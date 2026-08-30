Olivia Rodrigo cumplió su sueño y cantó “Landslide” junto a Stevie Nicks en el festival Daisy Chain Fields

La cantante cerró el festival Daisy Chain Fields en California junto a Stevie Nicks (TikTok/@livieshq

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Olivia Rodrigo subió al escenario del Great Park de Irvine, California, la noche del sábado 29 de agosto junto a Stevie Nicks, Sarah McLachlan y Alanis Morissette en el cierre del festival Daisy Chain Fields, un evento de un solo día concebido y encabezado por la propia estrella pop.

El momento más esperado de la noche llegó cuando Nicks se unió a Rodrigo para interpretar “Landslide”, el clásico de Fleetwood Mac de 1975.

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Las dos artistas alternaron versos mientras bailaban juntas en el escenario, ante una multitud que presenció el encuentro entre dos generaciones del pop y el rock femenino.

“Ella me recuerda a mí cuando tenía su edad, hace cien años”, dijo la famosa intérprete ante el público.

Y agregó: “Estoy algo asombrada de que ella haya podido hacer todo esto. Porque es muy difícil, no tienen idea, organizar todo esto con toda esta gente. Y lo ha logrado, con esta gracia”.

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Stevie Nicks elogió a Olivia Rodrigo por organizar Daisy Chain Fields y comparó a la cantante con ella misma cuando tenía su edad (REUTERS/TikTok)

La posibilidad de ese dueto había sido anticipada por la propia Rodrigo. En una entrevista con Diane Sawyer para Good Morning America, la artista insinuó que “Landslide” podría estar en el programa.

De hecho, la canción llevaba tiempo en su mente: en una entrevista de portada para Rolling Stone en octubre de 2023, la joven artista había reflexionado sobre lo que significaría interpretar “Drivers License” décadas más adelante.

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“Vi a Stevie Nicks cantar ‘Landslide’ ante un estadio enorme de gente”, dijo entonces. “Que la tristeza de cuando eres joven… pensar en cantar esa canción cuando tenga la edad de Stevie Nicks… es muy poderoso".

Al término de la noche, Olivia Rodrigo expresó su emoción ante el público. “Siento que estoy soñando. ¡Este es el mejor día de mi puta vida!”, declaró.

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Stevie Nicks se unió a Olivia Rodrigo para interpretar “Landslide”, el clásico de Fleetwood Mac de 1975, en el momento central de Daisy Chain Fields (TikTok/@corneliastreetsupremacy)

El festival también fue escenario de un homenaje a Dolly Parton, fallecida el 25 de agosto a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer.

Rodrigo y Sarah McLachlan le dedicaron las canciones “Building a Mystery” y “Angel”, que interpretaron juntas. McLachlan describió a Parton como “la matriarca original, hermosa diosa” y “la mayor filántropa” de la música country.

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La presencia de McLachlan en el festival tuvo un peso simbólico particular: sin Lilith Fair, el festival itinerante de finales de los años noventa que ella fundó en 1997 y que puso a las artistas femeninas en el centro del circuito musical, “no habría Daisy Chain”, afirmó Rodrigo ante el público.

El festival incluyó un homenaje a Dolly Parton, fallecida el 25 de agosto, con versiones de “Building a Mystery” y “Angel” a cargo de Olivia Rodrigo y Sarah McLachlan (REUTERS/Mario Anzuoni)

Alanis Morissette reemplazó a Karen O —vocalista de Yeah Yeah Yeahs—, quien debió retirarse del cartel. Rodrigo y Morissette interpretaron juntas “Ironic”, del álbum Jagged Little Pill de 1995.

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No era la primera vez que compartían escenario: en mayo de 2022, durante la gira Sour de Rodrigo en el Greek Theatre de Los Ángeles, las dos ya habían cantado juntas “You Oughta Know”.

Su vínculo data de 2021, cuando ambas aparecieron en la portada de Rolling Stone para la edición anual Musicians on Musicians. En aquella entrevista, Rodrigo recordó el impacto que le produjo Jagged Little Pill a los 13 años.

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“Recuerdo haber escuchado ‘Perfect’ y haber pensado: ‘¿Se pueden escribir canciones así?’. Miré la música y la composición de una manera completamente diferente”, le dijo a Morissette en declaraciones a la revista.

La estrella juvenil presentó en vivo “Serena Joy”, su nueva canción inspirada en "The Handmaid's Tale" de Margaret Atwood (REUTERS/Mario Anzuoni)

Otros shows del festival organizado por Olivia Rodrigo

Daisy Chain Fields contó con una programación integrada exclusivamente por artistas mujeres. Junto a Olivia Rodrigo como cabeza de cartel en el escenario Dandelion, el festival reunió a Chappell Roan, Doechii, Mitski, Bikini Kill, The Breeders, Garbage, Santigold, Rachel Chinouriri, Die Spitz y otras artistas.

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Devon Again se incorporó al cartel tras la baja de KATSEYE, cuya integrante Megan Skiendiel sufrió un esguince de tobillo durante los ensayos de la gira del grupo.

Rodrigo también estrenó en vivo “Serena Joy”, un tema de contenido político inspirado en la serie The Handmaid’s Tale, lanzado en plataformas digitales esta semana tras una primera edición limitada de 500 copias en CD vendidas en una tienda de discos cercana al recinto del festival en California.

Todos los artistas participantes renunciaron a sus remuneraciones. Los ingresos netos del evento se destinarán a organizaciones sin fines de lucro que trabajan en favor de los derechos de las mujeres y las niñas, en áreas como salud materna, empoderamiento económico, prevención de la violencia doméstica e igualdad de género. El festival donó 10 millones de dólares a esas organizaciones.

Daisy Chain Fields reunió solo a artistas mujeres, destinó 10 millones de dólares a organizaciones por los derechos de mujeres y niñas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Olivia Rodrigo lanzó su tercer álbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, en junio pasado. El mes próximo iniciará su gira mundial Unraveled, con fechas previstas hasta mayo de 2027.