Costa Rica

Costa Rica: “Pellízquese así bb”, la conversación que implica a la hija y yerno de alias “Macho Coca” en red de cocaína

El examen de teléfonos incautados describió una dinámica de consulta entre la pareja, con términos sobre contenedores, buques y destinos, y con mensajes que la pesquisa interpreta como lenguaje cifrado vinculado a movimientos portuarios

Macho Coca y Compadre, narcotraficante de Costa Rica que fueron extraditados a Estados Unidos
Las comunicaciones extraídas de teléfonos decomisados permitieron identificar la relación operativa entre Bell Ramírez y Casanova Duartes en la causa Leviatán. (Infobae Centroamérica/Cortesía )
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El análisis de las comunicaciones extraídas de los teléfonos decomisados permitió a las autoridades identificar cómo se desarrollaba la relación operativa entre Melanie Bell Ramírez y Joseph Casanova Duartes, hija y yerno de Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”. En los dispositivos revisados, Ramírez aparecía registrada como “esposa mía” en el celular de Duartes, también conocido como “Cholo”. Los registros incluyen capturas de pantalla enviadas por Ramírez, correspondientes a conversaciones con un contacto identificado como “Quiksilver”, en las que se mencionaban términos como “booking”, números de contenedores, imágenes, nombres de buques y puertos de destino.

Las imágenes evaluadas por la investigación muestran a una mujer fotografiando otro teléfono, atribuido a “Quiksilver”. Para la Policía de Control de Drogas y la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, estos registros evidencian una dinámica de consulta y respuesta entre la pareja, donde Ramírez recababa información y Duartes le indicaba los siguientes pasos.

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Uno de los intercambios, fechado el 14 de enero de 2022, recoge a Casanova Duartes escribiendo: “van a entregar la comida de una para cenar”. La investigación interpreta esa frase como lenguaje cifrado sobre la contaminación de un contenedor. La respuesta atribuida a Ramírez fue: “Pellízquese así bb” y “mordido ud sabe”. El expediente judicial sostiene que este tipo de mensajes respalda la hipótesis de coordinación en actividades investigadas, según informó El Observador.

Horas después de ese diálogo, alias “Cholo” informó a Ramírez que esperaba fuera de la terminal, envió una fotografía y, posteriormente, comunicó que la operación había concluido y que aguardaban para salir.

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Los chats analizados incluyeron referencias a booking, contenedores, buques y puertos de destino en conversaciones con el contacto “Quiksilver”. (Crédito: MSP)
Los chats analizados incluyeron referencias a booking, contenedores, buques y puertos de destino en conversaciones con el contacto “Quiksilver”. (Crédito: MSP)

La pesquisa vincula estos intercambios con un contenedor que salió de Costa Rica el 15 de enero de 2022 con destino a Suiza. El 9 de marzo, luego de su paso por Amberes, en Bélgica, las autoridades detectaron 65 kilos de cocaína ocultos en el sistema de refrigeración. En los dispositivos intervenidos se hallaron también imágenes de varios contenedores, con al menos tres de ellos marcados, incluso después de pasar por el escáner.

La documentación judicial considera que estos registros y comunicaciones aportan elementos que respaldan la hipótesis de coordinación logística y conocimiento de los movimientos por parte de los investigados.

Prisión preventiva, contexto judicial y conexiones con la causa “Hermandad”

El Juzgado Penal de Limón impuso prisión preventiva por un año a Bell Ramírez, Casanova Duartes y otras 53 personas dentro del caso “Leviatán”. En la causa se integran pruebas como chats, imágenes y documentos que, según la Fiscalía y la Policía de Control de Drogas, apuntan a la existencia de una estructura dedicada a la reexportación de clorhidrato de cocaína hacia mercados internacionales.

La Policía de Control de Drogas y la Fiscalía sostienen que Bell Ramírez recababa información y Casanova Duartes le indicaba los pasos a seguir. (Ministerio de Seguridad Publica/Handout via REUTERS)
La Policía de Control de Drogas y la Fiscalía sostienen que Bell Ramírez recababa información y Casanova Duartes le indicaba los pasos a seguir. (Ministerio de Seguridad Publica/Handout via REUTERS)

El expediente “Leviatán” incluye elementos del caso “Hermandad” (expediente 23-000336-0472-PE), donde se incautaron teléfonos y material relevante para la investigación. El análisis de estos datos permitió acceder a imágenes de manifiestos de buques y distribución de contenedores consideradas de interés para la pesquisa, de acuerdo con lo publicado por El Observador.

Según el Ministerio Público, la red habría logrado reexportar o intentar reexportar 14.5 toneladas de clorhidrato de cocaína, incluyendo cargamentos detectados dentro del puerto y otros que partieron hacia Estados Unidos y Europa.

El fiscal adjunto Mauricio Borashi indicó que la investigación documenta una organización que utilizaba la terminal de APM Terminals para el envío de cocaína al extranjero y que la incorporación de pruebas del expediente “Hermandad” amplió las bases de la causa.

La orden judicial concluye que, con los elementos reunidos hasta el momento, se acredita en grado de probabilidad que Bell Ramírez conocía las actividades desarrolladas por su pareja desde al menos 2022. El proceso continúa en etapa de investigación, con la medida cautelar vigente y a la espera de nuevas actuaciones judiciales.

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