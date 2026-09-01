Se avecina un nuevo orden mundial y no estamos preparados

Un globo terráqueo de estilo cubista presenta continentes y océanos divididos en múltiples secciones geométricas de tonos ocres y azules. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando se avecina una tormenta, siempre hay señales. El viento puede amainar repentinamente. La marea sube más de lo habitual. Nubes ondulantes surcan el cielo.

Es posible malinterpretar o incluso ignorar estas señales —insistir en que las gotas de lluvia son solo un chaparrón pasajero— hasta que es demasiado tarde. Es entonces cuando llega el verdadero problema.

Lo que es cierto para el clima también lo es para los asuntos humanos. Los regímenes parecen fuertes hasta que dejan de serlo. Las revoluciones internas y las convulsiones en el orden internacional —ambas suelen ir de la mano— son fáciles de ver en retrospectiva, pero no siempre se anticipan. Sin embargo, si observamos con atención, a menudo encontraremos que las señales estaban ahí.

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Quienes vivimos en sociedades relativamente estables y ordenadas quisiéramos creer, como el absurdo Dr. Pangloss de Voltaire, que va de desastre en desastre, que “todo sucede para bien”. Podemos quejarnos de la economía o de la perspectiva de otra guerra lejana, o escuchar con aprobación las voces radicales de ambos extremos del espectro político, pero no esperamos que nuestro mundo se ponga patas arriba.

Haríamos bien en prestar atención a la advertencia de otro escritor francés. En la novela de posguerra de Albert Camus, “La peste”, cuando aparecen ratas muertas en las calles de la ciudad argelina de Orán y la gente enferma con un misterioso mal, el gobierno local y la mayoría de los ciudadanos ignoran las señales hasta que es demasiado tarde. “Ha habido tantas plagas como guerras en la historia”, dice el narrador de Camus, “y sin embargo, tanto las plagas como las guerras siempre sorprenden por igual a la gente”.

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Hoy, hay ratas muertas por todas partes. Este verano se han batido récords de temperatura, la tierra ha sufrido sequías y los incendios forestales han arrasado. La deuda de las economías avanzadas se acerca a máximos históricos. Los recortes en la ayuda médica y alimentaria, sobre todo por parte de Estados Unidos, han causado muertes innecesarias y han contribuido a la propagación de enfermedades, una de las cuales, tarde o temprano, podría convertirse en otra pandemia. La inteligencia artificial continúa su rápido y descontrolado ascenso, amenazando empleos, seguridad y, en las proyecciones más pesimistas, la existencia humana.

Las potencias revisionistas desobedecen las reglas y normas con impunidad. Los electorados están enfadados e inestables. La diplomacia lenta, deliberada y necesariamente discreta, que fomenta la confianza y el entendimiento, ha dado paso a un estilo ostentoso, más propio de la distracción provocada por TikTok o del ambiente juvenil.

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El Programa de Datos de Conflictos de Uppsala registró 65 conflictos estatales el año pasado, la cifra más alta desde 1946. Las grandes potencias se encuentran inmersas en guerras asimétricas con países que están sacando el máximo partido a las nuevas tecnologías. La guerra del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania, que se suponía que se ganaría en cuestión de días, se prolonga ya por quinto año. Irán, utilizando drones baratos y de producción masiva para atacar a las fuerzas estadounidenses y sus aliados, ha logrado el control, quizás de forma permanente, de un corredor crucial del comercio mundial, ha reducido drásticamente las reservas de misiles de Estados Unidos y ha sumido al presidente Trump en una guerra de su propia elección.

Una guerra mundial no es inevitable, pero la amenaza de un conflicto catastrófico entre grandes potencias bien armadas está más cerca que nunca en décadas.

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Al igual que los habitantes de Orán, la ciudad de Camus, es comprensible que nos resistamos a reconocer cuánto ha cambiado el mundo. Los problemas son espinosos, complejos y tediosos, y es más fácil mirar hacia otro lado. Así que disfrutamos de vacaciones en la playa mientras los incendios forestales arrasan; le pedimos a la IA que nos enseñe a entrenar a un cachorro, que nos ayude a escribir esa carta, que piense por nosotros. Esperamos que las guerras terminen, que se reconstruyan las barreras, las instituciones y las alianzas, y que el mundo tal como lo conocemos se recupere y perdure.

