustes o contenidos vinculados con su lanzamiento.

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La reacción de los fans al tráiler de Lux

El tono optimista del video contrasta con el estado actual de 2XKO y con la reacción de parte de sus seguidores. Los comentarios publicados en YouTube se concentraron menos en las capacidades de Lux y más en la cercanía del final anunciado para el desarrollo.

“Es como ver a un familiar moribundo que de repente se recupera unos días antes de la fecha prevista para su muerte”, escribió un usuario debajo del tráiler. Otro comentario resumió una sensación similar: “Su alegría hace que todo resulte aún más deprimente”.

Las respuestas muestran la tensión que rodea a esta incorporación. Lux parece ofrecer un estilo de juego variado, pero su presentación ocurre cuando los jugadores ya saben que el proyecto tiene un horizonte limitado. La personalidad luminosa de la campeona acentúa ese contraste y convirtió un tráiler centrado en mecánicas en un nuevo espacio para discutir el cierre.

2XKO, de Riot Games
2XKO, de Riot Games

El calendario que queda para 2XKO

Lux estará disponible en 2XKO a partir del 8 de septiembre. La fuente no precisa el año de esa fecha ni informa si su llegada estará acompañada por otros personajes, modos de juego o cambios generales.

Tampoco se detallaron las condiciones concretas del final del desarrollo previsto para el próximo año. La información disponible no aclara qué ocurrirá con el acceso al juego después de ese punto ni si habrá mantenimiento, servidores activos o soporte limitado.

Dentro de ese contexto, Lux podría quedar como una de las últimas incorporaciones a la lista de campeones. Su tráiler confirma una propuesta basada en bastón, combos cercanos y control del escenario; el siguiente dato confirmado será su llegada a 2XKO el 8 de septiembre.

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