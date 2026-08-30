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“Es la mejor patada que he visto”: el impactante nocaut en una pelea femenina de UFC que dio que hablar

El golpe decisivo de Julia Polastri llegó en el primer round y dejó inconsciente a la peleadora china antes de tocar la lona

La escalofriante patada con la que una luchadora de UFC ganó por KO
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La peleadora brasileña Júlia Polastri protagonizó en UFC Shanghai un desenlace que rápidamente se instaló en la conversación internacional de las artes marciales mixtas. Polastri se impuso a la ex campeona de ONE Championship, Xiong Jingnan, por nocaut con una patada a la cabeza en el primer asalto, en un combate que acaparó la atención tanto de fanáticos como de la prensa especializada.

El enfrentamiento entre Polastri y Xiong se desarrolló en el Pudong Development Bank Oriental Sports Center. La brasileña, apodada Psycho, llevó la iniciativa desde los primeros compases y fue acorralando a su rival hasta la reja. Cuando la exmonarca china intentó buscar espacio, Polastri conectó una combinación de derecha y una patada alta de la misma mano, que impactó de lleno en la cabeza de Xiong. La deportista china cayó inconsciente antes de tocar la lona y el árbitro intervino de inmediato, deteniendo la pelea a los 3 minutos y 6 segundos del primer round. El público quedó en silencio durante unos instantes ante la contundencia del desenlace.

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El resultado permitió a Júlia Polastri elevar su récord profesional a 15 victorias y 6 derrotas, con un saldo de 3-3 desde su llegada a UFC, de acuerdo a los datos confirmados por la organización y portales especializados como Sherdog. Este triunfo significó, además, una recuperación tras la caída sufrida por la brasileña en su combate anterior frente a Talita Alencar.

Una luchadora vestida con indumentaria morada le conecta una patada en el rostro a su oponente en un octágono de artes marciales
Polastri se impuso en el primer round con una brutal patada

La reacción entre comentaristas y aficionados no tardó en llegar. Durante la transmisión, los relatores calificaron la patada de Polastri como “la mejor que he visto en una pelea de mujeres” y aseguraron: “Esto va a quedar para la eternidad de los Highlights de la UFC”. El desenlace fue señalado de inmediato como uno de los posibles candidatos a “Nocaut del Año” en la división femenina.

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Polastri compartió sus sensaciones tras el combate. Visiblemente emocionada, declaró: “No tengo palabras. Muchas gracias. Ya estaba pensando en el KO en esta pelea, pero la forma en que llegó, fue, como, increíble. Así que estoy tan emocionada y feliz y es asombroso”. Al ampliar su análisis, la peleadora brasileña agregó: “Dentro de mí, sabía que iba a terminar la pelea. Así que creo que ese fue el secreto para que yo hiciera lo que hice porque, como dije, realmente no estaba nerviosa. Cuando vi que la había derribado, iba a ir por ella, pero cuando vi que estaba inconsciente, pensé: ‘No necesito hacerlo’”, según recogió UFC en Español.

El final, sin embargo, tuvo un matiz inesperado. Ni Polastri ni Xiong Jingnan fueron elegibles para el bono de desempeño de 50.000 dólares. Ambas peleadoras excedieron el límite de peso pactado para la división paja: la brasileña registró 118,5 libras (53,75 kg), mientras que la china marcó 117 libras (53,07 kg). El combate se mantuvo como “catchweight”, pero el reglamento de UFC impide otorgar premios económicos adicionales a quienes no cumplen con el pesaje oficial.

Para Xiong Jingnan, la derrota representa una nueva dificultad en su tránsito por UFC. La exmonarca de ONE Championship, de 38 años, acumuló su segundo traspié consecutivo dentro de la organización y aún no ha logrado una victoria desde su arribo, quedando con una marca de 0-2.

El triunfo de Júlia Polastri, nacida el 5 de marzo de 1998 en Duque de Caxias, Río de Janeiro, refuerza su recorrido tras llegar a UFC mediante el programa Dana White’s Contender Series, donde obtuvo su contrato después de destacarse en circuitos regionales. Actualmente, la peleadora representa al equipo CWB Fighter y compite en la división paja.

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