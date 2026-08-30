Guatemala

Las pérdidas de cultivos en Guatemala se extienden a 138 municipios por la falta prolongada de lluvias y afectan a más de 230 mil familias

La evaluación de las autoridades señaló que estos territorios son la prioridad para concentrar la atención institucional, mientras se anticipa presión sobre los precios de la canasta básica y menor volumen en los embalses

Una mujer habla por micrófono y señala una pantalla donde proyectan dos mapas de Guatemala ante un público sentado en mesas
Karin Herrera encabezó una reunión extraordinaria del Conasan para coordinar la respuesta a la sequía que afecta a 236 mil 447 familias en Guatemala. (Diario de Centroamerica)
Guardar

La vicepresidenta Karin Herrera encabezó este viernes una reunión extraordinaria del Conasan para coordinar la respuesta a una sequía que ya afecta a 236 mil 447 familias en Guatemala, tras 52 días sin lluvias en algunos territorios y con un impacto que ya compromete cultivos, disponibilidad de agua, generación hidroeléctrica y economía de los hogares.

La emergencia ya deja pérdidas agrícolas en 138 municipios, identificados por las autoridades como los primeros puntos donde debe concentrarse la respuesta institucional. La evaluación oficial también prevé presión sobre los precios de la canasta básica y una reducción del agua disponible en embalses usados para producir electricidad.

PUBLICIDAD

Durante la reunión extraordinaria número 07-2026 del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres expuso los efectos que la falta prolongada de lluvia ya registra en los territorios. Según el reporte presentado ante el consejo, la sequía es una emergencia de evolución lenta, por lo que las alcaldías y gobernaciones deben activar sus comités locales de operaciones de emergencia y solicitar el aumento del nivel de alerta a naranja o roja para poner en marcha los protocolos de respuesta.

Claudine Ogaldes, Secretaria Ejecutiva de CONRED (SE-CONRED) realiza una presentación ante una audiencia en un salón formal. Se observa una bandera de Guatemala en el fondo. La ponente utiliza una proyección con un mapa de Guatemala que muestra regiones coloreadas para ilustrar datos. La mujer también se dirige directamente a la cámara en varias ocasiones. El video cubre una presentación pública y un mensaje informativo de la institución. Crédito SESAN

Las alertas locales son la condición para activar la asistencia

El Plan Nacional de Respuesta contempla mecanismos específicos para atender a la población afectada, pero su despliegue depende de que las municipalidades y gobernaciones eleven el nivel de alerta. Ese paso habilita la intervención coordinada de las instituciones encargadas de asistencia alimentaria, protección social, salud, agua y saneamiento.

PUBLICIDAD

En ese esquema, el Ministerio de Desarrollo Social tiene a su cargo las acciones de protección social. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia, facilita la asistencia alimentaria.

La secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional Mireya Palmieri explicó que el trabajo de identificación de territorios en riesgo comenzó desde junio. “Hemos podido intercambiar información no solo sobre la vulnerabilidad a nivel municipal y poder identificar cuáles son los territorios con mayor riesgo”, dijo.

Palmieri detalló que la SESAN presentó ante el Conasan un ranking municipal elaborado a partir del análisis conjunto de déficit de lluvia y exceso de temperatura. Añadió que la institución categoriza comunidades según su nivel de riesgo, luego vuelve a visitarlas para identificar familias vulnerables y, con esa información, canaliza a través de las comisiones municipales de seguridad alimentaria solicitudes de gestión de asistencia alimentaria hacia el MAGA.

Según la funcionaria, ese proceso ha permitido enviar al ministerio 468 mil solicitudes de gestión de alimentos desde junio. También indicó que se trabajó en una estrategia de comunicación sobre emergencias para mantener informados a los gobiernos municipales y facilitar que los alcaldes declaren alerta naranja o roja y activen sus centros de operaciones de emergencia.

Un hombre de espalda con uniforme de SE-CONRED apunta hacia una pantalla de proyección que exhibe datos numéricos y gráficos
Un integrante de SE-CONRED señala información proyectada en una pantalla durante una presentación sobre datos de emergencias. (Diario de Centroamerica)

El riesgo alcanza a la niñez, al agua y al costo de vida

La Conred presentó además un tablero interinstitucional de seguimiento para concentrar y monitorear la información de los territorios afectados y orientar la toma de decisiones. En una de las actualizaciones reportadas durante la jornada, ese registro contabilizaba 135 municipios afectados por la sequía, mientras otros reportes presentados ante el consejo situaron en 138 los municipios con pérdidas de cultivos.

Las autoridades advirtieron que esta condición representa un riesgo particular para la primera infancia por la posibilidad de un aumento de casos de desnutrición aguda y otras morbilidades. Ante ese escenario, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social desarrolla acciones de búsqueda activa para identificar posibles casos y prevenir complicaciones que pongan en riesgo la vida de niñas y niños.

La estrategia oficial también incluye seguimiento a reportes y estadísticas para consolidar datos oficiales y elaborar escenarios prospectivos. Las instituciones deberán vigilar la evolución de las condiciones climáticas y del fenómeno de El Niño para anticipar nuevos impactos.

