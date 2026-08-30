Argentinos-Aldosivi e Independiente-Gimnasia de Mendoza completarán la agenda del domingo por el Torneo Clausura

Este domingo continuará la séptima fecha del Torneo Clausura (Fotobaires)

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Además de Banfield-River y de Racing-Independiente Rivadavia, el domingo tendrá otros dos atractivos partidos por la séptima fecha del Torneo Clausura. En primer turno Argentinos se medirá contra Aldosivi y luego Independiente se verá la cara con Gimnasia de Mendoza.

Argentinos Juniors-Aldosivi

Argentinos y Aldosivi se medirán en La Paternal

Argentinos Juniors recibirá a Aldosivi con la mira puesta en ampliar su ventaja en la cima del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará este domingo desde las 17:00 en el estadio Diego Armando Maradona, con transmisión por Disney+ Premium, y tendrá como árbitro a Luis Lobo Medina.

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El “Bicho” llega al partido como único líder de su zona, con 13 puntos producto de 4 victorias, 1 empate y 1 derrota. El último resultado fue un empate 1-1 de visitante ante Lanús, en el que Gastón Verón igualó para Argentinos tras el gol de Felipe Peña Biafore para el “Granate”. Una victoria este domingo le permitiría presionar a Independiente Rivadavia, que luego enfrentará a Racing.

Como local, Argentinos Juniors lleva dos partidos sin perder en el estadio Diego Armando Maradona, una racha que buscará sostener ante un rival que atraviesa un momento opuesto. En los últimos cuatro encuentros del torneo, el equipo del barrio de La Paternal acumuló 3 victorias y 1 derrota, con 7 goles a favor y 4 en contra.

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Aldosivi, en cambio, llega desde el último lugar de su zona y sin DT, ya que Israel Damonte dejó de ser el entrenador por los malos resultados. El conjunto marplatense suma 2 empates y 4 derrotas, y viene de caer 3-1 ante Unión como local. En sus últimos 4 partidos del Clausura, el equipo cosechó 3 derrotas y 1 empate, con apenas 3 goles a favor y 8 en contra. La necesidad de sumar es urgente para el “Tiburón”, que busca escapar del fondo de la tabla.

El historial reciente entre ambos en el torneo favorece al local: Argentinos Juniors registra 3 victorias frente a 2 de Aldosivi en los antecedentes del certamen. El último cruce entre ambos se produjo el 31 de marzo de 2026, en la fase de grupos del Torneo Apertura 2026, y terminó con un 2-0 a favor del “Bicho”.

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Probables formaciones:

Argentinos: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vazquez, Claudio Bravo; Alan Lescano, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Diego Porcel, Hernán López Muñoz y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

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Aldosivi: Lucas Acosta; Elías López, Joaquín Pombo, Néstor Breitenbruch, Mateo Vales; Lucas Castro; Alan Sosa, Andrés Chávez, Nicolás Gaitán; Matías Godoy y Andrés Vombergar. DT: Mariano Felices

Estadio: Diego Armando Maradona

Hora: 17.00

Árbitro: Luis Lobo Medina

TV: Disney+ Premium

Independiente-Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Independiente jugará contra Gimnasia de Mendoza en Avellaneda

Independiente recibirá a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, a partir de las 19:15, con la necesidad de sumar de a tres para no perder terreno en la Copa Sudamericana. El partido, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura 2026, se podrá seguir en vivo por ESPN Premium y lo dirigirá el árbitro Sebastián Zunino.

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El “Rojo” llega al encuentro en un momento de reconstrucción. El empate 0-0 ante Independiente Rivadavia en la jornada anterior marcó el debut del técnico brasileño-uruguayo Jadson Viera Castro, quien asumió tras la salida de Gustavo Quinteros. Viera reconoció avances en el segundo tiempo —“el segundo fue un poco más lo que yo quiero, con la posesión y llegadas”— pero advirtió que el equipo transita “una pequeña transición”. Con 10 puntos en el torneo y ubicado noveno en la Zona A, el conjunto de Avellaneda necesita ganar para no alejarse de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027, donde actualmente se sostiene con cinco puntos de diferencia respecto de Vélez, que hoy ingresaría a la Copa Libertadores.

Los hombres a seguir en el local son el delantero Gabriel Ávalos, el volante Santiago Montiel —quien tuvo participación activa por las bandas en el debut de Viera—, el mediocampista Matías Abaldo y el defensor Maximiliano Gutiérrez.

