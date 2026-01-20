El extravagante look con el que Naomi Osaka salió a su partido del Abierto de Australia: el detrás de escena

La tenista japonesa Naomi Osaka sorprendió en el Abierto de Australia 2026 en la previa a su enfrentamiento ante la croata Antonia Ruzic al presentar un atuendo diseñado en colaboración con Robert Wun y Nike, inspirado en la elegancia y el poder de la medusa y la mariposa. La jugadora, reconocida por su estilo personal y su apuesta por la moda en los torneos internacionales, llevó a la pista un conjunto que fusiona creatividad, referencias personales y un marcado sentido de la autoafirmación.

De acuerdo con Vogue, Osaka eligió este año una propuesta visual que va más allá de la funcionalidad deportiva. Desde sus primeras apariciones, la deportista ha utilizado la indumentaria como un canal de expresión, pero la edición 2026 del torneo australiano llevó ese concepto a una nueva dimensión. “Cuando recuerdo a las jugadoras que me precedieron, pienso en cómo esos momentos, esas miradas, se han convertido en recuerdos imborrables”, explicó la atleta en una entrevista con el medio. “Muchas veces, otras personas escriben nuestras historias. Este fue un momento en el que pude escribir un poco de la mía”.

Así ingresó la tenista japonesa Naomi Osaka para afrontar su partido en el Abierto de Australia (REUTERS/Jaimi Joy)

La idea de la tenista comenzó a gestarse en un momento cotidiano, mientras le leía un libro a su hija de dos años, Shai. Una imagen de una medusa en las páginas del cuento captó la atención de la niña y encendió la inspiración de Osaka. Impresionada por la estética y el simbolismo de esta criatura marina, la jugadora compartió la idea con el equipo de la empresa estadounidense, que se encargó de materializarla en el uniforme. El resultado fue una sudadera con cierre en tonos turquesa y verde, con efecto tie-dye y zarcillos colgantes en las mangas, combinada con una espalda deportiva que replicaba la fluidez de los movimientos acuáticos.

Osaka sintió que el diseño aún necesitaba un elemento adicional para consolidar el mensaje que deseaba transmitir. Fue entonces cuando recurrió al diseñador de moda Robert Wun, conocido por sus creaciones para figuras internacionales como Beyoncé, Cardi B y Ariana Grande. Junto a su colaborador de confianza, Marty Harper, la tenista exploró la obra de Wun y encontró en sus siluetas y texturas el complemento perfecto para su visión.

La japonesa Naomi Osaka llega a su partido de primera ronda contra la croata Antonia Ruzic con una insual vestimenta (REUTERS/Jaimi Joy)

Wun, aficionado al tenis, aceptó la invitación de inmediato. “Naomi y Martin llegaron con una comprensión profunda de cómo es mi mundo”, declaró el diseñador al medio especializado. La relación creativa se fortaleció aún más cuando Wun reveló que ya había tomado a Osaka como fuente de inspiración para una de sus colecciones anteriores. En particular, citó el momento viral del Abierto de Australia 2021, cuando una mariposa se posó en el rostro de la deportista durante un partido, y la jugadora la apartó suavemente. “Uno de los looks de mi colección de otoño 2024 se inspiró en su momento en la corte, cuando una mariposa se posó en su rostro en pleno partido. Una escena sencilla y hermosa que se hizo viral cuando la apartó con delicadeza”, recordó.

La colaboración culminó en la creación de un atuendo que combinó referencias a la medusa y la mariposa, símbolos de transformación y energía. El conjunto diseñado por Wun para Osaka incluyó una minifalda plisada sobre pantalones anchos, característica del meticuloso trabajo del modisto, y un sombrero de ala ancha con un velo blanco vaporoso, que le otorgó un aire de misterio y sofisticación. Sobre el sombrero y la sombrilla, el diseñador sumó mariposas, rindiendo homenaje a aquel episodio de 2021.

La japonesa Naomi Osaka en acción durante su partido de primera ronda contra la croata Antonia Ruzic (REUTERS/Jaimi Joy)

Según Vogue, la apuesta de Osaka en el Abierto de Australia no solo se destaca por la estética, sino también por el mensaje de autoafirmación y autoría personal que transmite. “El nacimiento de algo nuevo”, sintetizó la deportista al describir el simbolismo detrás del look. Para ella, la conjunción de medusa y mariposa representa energía, transformación y emoción, elementos que buscó proyectar tanto dentro como fuera de la cancha.

El impacto visual y conceptual del atuendo de Naomi Osaka en Melbourne ha generado repercusión en el mundo del deporte y la moda, consolidando a la tenista como una de las atletas que redefine el vínculo entre alta competencia y expresión artística.

EL LOOK DE NAOMI OSAKA EN EL ABIERTO DE AUSTRALIA:

Naomi Osaka sorprendió con su look en el Abierto de Australia (REUTERS/Jaimi Joy)

