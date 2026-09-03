Sociedad

¿Revincular o proteger? El dilema de la Justicia frente a los niños atrapados en conflictos familiares

Valeria André, creadora de TEMIS, habló en Infobae al Mediodía sobre las disputas judiciales entre padres y planteó la necesidad de evaluar las condiciones de cuidado, seguridad y bienestar de los hijos antes de definir sus vínculos

El caso del niño de Neuquén reabrió el debate judicial sobre la revinculación y la protección de los hijos en los conflictos familiares
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Cuando un conflicto familiar llega a los tribunales, las decisiones sobre el cuidado y los vínculos de los hijos pueden quedar atravesadas por denuncias de violencia, disputas entre los padres y medidas judiciales que se prolongan durante años. En ese escenario, una de las preguntas más complejas es cómo determinar qué vínculo beneficia realmente a un niño y qué elementos deberían tener mayor peso al momento de resolver.

Sobre este tema habló Valeria André, creadora de TEMIS, en Infobae al Mediodía, a partir del caso de un niño de seis años de Neuquén que permaneció durante 24 horas en su escuela en medio de una disputa entre sus padres por su cuidado. El episodio volvió a poner en el centro del debate qué ocurre cuando las diferencias entre los adultos terminan impactando directamente en los hijos.

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El caso presenta versiones contrapuestas. Según el padre, la madre habría impedido durante cinco años y medio el contacto con su hijo y, desde hace un año, él tendría el cuidado unilateral. También sostuvo que existen denuncias de violencia y medidas de protección. La mujer, en cambio, asegura que fue absuelta en una causa vinculada con el supuesto impedimento de contacto y que las restricciones que pesaban sobre ella fueron levantadas. Según su versión, actualmente es el padre quien obstaculiza la revinculación. El expediente continúa bajo análisis judicial.

Durante el programa, Maru Duffard definió al menor como “uno de estos niños rehén” y remarcó que detrás de la situación existe un expediente judicial. A partir de ese caso, André planteó que el debate no debería centrarse exclusivamente en el derecho de los adultos a mantener un vínculo con sus hijos, sino en las condiciones en las que ese vínculo se desarrolla.

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(Infobae en Vivo)
Valeria André sostuvo que la Justicia debe priorizar un vínculo seguro para el niño antes que el derecho de los adultos a mantener contacto (Infobae en Vivo)

No son los derechos del niño a tener un padre o una madre, son los derechos del niño a tener un vínculo seguro que le dé amor”, sostuvo. Para la creadora de TEMIS, uno de los problemas está relacionado con la falta de formación específica en materia de crianza dentro de los procesos de familia. En ese sentido, consideró que antes de disponer una revinculación debería evaluarse quién puede ofrecer al menor “un espacio con seguridad y amor”.

La voz de los chicos en los expedientes

Otro de los puntos de discusión es cuánto pesa la palabra de los niños dentro de los procesos judiciales. Duffard planteó por qué muchas veces resulta tan difícil escucharlos y señaló que su opinión debería ser considerada junto con los informes elaborados por los profesionales que intervienen en cada expediente.

André cuestionó que esos informes tengan siempre el peso suficiente al momento de definir una medida y relató situaciones en las que los propios especialistas reconocen las limitaciones de su intervención. “El mismo perito a veces te dice: ‘Mirá, yo hago el informe, pero si después...’”, contó, al describir las dificultades que observa en los procesos de familia.

Desde su experiencia acompañando a madres que atraviesan este tipo de conflictos, también relató casos en los que existen denuncias de violencia y, pese a ello, continúan determinados regímenes de comunicación. Entre ellos mencionó el de una mujer que acusa al padre de su hijo de abuso sexual y que, según relató, debe llevar al niño periódicamente a encontrarse con él. “La están revictimizando todas las semanas”, afirmó.

