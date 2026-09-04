Xbox Game Pass impondrá límites mensuales al juego en la nube desde noviembre

Microsoft anunció que Xbox Game Pass dejará de ofrecer acceso ilimitado a Xbox Cloud Gaming a partir de noviembre de 2026. Cada nivel de la suscripción tendrá una cantidad fija de horas mensuales: cinco para Essential, diez para Premium y 15 para Ultimate. Quienes agoten ese tiempo deberán comprar paquetes adicionales para seguir jugando en la nube durante el mes.
Cuántas horas incluye cada nivel
Game Pass Ultimate, el plan con la mayor asignación, ofrecerá 15 horas mensuales de juego en la nube. Game Pass Premium quedará limitado a diez horas, mientras que Game Pass Essential incluirá cinco. Actualmente, los suscriptores pueden utilizar el streaming sin un tope mensual de horas.
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El juego en la nube ejecuta cada título en servidores remotos y transmite la imagen al dispositivo del usuario. Esto permite jugar sin descargar el contenido completo y, en ciertos casos, acceder a títulos que el equipo local no podría ejecutar. Su funcionamiento depende de una conexión estable y de la capacidad disponible en los centros de datos de Microsoft.
Cuando una persona consuma las horas incluidas en su plan, podrá adquirir tiempo adicional mediante Xbox Store. Microsoft venderá paquetes de horas en lugar de aplicar un sistema de cobro por cada minuto utilizado. Según la información difundida, las horas compradas no caducarán, por lo que podrán reservarse para otro momento.
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Los precios todavía no fueron confirmados. La cantidad de horas ofrecida en cada paquete, las alternativas de compra, las funciones disponibles y la posibilidad de acceder a determinados juegos variarán según el mercado. Microsoft dará esos detalles en noviembre, junto con las herramientas que permitirán consultar cuánto tiempo queda disponible.
El costo detrás del nuevo límite
En una publicación de Xbox Wire, Microsoft explicó que la modificación responde a que “el coste de ofrecer juegos en la nube crece a medida que más gente lo usa y juega durante más tiempo”. El límite mensual, según el comunicado, permitirá mantener el servicio e invertir en su fiabilidad y rendimiento.
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El resultado práctico será un aumento del costo para los usuarios que superen las cinco, diez o 15 horas asignadas. Microsoft calcula que la restricción afectará al 4% de los suscriptores de Game Pass, aunque el anuncio no detalla cómo se obtuvo ese porcentaje. Para el resto, el uso habitual quedaría dentro de las nuevas asignaciones.
La medida establece una diferencia entre el acceso al catálogo y el uso de la infraestructura remota. Los suscriptores conservarán las ventajas correspondientes a cada plan, pero el streaming pasará a ser un recurso medido. Una persona podrá seguir jugando un título instalado en su consola o PC mientras ya no tenga horas disponibles para ejecutarlo desde la nube.
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El cambio llega mientras Microsoft también enfrenta mayores costos de hardware. En junio, el fabricante informó que los precios del almacenamiento y la memoria para consolas habían aumentado más de 2,5 veces, y estimó que podrían volver a duplicarse para el otoño de 2027. Esa crisis de componentes ya provocó aumentos en el precio de los equipos Xbox.
La nube puede reducir la necesidad de comprar hardware nuevo, pero requiere servidores, mantenimiento y capacidad de transmisión. Algunos propietarios de Xbox One, por ejemplo, utilizan el servicio para acceder a juegos desarrollados para Xbox Series. Otros usuarios recurren a él para probar títulos antes de instalarlos o jugar desde lugares donde no tienen una consola disponible.
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Compra sin Game Pass y datos pendientes
Desde noviembre también será posible comprar horas de juego en la nube sin tener una suscripción activa a Game Pass. Los usuarios podrán transmitir videojuegos compatibles que ya posean y ejecutarlos en dispositivos admitidos. Esta opción separará el acceso a la tecnología de streaming del pago mensual por el catálogo.
La disponibilidad estará condicionada por la región, el dispositivo y la lista de títulos habilitados. Comprar un juego tampoco garantizará automáticamente que pueda transmitirse: deberá formar parte del grupo compatible con la función. Microsoft todavía no publicó el listado completo ni explicó si todos los mercados recibirán simultáneamente la opción sin suscripción.
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En julio, Microsoft también inició una prueba de streaming financiado con publicidad. La propuesta estaba dirigida a personas que ya tienen un dispositivo compatible y prometía que los anuncios no interrumpirían las partidas. Esa modalidad se mantiene separada del sistema de paquetes de horas anunciado para noviembre.
Microsoft aseguró que observará la respuesta de los usuarios y que podría ajustar la propuesta antes de su implementación. Los precios de los paquetes, los juegos compatibles, la disponibilidad regional y el método para consultar las horas restantes se informarán en noviembre de 2026.
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