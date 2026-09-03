Guatemala

Guatemala y Belice: la visita con la OEA, los mecanismos para evitar incidentes y el caso que espera en la CIJ

Carlos Ramiro Martínez Alvarado recorrió el área junto a Albert R. Ramdin y Francis Fonseca. Hubo reunión en la oficina en terreno y una señal política clara. Falta conocer cómo se prepara el después

Guatemala planteó preparar junto con Belice y la OEA la etapa posterior al fallo de la CIJ mediante una hoja de ruta sobre capacidades técnicas e institucionales.
La visita a la Zona de Adyacencia buscó ratificar el acompañamiento político, técnico y financiero de la OEA al proceso bilateral entre Guatemala y Belice. (Prensa Libre)
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El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, participó en una visita del Grupo de Amigos de Belice y Guatemala a la Zona de Adyacencia, junto con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, y el ministro de Relaciones Exteriores de Belice, Francis Fonseca.

La actividad tuvo como objetivo que los representantes conocieran el trabajo de la Oficina de la OEA en la zona y ratificaran el acompañamiento político, técnico y financiero al proceso bilateral.

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También buscó sostener las medidas destinadas a prevenir incidentes, preservar la estabilidad y afianzar la relación entre ambos países a partir del diálogo, la cooperación y el derecho internacional.

La Oficina de la OEA expuso sus mecanismos para prevenir incidentes

Durante la jornada, las delegaciones mantuvieron una reunión en la sede de la Oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia.

Guatemala planteó preparar junto con Belice y la OEA la etapa posterior al fallo de la CIJ mediante una hoja de ruta sobre capacidades técnicas e institucionales.
Carlos Ramiro Martínez Alvarado participó en una visita del Grupo de Amigos de Belice y Guatemala a la Zona de Adyacencia junto a la OEA y al canciller beliceño Francis Fonseca. (Minex)

El encuentro abordó las tareas de prevención y verificación de incidentes, la coordinación con las autoridades de ambos lados de la zona, las medidas de confianza y los proyectos destinados a las comunidades fronterizas.

Martínez Alvarado reiteró la posición de Guatemala de alcanzar una salida pacífica y definitiva al Diferendo Territorial, Insular y Marítimo con Belice.

El caso se encuentra sometido a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), instancia ante la cual ambos países buscan resolver la controversia.

El ministro señaló que la presencia de la OEA durante más de dos décadas permitió crear capacidades para verificar hechos en el terreno, prevenir tensiones y mantener canales de coordinación institucional.

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Añadió que las iniciativas dirigidas a las poblaciones locales son parte de los esfuerzos para generar confianza entre las comunidades guatemaltecas y beliceñas.

Jóvenes y tecnología, parte del trabajo en la Zona de Adyacencia

Las delegaciones participaron además en una actividad en el Centro Ta’Amay de Capacitación y Promoción de la Paz, ubicado en El Arenal, Guatemala.

Guatemala planteó preparar junto con Belice y la OEA la etapa posterior al fallo de la CIJ mediante una hoja de ruta sobre capacidades técnicas e institucionales.
Guatemala reiteró su objetivo de alcanzar una salida pacífica al Diferendo Territorial, Insular y Marítimo con Belice ante la Corte Internacional de Justicia. (Prensa Libre)

La iniciativa forma parte del proyecto “Promoción del diálogo e intercambio entre los jóvenes de la Zona de Adyacencia Belice–Guatemala”.

El programa propone espacios de contacto entre jóvenes de ambos países, con actividades orientadas al diálogo, el entendimiento intercultural y la cooperación. Según la información oficial, la propuesta apunta a impulsar una cultura de paz en las comunidades cercanas a la Línea de Adyacencia.

Las representantes del Grupo de Amigos también presenciaron una demostración del Sistema de Verificaciones de la OEA. La Oficina utiliza drones y dispositivos de geoposicionamiento satelital (GPS) para sus labores técnicas en la zona.

Guatemala planteó preparar la etapa posterior al fallo

El canciller guatemalteco sostuvo que Guatemala, Belice y la OEA deben avanzar en la preparación de las condiciones para la etapa que seguirá al fallo de la CIJ. Indicó que cualquier ajuste de la presencia de la Secretaría General en ese momento deberá definirse de forma conjunta, con base en las decisiones soberanas de las partes, los acuerdos vigentes y las necesidades identificadas por ambos gobiernos.

Martínez Alvarado propuso continuar el trabajo sobre una hoja de ruta para determinar qué capacidades técnicas, institucionales y operativas deberán mantenerse, reforzarse o adecuarse tras la decisión judicial.

Guatemala planteó preparar junto con Belice y la OEA la etapa posterior al fallo de la CIJ mediante una hoja de ruta sobre capacidades técnicas e institucionales.
El Centro Ta’Amay de El Arenal albergó una actividad del proyecto de diálogo e intercambio entre jóvenes de la Zona de Adyacencia Belice-Guatemala. (DCA)

Al cierre de la visita, Martínez Alvarado, Fonseca y Ramdin dieron una entrevista a la emisora comunitaria La Zona – The Zone, que funciona en las instalaciones de la Oficina de la Zona de Adyacencia. El secretario general de la OEA destacó el diálogo entre los gobiernos y afirmó que la Organización y el Grupo de Amigos mantendrán su acompañamiento al proceso.

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