Una chica pidiendo perdón (AdobeStock)
Las versiones contrapuestas de los padres y las denuncias de violencia mantienen bajo análisis judicial el expediente por el cuidado del hijo

El debate por la revinculación

La discusión sobre la revinculación aparece así como uno de los puntos más sensibles. Duffard planteó que no todos los vínculos necesariamente resultan beneficiosos y que, frente a determinadas situaciones, puede ser necesario priorizar la protección de los menores.

Hay veces que hay vínculos que son muy dañinos para tus hijos y que en ese momento quizás tenés que preservarlos y cuidarlos”, señaló la periodista. André coincidió con la necesidad de correr la discusión de una lógica centrada exclusivamente en los adultos y remarcó que el criterio debería ser el bienestar del niño: “No es una cuestión de género, vamos a centrarnos en el niño”.

Para la creadora de TEMIS, el problema aparece cuando las decisiones judiciales se toman desde posiciones rígidas y sin contemplar las particularidades de cada caso. La revinculación, sostuvo, no debería funcionar como una respuesta automática, sino como una decisión que tenga en cuenta las condiciones concretas en las que ese encuentro se produce.

Las obligaciones económicas después de una separación

Las disputas familiares también pueden extenderse a las obligaciones económicas posteriores a una separación. En ese punto, André afirmó que “7 de cada 10 padres no pasan la cuota” y cuestionó especialmente los casos en los que existe capacidad económica para cumplir con la obligación, pero el aporte no se realiza.

(Infobae en Vivo)
André cuestionó que en algunos expedientes continúen regímenes de comunicación pese a denuncias de violencia y abuso sexual (Infobae en Vivo)

El incumplimiento de la cuota alimentaria, planteó, constituye otra dimensión de los conflictos entre adultos que termina repercutiendo sobre los hijos. Para André, las discusiones sobre dinero, cuidado y contacto no pueden analizarse como compartimentos aislados cuando el resultado final impacta sobre las condiciones de vida de los menores.

La experiencia que dio origen a TEMIS

La creación de TEMIS estuvo vinculada con la propia experiencia de André dentro del sistema judicial. A partir de su recorrido como madre judicializada, comenzó a acompañar a otras mujeres que atravesaban procesos relacionados con el cuidado y los vínculos con sus hijos.

Yo hablo con diez madres por día de estos temas”, contó. Según relató, una de las frases que más escucha de quienes llegan a la comunidad es: “Ay, no estoy loca”, en referencia al desgaste que producen los conflictos judiciales prolongados y la sensación de atravesarlos en soledad.

André también buscó marcar los límites de su rol: “Yo soy comediante y madre judicializada. No soy ni psiquiatra ni abogada”. Su intervención, explicó, parte de su propia experiencia y del contacto cotidiano con otras madres que atraviesan situaciones similares.

Al referirse a su propio expediente, evitó profundizar en los detalles, aunque resumió su situación con una frase contundente: “Mi hija está mejor y yo voy a ser procesada penalmente porque mi hija está mejor y yo tengo todas las pruebas”.

Primer plano de un puño masculino cerrado. Al fondo, desenfocados, una mujer abraza a una niña sentadas en un sofá de color claro.
El debate sobre la revinculación planteó que no todos los vínculos benefician a los hijos y que la protección de los menores puede ser prioritaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según su mirada, uno de los problemas del sistema es que los conflictos de una misma familia pueden quedar repartidos entre distintos expedientes, juzgados y áreas de intervención, sin que necesariamente exista una mirada integral sobre lo que ocurre con los niños.

Por eso, reclamó mayor formación para quienes intervienen en los procesos de familia y decisiones que partan de las necesidades concretas de los menores. “El padre no es, ni la madre es: tiene que ser un lugar seguro que provee amor y seguridad”, resumió.

La discusión, en definitiva, no se reduce a elegir entre padre o madre, ni entre revinculación o distanciamiento. El desafío consiste en determinar qué decisión protege mejor a cada niño en cada circunstancia. Porque, como planteó Duffard al cerrar el debate, “si tenemos infancias rotas, es muy difícil que tengamos adolescencias, y no digo imposible, pero muy difícil, después vidas felices”.

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