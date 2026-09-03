Combustibles vuelven a subir en Panamá: el diésel acumula un alza cercana al 29% desde julio

Los nuevos precios de las gasolinas y el diésel comenzarán a regir desde las 6:00 a.m. del viernes 4 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los conductores en Panamá volverán a pagar más por los combustibles desde las 6:00 a.m. de este viernes 4 de septiembre. En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos costará $1,28 por litro, mientras la de 91 se venderá en $1,19 y el diésel llegará a $1,40.

El nuevo ajuste amplía el incremento acumulado desde mediados de julio. En menos de dos meses, la gasolina de 95 se ha encarecido cerca de 9% y la de 91 alrededor de 8%. El mayor impacto corresponde al diésel, que registra un aumento cercano al 29%, según la comparación de los precios oficiales.

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El aumento del diésel podría trasladarse a los precios de bienes y alimentos, debido a que es el combustible utilizado principalmente para transportar mercancías dentro del país. Un mayor gasto para movilizar productos desde puertos, centros de distribución y zonas agrícolas incrementa los costos de operación de las empresas, que eventualmente podrían ser asumidos por los consumidores finales.

La evolución comenzó con los valores vigentes desde el 10 de julio, cuando la gasolina de 95 costaba aproximadamente $1,17 por litro en Panamá y Colón. La de 91 se encontraba en $1,11 y el diésel se vendía en cerca de $1,09, precios considerablemente menores a los anunciados para septiembre.

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El 24 de julio entró en vigor el primer incremento importante del periodo. La gasolina de 95 subió a $1,26 por litro, la de 91 alcanzó $1,18 y el diésel llegó a $1,27. En apenas dos semanas, este último combustible aumentó cerca de $0,18 por litro, superando ampliamente el avance de las gasolinas.

El diésel registra el mayor incremento acumulado desde mediados de julio, con una subida cercana al 29%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agosto comenzó con otro ajuste al alza. Desde el día 7, la gasolina de 95 pasó a $1,27 por litro, mientras la de 91 se ubicó en $1,19. El diésel volvió a registrar el aumento más fuerte de la quincena al alcanzar aproximadamente $1,34 por litro en Panamá y Colón.

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El movimiento cambió parcialmente el 21 de agosto. Las gasolinas registraron una reducción: la de 95 bajó a aproximadamente $1,23 por litro y la de 91 descendió a $1,16. Sin embargo, el diésel volvió a subir, aunque ligeramente, hasta situarse en alrededor de $1,35 por litro.

Con el ajuste del 4 de septiembre, la gasolina de 95 subirá nuevamente hasta $1,28, superando el valor registrado a principios de agosto. La de 91 volverá a $1,19, mientras el diésel alcanzará un nuevo máximo de $1,40.

Al comparar los extremos del periodo, la gasolina de 95 aumentó cerca de $0,11 por litro, equivalente a unos $0,40 por galón. La de 91 acumula una subida aproximada de $0,09 por litro o $0,33 por galón. En cambio, el diésel se encareció $0,31 por litro y $1,18 por galón.

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El encarecimiento del diésel podría elevar los costos del transporte de mercancías y terminar reflejándose en los precios pagados por los consumidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con los nuevos valores, el galón de gasolina de 95 costará aproximadamente $4,84 en Panamá y Colón. El de 91 se ubicará en $4,52, mientras el galón de diésel llegará a $5,30. Los precios serán ligeramente mayores en otras localidades debido a los costos de traslado.

La Secretaría Nacional de Energía explicó que el último incremento responde principalmente a las tensiones en Medio Oriente, que han impulsado los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

Los enfrentamientos y las dificultades para movilizar cargamentos por rutas estratégicas aumentaron la preocupación por el abastecimiento mundial durante las últimas semanas de agosto.

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El West Texas Intermediate, conocido como WTI y negociado en Nueva York, también atravesó un periodo de fuertes movimientos durante agosto.

El WTI, referencia negociada en Nueva York, superó los $90 por barril al comenzar septiembre después de varias semanas de volatilidad. REUTERS/Eli Hartman

Después de registrar retrocesos al comenzar el mes, recuperó terreno durante las últimas jornadas y superó los $90 por barril al iniciar septiembre, presionado por los riesgos para el suministro.

Entre mediados de julio y el comienzo de septiembre, el WTI acumuló un aumento cercano al 13%, al pasar de aproximadamente $79,60 a más de $90 por barril.

Esa trayectoria ayuda a explicar el encarecimiento local, aunque los precios panameños no cambian inmediatamente ni reproducen exactamente cada movimiento internacional.

Panamá importa la gasolina y el diésel que consume, por lo que también influyen el valor de los combustibles ya procesados, su transporte hasta el país y la distribución interna.

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Los nuevos precios permanecerán vigentes hasta las 5:59 a.m. del 18 de septiembre, cuando deberá realizarse la siguiente revisión quincenal.