“Nos dejó destrozados”: acompañó a su abuelo a cobrar la jubilación, pidió un auto de aplicación y el chofer les robó todo

Acompañó a su abuelo a cobrar la jubilación en Córdoba, pidió un Uber y el chofer les robó todo

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Un robo tan cruel como inesperado ocurrió este lunes en la ciudad de Córdoba, donde un joven y su abuelo, a quien había acompañado a cobrar su jubilación, fueron asaltados por un chofer de una aplicación de viajes. El hecho se registró a plena luz del día y quedó grabado por una cámara de seguridad de la zona, cuyas imágenes podrían ser de gran aporte para dar con el sospechoso, que se dio a la fuga.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho sucedió a las 10:30 de la mañana, cuando las víctimas regresaban de cobrar la jubilación del hombre mayor y realizar algunas compras. Para llevar a cabo el traslado, pidieron un auto de una aplicación de viajes, que los llevó desde el centro de la ciudad hasta el barrio Villa Revol.

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El video que encabeza esta nota permite ver que el delincuente disfrazado de chofer de aplicación aprovechó un descuido del jubilado, que al descender del vehículo de color gris, dejó la mochila con el dinero en el asiento trasero.

Misael bajó primero del vehículo para asistir a su abuelo.

Al notar que los pasajeros habían cerrado las puertas del auto y ya estaban parados sobre la vereda, el conductor aceleró a fondo sin mediar palabras y huyó del lugar. Se llevó un bolso en cuyo interior había poco más de 1.600.000 pesos en efectivo, correspondientes a la jubilación de uno de los damnificados.

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“Nos dejó destrozados a mí y a mi abuelo. Él tiene problemas de rodilla y camina con dificultad. Lo acompañé a cobrar el dinero e hicimos unas compras en el centro”, contó Misael Barzola en diálogo con Cadena 3.

En un descuido, el hombre mayor dejó el bolso con el dinero en el asiento trasero del auto.

Luego, el joven explicó que él bajó primero del auto para asistir a su abuelo para que pudiera descender del vehículo sin inconvenientes. “Lo ayudé y puse las bolsas en la vereda. Mi abuelo me dio la llave y, cuando lo quiero ayudar y me doy vuelta, el Uber agarra y arranca con todo. Se llevó la mochila con la jubilación”, relató.

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“¡Pará, pará, pará!“, se escucha gritar a Misael, desesperado, al notar que el chofer se marchaba con el dinero de su abuelo.

En cuestión de segundos, el chofer escapó con más de 1.600.000 pesos en efectivo.

En cuanto a las cámaras de seguridad que registraron el hecho, Misael detalló que las imágenes muestran cómo el asaltante estaba al tanto de que el bolso contenía dinero en su interior. “Vi que agarra mi bolso, lo pone en su regazo, lo abre y arranca. Se ve a mi abuelo gritando por el bolso”, aseguró.

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Consumado el robo, Misael y su abuelo radicaron la denuncia en una comisaría cercana y, luego, también acudieron a la Fiscalía n.º 1, turno 4, de Córdoba, a cargo de la investigación para encontrar y detener al sospechoso.

Según consigna el citado medio cordobés, de la investigación surgió que el automóvil utilizado por el conductor figuraba como dado de baja y estaba denunciado como robado.

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