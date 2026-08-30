Costa Rica

Costa Rica: Autoridades recapturan a dos reclusos fugados de un centro penitenciario

La operación se activó tras detectarse la ausencia de dos internos y concluyó horas después con ambos detenidos, de acuerdo con la Fuerza Pública

Vista posterior del torso de dos personas con camisetas oscuras que tienen las manos sujetas con esposas metálicas por la espalda.
La alerta por la fuga en el Centro Penitenciario La Marina activó un operativo policial en sectores estratégicos de San Carlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En un operativo que movilizó a varias unidades policiales, la Fuerza Pública de Costa Rica capturó este 28 de agosto a dos personas privadas de libertad que se habían fugado del Centro Penitenciario La Marina, en el cantón de San Carlos. La recaptura, que tuvo lugar horas después de la fuga, se concretó en dos acciones distintas en localidades cercanas, según confirmó Elder Monge, director de la Fuerza Pública Zona Norte por medio de un video.

De acuerdo con la información oficial, la alerta sobre la evasión se generó en horas de la mañana, cuando el Centro Penitenciario La Marina notificó a las autoridades de la Fuerza Pública sobre la ausencia de los dos internos. En respuesta, se desplegó un amplio dispositivo policial en sectores estratégicos de San Carlos, con el objetivo de localizar a los evadidos.

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“Uno estaba escondido en su propia casa de habitación, mientras que el segundo fue detenido cuando viajaba en un autobús”, informó la institución.

El primer detenido fue ubicado en el sector de San Martín de Ciudad Quesada. El individuo decidió regresar a su propia vivienda, donde fue localizado tras una inspección. “Se realiza un amplio despliegue policial por parte de Fuerza Pública, dando como resultado en el sector de San Martín de Ciudad Quesada la ubicación de una de las personas que se había dado a la fuga, esto dentro de una vivienda”, afirmó Monge en declaraciones.

Uno de los reclusos fugados fue localizado en una vivienda de San Martín de Ciudad Quesada y quedó a la orden del Ministerio de Justicia. (Cortesía: Noticias Trivisión)
Uno de los reclusos fugados fue localizado en una vivienda de San Martín de Ciudad Quesada y quedó a la orden del Ministerio de Justicia. (Cortesía: Noticias Trivisión)

Según informó Noticias Trivisión, las autoridades lograron la detención luego de contactar a los familiares del presunto implicado. Tras conversar con la Policía, la madre optó por presentarlo ante las fuerzas de seguridad.

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Detención del segundo prófugo en un autobús

Por otro lado, la segunda captura se llevó a cabo en el sector de Florencia de San Carlos, durante un control de carreteras. Las autoridades detuvieron un autobús que cubría la ruta de Ciudad Quesada hacia Los Chiles y, tras una revisión, lograron identificar al segundo prófugo entre los pasajeros. “Se aborda un autobús que va con sentido Ciudad Quesada hacia Los Chiles, donde se ubica a la segunda persona que se habría dado a la fuga”, precisó Monge, quien recalcó que ambos detenidos fueron trasladados a la delegación policial y posteriormente puestos a disposición de la Policía Penitenciaria.

La Fuerza Pública de Costa Rica destacó la rápida coordinación entre las distintas unidades involucradas. Las acciones permitieron recuperar la seguridad en la zona y evitar que los sujetos lograran alejarse de San Carlos.

De igual manera, las autoridades indicaron que se mantendrá atentas ante cualquier eventualidad relacionada con el caso y que se profundizarán las investigaciones para esclarecer los hechos.

Elder Monge, director de la Fuerza Pública Zona Norte, confirmó que ambos detenidos fueron llevados a la delegación policial y puestos a disposición de la Policía Penitenciaria. (Cortesía: Fuerza Pública de Costa Rica)

“Ambas personas fueron trasladadas a la delegación policial y posteriormente puestos a las órdenes de la Policía Penitenciaria para lo correspondiente”, puntualizó Monge, quien reiteró el compromiso de la institución con la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley.

Según el Ministerio de Justicia y Paz, citado por Noticias Trivisión, los sujetos serán trasladados al Complejo Penitenciario La Reforma, una cárcel considerada de máxima seguridad.

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