Pero una nueva realidad ha llegado con una velocidad asombrosa. El orden mundial que se mantuvo unido durante la mayor parte de nuestras vidas comenzó a desmoronarse cuando quienes lo integraban se acomodaron demasiado y se volvieron complacientes, y cuando hubo demasiada aceptación —incluso aprobación— de las malas conductas.

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Hemos llegado a una nueva era de desorden. Debemos prepararnos, lo cual comienza por ser honestos sobre la gravedad del momento que vivimos y aceptar que nuestro frágil sistema está flaqueando. Que los países ya se están adaptando, para bien y para mal. Y que cualquier futuro de cooperación tendrá que ser diferente.

¿Qué sucede con quienes se niegan a adaptarse e insisten en que un sistema en ruinas puede continuar? Consideremos tres revoluciones que sí se produjeron y una que no.

En vísperas de la Revolución Francesa, Francia, la mayor potencia terrestre de Europa, probablemente estaba en bancarrota, en gran parte debido a las enormes cantidades que había pedido prestadas para ayudar a derrotar a los británicos en la Revolución Americana. Las élites gobernantes, extravagantes y corruptas, habían perdido el rumbo, y una creciente clase media, excluida del poder político, exigía un cambio. En los estratos más bajos de la sociedad, los obreros y campesinos se enfrentaban al hambre y estaban cada vez más desesperados.

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Nuevas y poderosas ideas ilustradas —algunas importadas de la Revolución Americana— sobre los derechos humanos y nuevas formas de gobierno que otorgarían poder al menos a una parte del pueblo.

Los reyes franceses y sus cortesanos malinterpretaron la profundidad del descontento y creyeron que nada podría desbancarlos de su posición privilegiada. Se equivocaron: la monarquía fue derrocada y nació una república caótica y violenta. En una década, Napoleón se convertiría en emperador.

No existe un único modelo para el cambio revolucionario, pero quienes ostentan el poder en un régimen a menudo no reconocen su fragilidad. La Revolución Rusa de 1917 fue consecuencia de una derrota en el extranjero, más que de una victoria costosa. Sin embargo, el zar Nicolás II insistió, contra toda evidencia, en que no se necesitaban reformas porque los rusos aún lo adoraban. En la Alemania de la década de 1930, Hitler fue invitado al poder por élites que creían, erróneamente, que podrían utilizarlo y que el sistema existente era lo suficientemente fuerte como para neutralizarlo.

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Cada una de estas revoluciones tuvo profundas ramificaciones internacionales. Napoleón condujo a Francia al dominio del continente, destruyendo antiguas instituciones e ideas como el derecho divino de los reyes a gobernar. Los bolcheviques, que tomaron el poder en Rusia, predicaron y fomentaron el internacionalismo revolucionario, librando guerras por todo el mundo contra el capitalismo y las naciones democráticas. Hitler rearmó Alemania, conquistó la mayor parte de Europa y asesinó a millones de judíos y a muchos otros en nombre de la supremacía aria.

Sin embargo, a veces las naciones y sus líderes intuyen los acontecimientos a tiempo. En la década de 1820, el gobierno británico se enfrentaba a la presión de las clases medias, recién surgidas de la Revolución Industrial, pero excluidas de la toma de decisiones políticas. La élite británica, consciente de la reciente catástrofe en Francia, sabía que debía adaptarse para sobrevivir. La Ley de la Gran Reforma de 1832 sirvió como válvula de escape que amplió el derecho al voto lo suficiente como para evitar una crisis mayor.

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Es fácil encontrar paralelismos con la actualidad. Poblaciones enfurecidas. Élites no electas con una riqueza inmensa y el poder de doblegar gobiernos a su voluntad. Líderes que se niegan a buscar consensos o a aceptar consejos. Cuando en enero se le preguntó al Sr. Trump qué límites tenía su poder, respondió: “mi propia moral”. El rey Luis XIV dejó Francia muy debilitada tras las guerras que libró, dijo, por “la gloria”.

Quienes opten por ignorar las señales de advertencia y desestimar la historia como irrelevante para el presente podrían verse sorprendidos y consternados cuando, a pesar de todo, les ocurran acontecimientos indeseados.

El orden internacional siempre ha dependido del apoyo de las grandes potencias y de la cooperación y aceptación de suficientes potencias menores. Al final de la Guerra Fría, con la desaparición de la Unión Soviética, Estados Unidos parecía dispuesto a seguir siendo el garante del sistema posterior a 1945. Bajo la presidencia de Trump, esto ya no es así.