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La visita llega en un estado completamente diferente. Gimnasia de Mendoza, dirigido por Darío Franco, viene de conseguir su segunda victoria consecutiva: un triunfo 3-2 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de visitante, con tres goles de Agustín Módica, quien acumula ocho tantos y lidera la tabla de goleadores del torneo. Con 12 puntos, el “Lobo” mendocino ocupa la cuarta posición en la Zona A y se perfila como candidato a copas internacionales.

El rendimiento del equipo cuyano tiene, no obstante, una cara menos favorable: su historial como visitante es uno de los más pobres del torneo. Antes del triunfo en La Plata, el equipo no ganaba fuera de Mendoza desde el 22 de enero, cuando superó 1-0 a Central Córdoba en la primera fecha del Torneo Apertura. En el Clausura, había perdido sus dos presentaciones anteriores como local: 1-0 ante San Lorenzo y 1-0 frente a Instituto. El 3-2 ante el “Tripero” rompió esa racha, aunque la prueba en Avellaneda será un examen diferente.

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Entre los visitantes, además de Módica, se destacan el mediocampista Facundo Lencioni, el volante Tomás O’Connor y el defensor Ezequiel Muñoz.

El antecedente más reciente entre ambos equipos en esta competencia data del 24 de febrero, en la Fase de Grupos del Torneo Apertura 2026, donde igualaron 1-1 con goles de Santiago Rodríguez e Ignacio Malcorra. Independiente, en los últimos cuatro partidos del torneo, acumula dos victorias y dos derrotas, con cuatro goles a favor y tres en contra. Gimnasia de Mendoza, en el mismo período, registra dos triunfos y dos caídas, con ocho goles a favor y cinco en contra.

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Probables formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Lautaro Millán, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos y Josías Palais. DT: Jádson Viera.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Tomás O’Connor, Facundo Lencioni, Esteban Fernández; Luciano Cingolani y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Bochini

Hora: 19.15

Árbitro: Sebastián Zunino

TV: ESPN Premium

TABLA DE POSICIONES

Liga Profesional Argentina GRUPOS GRUPOS Ver más GRUPO A POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1 VEL Vélez Sarsfield 13 7 3 4 0 10 6 +4 2 INS Instituto 13 6 4 1 1 5 2 +3 3 GMD Gimnasia Mendoza 12 6 4 0 2 9 5 +4 4 DYJ Defensa y Justicia 11 6 3 2 1 8 8 0 5 CAI Independiente 10 6 3 1 2 6 3 +3 6 UNI Unión 10 7 3 1 3 12 10 +2 7 NOB Newell's Old Boys 10 6 3 1 2 8 6 +2 8 BOC Boca Juniors 10 7 2 4 1 7 8 -1 9 RIE Deportivo Riestra 8 7 2 2 3 7 6 +1 10 PLA Platense 8 6 2 2 2 7 10 -3 11 LAN Lanús 7 7 2 1 4 7 8 -1 12 SLO San Lorenzo 7 6 2 1 3 2 4 -2 13 CCS Central Córdoba SdE 7 7 2 1 4 4 7 -3 14 EST Estudiantes 6 6 2 0 4 7 7 0 15 TAL Talleres de Córdoba 5 7 1 2 4 8 12 -4 GRUPO B POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1 ARG Argentinos Juniors 13 6 4 1 1 10 6 +4 2 SAR Sarmiento 12 7 4 0 3 13 12 +1 3 GLP Gimnasia La Plata 12 7 4 0 3 10 11 -1 4 BEL Belgrano 11 7 3 2 2 7 4 +3 5 TIG Tigre 11 6 3 2 1 6 3 +3 6 ROS Rosario Central 11 7 3 2 2 8 7 +1 7 TUC Atlético Tucumán 10 7 2 4 1 4 2 +2 8 HUR Huracán 9 7 2 3 2 5 5 0 9 BAC Barracas Central 9 6 3 0 3 4 5 -1 10 IND Independiente Rivadavia 8 6 2 2 2 5 6 -1 11 BAN Banfield 7 6 2 1 3 5 7 -2 12 ERC Estudiantes Río Cuarto 6 7 1 3 3 3 7 -4 13 RAC Racing Club 5 6 1 2 3 5 8 -3 14 RIV River Plate 4 6 1 1 4 4 6 -2 15 ALD Aldosivi 2 6 0 2 4 4 9 -5