La respuesta prevista no se limita a la alimentación. El Ministerio de Agricultura trabaja en la gestión de reservas estratégicas de alimentos y el Ministerio de Desarrollo Social contempla transferencias monetarias de emergencia para apoyar a las familias afectadas.

La evaluación presentada al consejo sostiene que la canícula extendida puede extender sus efectos más allá de las comunidades rurales que ya perdieron cosechas. La menor disponibilidad de alimentos podría trasladarse al precio de la canasta básica, mientras la reducción de agua en los embalses hidroeléctricos añade una presión adicional sobre el sistema energético del país.

Herrera revisó durante la reunión los mecanismos de prevención, respuesta y recuperación con énfasis en fortalecer el monitoreo de las condiciones que puedan afectar la seguridad alimentaria y nutricional. El seguimiento institucional también ocurre mientras en otros puntos del país las autoridades mantienen vigilancia por lluvias y alta saturación de suelos en municipios de Sololá, Suchitepéquez e Izabal.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloCONASANSesanVicepresidencia de la República de GuatemalaKarin HerreraMIDESMAGACONRED Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La gremial del transporte de combustible en Guatemala exige una investigación integral por el robo de una cisterna en Escuintla

El pronunciamiento del 29 de agosto de 2026 pide que las pesquisas no se limiten a dos capturados y que alcancen a una posible estructura de trasiego ilegal en el sur del país

La gremial del transporte de combustible en Guatemala exige una investigación integral por el robo de una cisterna en Escuintla

La Alerta Isabel-Claudina no requiere esperar 24, 48 ni 72 horas: así se activa ante la desaparición de una mujer en Guatemala

La normativa ordena iniciar la localización urgente al perderse el contacto habitual y existir sospecha de riesgo para la vida, la libertad o la integridad, con un aviso que no exige trámites previos

La Alerta Isabel-Claudina no requiere esperar 24, 48 ni 72 horas: así se activa ante la desaparición de una mujer en Guatemala

Guatemala juramentó a 358 atletas para los Juegos del Codicader en Honduras

Un contingente de 506 integrantes, entre entrenadores, jueces y personal de apoyo, viajará desde el 4 de septiembre a Tegucigalpa para competir del 4 al 13 y buscar retener la corona

Guatemala juramentó a 358 atletas para los Juegos del Codicader en Honduras

Guatemala extradito a tres reos a Estados Unidos señalados de tráfico de droga y delitos sexuales

Las autoridades guatemaltecas entregaron a Sergio Abisai Chacón Aldana y a Juan José Cordón Salas por señalamientos de tráfico de drogas, y a Hugo Francisco Sandoval Yanes por delitos sexuales cometidos contra menores

Guatemala extradito a tres reos a Estados Unidos señalados de tráfico de droga y delitos sexuales

Guatemala amaneció con dos nuevos cuerpos abandonados a la orilla de la carretera en el área metropolitana

La madrugada dejó dos localizaciones en rutas del área metropolitana, con víctimas envueltas en bolsas y sábanas junto al asfalto, una cifra que ya supera el doble de los 39 reportes de 2025

Guatemala amaneció con dos nuevos cuerpos abandonados a la orilla de la carretera en el área metropolitana

TECNO

Video viral de dos aviones comerciales pasando a metros de un estadio que impactó a las redes sociales

Video viral de dos aviones comerciales pasando a metros de un estadio que impactó a las redes sociales

Meta critica a Anthropic, pero llegó a prever un gasto de 10.000 millones de dólares al año en su IA

El youtuber Rubius responde a las críticas tras probar GTA 6 en exclusiva y la polémica por la falta de edición física

Los humanos no son necesarios con esta IA de OpenAI: puede operar sola durante horas

El símbolo oculto del cargador del celular que revela su fecha de caducidad

ENTRETENIMIENTO

Olivia Rodrigo cumplió su sueño y cantó “Landslide” junto a Stevie Nicks en el festival Daisy Chain Fields

Olivia Rodrigo cumplió su sueño y cantó “Landslide” junto a Stevie Nicks en el festival Daisy Chain Fields

El presente creativo de Noel Gallagher alimenta la expectativa de los fans de Oasis

Lando Norris tendrá su propio documental en Prime Video: cuándo se estrena y qué mostrará sobre el campeón de Fórmula 1

Así es la rutina de ejercicio de Dick Van Dyke a sus 100 años

Shirley MacLaine, 92 años y 70 de carrera: un mensaje a su público y varios proyectos pendientes

MUNDO

Temor a nuevas inundaciones en Nepal: 100 estadounidenses están entre los desaparecidos

Temor a nuevas inundaciones en Nepal: 100 estadounidenses están entre los desaparecidos

Irán condicionó a Estados Unidos la reapertura del estrecho de Ormuz pese al acuerdo alcanzado con Omán: “No tenemos prisa”

La sequía obliga a Francia a cambiar las reglas de producción de algunos de sus quesos más famosos

Nepal vuelve a estar en máxima alerta por posibles nuevas inundaciones mientras crece el número de muertos por la riada

El Mediterráneo se queda sin lugar para los superyates