Podría ser que, bajo un presidente diferente, Estados Unidos retome su papel de hegemonía, un defensor dispuesto de las instituciones y normas internacionales, un aliado confiable y un firme opositor de los tiranos. Ese mundo volvería a transcurrir con la misma paz que ha experimentado —al menos desde ciertas perspectivas— desde 1945. Las grandes potencias, incluidas ahora China e India, seguirían conviviendo pacíficamente, y la llamada “comunidad internacional” reafirmaría su compromiso con la lucha contra la pobreza, la injusticia, los conflictos y el cambio climático.

Pero ¿y si ya nos encontramos en las primeras etapas de un periodo prolongado de desorden? Un mundo en el que no podemos dar por sentado que lo que era cierto ayer lo será mañana, ni que las instituciones aparentemente sólidas perdurarán. Podríamos dejar de sorprendernos con las noticias diarias. Desastres naturales como las inundaciones en Nepal y el Tíbet ocurren, y no está claro quién envía la ayuda. ¿Nos encogemos de hombros y seguimos con nuestras vidas? Los conflictos —algunos con el potencial de involucrar a grandes potencias— se desarrollan sin un árbitro claro. Alianzas confiables como la OTAN se ponen a prueba constantemente y podrían desmoronarse. La guerra híbrida de Rusia con Europa se está expandiendo; China y Estados Unidos podrían enfrentarse por Taiwán; la competencia por los recursos en un mundo cada vez más cálido y seco ya está generando violencia.

Vivimos en un mundo cada vez más impredecible, donde, en mayor medida de lo que esperábamos, estamos a merced de nuestros líderes, quienes se sienten menos sujetos a marcos externos y tienen mayor libertad para improvisar sobre la marcha. Deberíamos elegir a quienes toman las decisiones con más cuidado que nunca, justo cuando el electorado parece menos dispuesto a hacerlo.

Se avecinan tiempos difíciles. Pero el fin del antiguo sistema no tiene por qué significar el fin de la cooperación. Aún conservamos muchos de los componentes de un orden mundial eficaz. Contamos con una rica red de instituciones internacionales, muchas de ellas prácticamente invisibles, que gestionan las conexiones entre las naciones, desde la aviación civil hasta internet. Los tratados aún se respetan en gran medida. El derecho internacional y la soberanía pueden ser difíciles de hacer cumplir y defender, pero muchos de nosotros aún lamentamos las violaciones. La mera existencia de una opinión pública internacional todavía puede ejercer presión sobre nuestros líderes. Muchas de las organizaciones de las estructuras en decadencia, entre ellas las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial, están cada vez más agotadas de recursos y significado, pero aún existen.

En un discurso muy comentado pronunciado en Davos en enero, el primer ministro canadiense Mark Carney, meses antes de que fracasaran las negociaciones comerciales con Estados Unidos, describió el fin de la Pax Americana como el fin de una “agradable ficción”. Sin embargo, afirmó que otros países podrían reaccionar, sobre todo si se unían en coaliciones con valores y objetivos compartidos. Varias potencias medianas, entre ellas Canadá, Australia y Japón, colaboran para llenar el vacío dejado por la retirada de Estados Unidos de su antiguo papel como superpotencia benevolente.

El cambio es difícil, pero aferrarse a las viejas costumbres puede ser un peligroso engaño. En el verano de 1914, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Sir Edward Grey, y muchos otros en posiciones de poder en Gran Bretaña y en toda Europa asumieron que la última crisis en los Balcanes se resolvería, como otras similares, mediante una conferencia de las grandes potencias. No comprendió la rapidez con la que Europa se encaminaba hacia la guerra ni supo utilizar el gran poderío británico para unir a las distintas partes. La Primera Guerra Mundial cambió Europa y el mundo para siempre.

Para 1945, Gran Bretaña, la Unión Soviética, Estados Unidos y sus aliados habían librado dos brutales guerras mundiales en el lapso de tres décadas. Al crear la estructura del orden vigente, tenían muy claro lo que querían evitar. Los marcos anteriores habían fracasado, y crearían algo nuevo que no lo hiciera.

El camino panglossiano del optimismo infundado es un callejón sin salida. Pero eso no significa que no podamos hacer lo que tantas veces se ha hecho antes: emprender el laborioso proceso de construir algo nuevo.

© The New York Times 2026.