Guatemala

Guatemala desbloquea ruta comercial de Cuyotenango con gas lacrimógeno: tres días de protesta, tráfico pesado varado y un centro de salud evacuado

Antimotines de la PNC irrumpieron en el kilómetro 168,5 y la tarde terminó en corridas y reclamos vecinales. La tensión se desbordó cerca de casas y un centro de salud. Qué exigían y por qué fracasó la negociación

Provial reportó 22 bloqueos en Guatemala y señaló que Cuyotenango fue el último punto habilitado tras los reclamos por combustibles y reductores de velocidad.
La PNC desalojó con bombas lacrimógenas el bloqueo en Cuyotenango, Suchitepéquez, sobre la ruta al Suroccidente. (Facebook Noticias Suchitepéquez)
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Agentes de las Fuerzas Especiales conocidos como antimotines, de la Policía Nacional Civil (PNC) desalojaron con bombas lacrimógenas a manifestantes que mantenían un bloqueo desde hace tres días en el kilómetro 168,5 de la ruta al Suroccidente, en Cuyotenango, Suchitepéquez, por el alza en el precio de los combustibles.

El hecho ocurrió este miércoles 2 de septiembre. En varios videos publicados en las redes sociales se escucha a la población reclamar por los desalojos, debido a que alrededor del bloqueos se encontraban viviendas de habitación.

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Incluso, Bomberos Municipales Departamentales informaron que debido a los incidentes se vieron obligados a evacuar a pacientes del Centro de Atención Primaria (CAP) por la presencia de gases lacrimógenos y los enfrentamientos.

Además, indicaron que se evacuó a, por lo menos, 50 personas civiles que se encontraban en sus viviendas y se brindó atención prehospitalaria a varias personas intoxicadas por gas y personas heridas que fueron alcanzadas por objetos desconocidos.

Durante el desalojo se registraron choques entre pobladores y policías, con lanzamiento de piedras y uso del compuesto químico para disuadir a los manifestantes.
Varias personas resultaron heridas luego de que antimotines se enfrentaran con manifestantes en Cuyotenango, Suchitepéquez, Guatemala. (Bomberos Municipales Departamentales)

Durante el desalojo se registraron choques entre pobladores y policías, con lanzamiento de piedras y uso del compuesto químico para disuadir a los manifestantes.

En los videos difundidos por medios locales se observa a personas corriendo mientras los agentes dispersan la protesta con gas.

El bloqueo en el kilómetro 168,5 de Cuyotenango se mantuvo durante tres días por el alza en el precio de los combustibles, pero las fuerzas de seguridad lo desbloquearon este miércoles 2 de septiembre utilizando gas lacrimógeno. (Facebook Talishtes Mazate)

El bloqueo se mantenía desde el lunes 31 de agosto, con llantas colocadas para cerrar el paso en ambos sentidos.

La protesta dejó cientos de vehículos, en su mayoría de transporte pesado, detenidos en largas filas, y el tránsito seguía paralizado en el lugar.

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Durante la mañana, autoridades y funcionarios de la Gobernación Departamental de Suchitepéquez, así como de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y de la PNC, intentaron dialogar con los manifestantes, pero en todo momento se mostraron reacios a levantar las medidas de hecho.

Provial reportó 22 bloqueos en Guatemala y señaló que Cuyotenango fue el último punto habilitado tras los reclamos por combustibles y reductores de velocidad.
El diálogo entre la Gobernación de Suchitepéquez, la PDH, la PNC y los manifestantes no logró levantar el bloqueo. (El Diario Retalteco)

Según los dirigentes de la protesta, no se moverían hasta que el Gobierno central les garantizara que el precio del galón de combustible volvería a estar en Q25 (USD 3.25), pese a que las autoridades han insistido en que la problemática de los carburantes es externa, debido a la guerra entre Estados Unidos y el Medio Oriente.

Exigían liberación de la ruta

En horas de la mañana, la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) emitió un comunicado en el que exigió a las autoridades de Gobierno liberar la ruta de Cuyotenango, Suchitepéquez.

No existe justificación para que, por tercer día consecutivo, las autoridades responsables del orden público no actúen y se continúen vulnerando los derechos de miles de guatemaltecos. ¿Qué más están esperando?“, indicaron, al tiempo que recordaron que el Estado tiene la obligación de garantizar la libre locomoción.

En su comunicado, la cámara afirmó que Cuyotenango es una de las rutas estratégicas para la movilidad, el abastecimiento y el comercio del país.

Provial reportó 22 bloqueos en Guatemala y señaló que Cuyotenango fue el último punto habilitado tras los reclamos por combustibles y reductores de velocidad.
La Cámara de Comercio de Guatemala reclamó la liberación de la CA-2 en Cuyotenango y recordó la obligación del Estado de garantizar la libre locomoción. (Cámara de Comercio de Guatemala)

Cuyotenango está ubicado directamente sobre la Carretera Centroamericana 2 (CA-2 Occidente), que es la vía principal paralela a la costa del Pacífico guatemalteco. Junto con la Ruta Interamericana (CA-1 Occidente), la CA-2 es una de las dos grandes columnas vertebrales que conectan la Ciudad de Guatemala y el centro del país con toda la región occidental y la frontera con México.

Todo el tráfico pesado, de carga internacional, de pasajeros y de turismo que se desplaza por la costa sur hacia el occidente debe cruzar obligatoriamente por esa zona.

Bloqueos y sus exigencias

Desde el lunes 31 de agosto, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) reportó, por lo menos, 22 bloqueos en todo el territorio nacional, incluidas rutas principales, comerciales y turísticas.

Mientras pasaron los días, los manifestantes desistieron de las protestas y habilitaron los pasos. Esta mañana fueron liberados 13 de los 14 puntos bloqueados, con excepción de Cuyotenango que, al final, fue habilitado con gases lacrimógenas.

Provial reportó 22 bloqueos en Guatemala y señaló que Cuyotenango fue el último punto habilitado tras los reclamos por combustibles y reductores de velocidad.
Los bloqueos provocaron largas filas de vehículos, principalmente del transporte pesado, que llevaba detenido tres días. (Facebook Leones Publicidad)

Los inconformes exigen soluciones al incremento de los combustibles que, pasaron de Q27.30 (USD 355) en diciembre de 2025 a Q40.58 (USD 5.27) en septiembre de este año en la gasolina superior, la regular pasó de Q26.30 (USD 3.42) a Q38.76 (USD 5.03 - ahora con etanol) y el diésel de Q24.92 (USD 3.23) a Q44.39 (USD 5.76).

Además exigen que se de marcha atrás a la instalación de los medidores y reductores de velocidad en el transporte público y pesado, pero las autoridades han indicado que esto no sucederá, debido a que es un mecanismo para evitar los accidentes de tránsito.

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