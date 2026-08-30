Créditos hipotecarios, dólares del colchón y rutas: las apuestas del Gobierno para reactivar la economía sin aumentar el gasto

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el fondeo a los bancos con dineros del Fondo Garantía de Sustentabilidad. (Foto: Ministerio de Economía)

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Luego de afirmar que a partir del segundo trimestre comenzaban los “mejores 18 meses”, en las últimas semanas, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó una seguidilla de anuncios para reactivar la economía que van desde la flexibilización de créditos en dólares hasta el fondeo a los bancos con recursos previsionales para hipotecas.

La estrategia oficial, hasta el momento, comprende tres medidas principales: flexibilización de créditos en dólares para empresas, fondeo a bancos con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, con obras previstas para iniciar antes de octubre. Además, el Gobierno apuesta a que Inocencia Fiscal II movilice USD 170.000 millones que permanecen fuera del circuito financiero.

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“Siempre tenemos en carpeta muchas cosas, solo las anunciamos cuando las concretamos. Esto es parte del menú de cosas que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, los préstamos en dólares eran otro, eso va a ayudar también. El impulso a la construcción; veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, pero en el sector público llevar a cabo todas esas cosas lleva su tiempo, no es tan fácil armar licitaciones y que sean transparentes y hacerlo de la manera correcta como queremos hacerlo nosotros”, indicó Caputo en conferencia de prensa.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la economía crece contrario a lo que dicen en la oposición y los medios de comunicación. (Foto: Maximiliano Luna)

A la vez, el titular del Palacio de Hacienda defendió los indicadores oficiales y apuntó contra la oposición y algunos medios de comunicación: “La economía viene creciendo y, contrario a lo que se dice en algunos medios, la economía viene creciendo por primera vez en términos per cápita de los últimos cuatro mandatos, por arriba de los niveles de la OCDE, el producto está en niveles récord, el consumo en niveles récord, las exportaciones en niveles récord y no solo de agro y minería sino de pymes”.

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Para Caputo el escenario que trata de vender la oposición es lo opuesto a lo que está ocurriendo y aseguró que desde el Ministerio de Economía van trabajan para que el crecimiento sea cada vez mayor. De cara a los meses que vienen confían en el impulso que puedan dar las tres medidas que se anunciaron para revertir la dinámica en forma de “serrucho” que exhibió la actividad económica a lo largo del año, alternando subas y bajas intermensuales. En tal sentido, el plan apunta a que crezca la construcción, uno de los sectores que más cayó desde fines de 2023 por el cese de la obra pública y la suba de los costos en dólares.

En el ámbito financiero, se flexibilizaron los créditos en dólares, habilitando a los bancos a prestar hasta el 15% de sus depósitos en esa moneda a personas jurídicas. Esta medida permitirá que las empresas accedan a financiamiento en dólares, algo que antes no estaba disponible, y posiblemente a una tasa inferior a la que rige para los préstamos en pesos. No obstante, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, advirtió que no se debe esperar un “boom” del crédito en el corto plazo.

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En la cabeza del ministro, está medida se complementará con el fondeo a los bancos con el FGS. “Estamos atacando tanto la oferta como la demanda: por un lado, vamos a empezar a ver desarrolladores que van a tener acceso a financiamiento en dólares a tasas mucho más accesibles, de manera que puedan desarrollar nuevos y, por otro lado, vamos a estar contribuyendo a que se genere una mayor demanda dado el impulso que vamos a lograr ahora de estos créditos hipotecarios”, sostuvo Caputo.

A su vez, el Gobierno tiene como objetivo avanzar en la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. El plan oficial prevé que todas las licitaciones estén en marcha antes de octubre, lo que permitirá movilizar recursos para infraestructura vial y, en simultáneo, mejorar la conectividad en corredores estratégicos.

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A la espera del Congreso

También en el equipo económico apuestan al nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, que busca subsanar los puntos débiles de la actual legislación. Bajo la mirada oficial, la nueva iniciativa daría la seguridad jurídica a los contribuyentes para sacar los dólares del colchón, que según el cálculo oficial asciende a 170.000 millones de dólares.

El oficialismo busca la aprobación en el Congreso del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal para que los argentinos saquen los dólares del colchón. (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del tratamiento de este miércoles en la Cámara de Diputados, el proyecto debe ser considerado por el Senado antes de convertirse en ley. Además, será necesaria una nueva reglamentación por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que implica que el proceso no avanzará con rapidez en esta etapa.

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A diferencia de otras oportunidades, está vez, Caputo aseguró que los dichos de la oposición generan un impacto negativo impacto en la evolución del programa económico. “La oposición trata de generar miedo. ¿Cómo generás miedo? Levantando figuras como Kicillof, Rossi y Quintela diciendo: ‘Vamos a expropiar todo, vamos a dar vuelta todo para atrás’. ¿Por qué? ¿Qué lográs con eso? Generar cierto miedo, cuando generás ese miedo, la gente o las inversiones se paralizan. Y eso necesitan ellos, el objetivo de que al país le vaya mal. Porque ellos no ven a la política como un servicio público, ellos ven a la política como un negocio, quieren volver a manejar el negocio y para eso necesitan que al país le vaya mal. Y para que le vaya mal, tiene que poner un monstruo”, afirmó.

De cara a los próximos meses, la hoja de ruta oficial integra herramientas para estimular el crédito, promover la inversión en infraestructura y formalizar activos. Medidas que apuntan que el crecimiento derrame en sectores ligados al consumo de la calle, del día a día de los argentinos tal como le pidió la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, cuando visitó el país.

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