Irán condicionó a Estados Unidos la reapertura del estrecho de Ormuz pese al acuerdo alcanzado con Omán: “No tenemos prisa”

Varios buques navegan por el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas, Irán. El régimen persa dijo que la reapertura depende ahora del cumplimiento de Estados Unidos (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

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Irán afirmó que el acuerdo alcanzado con Omán para la reapertura conjunta del estrecho de Ormuz no se producirá hasta que Estados Unidos cumpla con los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento firmado entre ambos países.

“La República Islámica ha llegado a un acuerdo con Omán sobre las condiciones para el tránsito por el estrecho de Ormuz”, dijo el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, en declaraciones recogidas este domingo por la agencia IRNA.

“Sin embargo, este acuerdo no entrará automáticamente en la fase de aplicación, ya que su aplicación está condicionada al cumplimiento de los compromisos por la otra parte, concretamente Estados Unidos”, añadió el funcionario. Gharibabadi aseguró que, si Washington no cumple con las condiciones de Teherán, “Irán no tiene prisa por abrir el estrecho y mantendrá sus medidas defensivas”.

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Un acuerdo con Omán condicionado a Washington

Irán y Omán habían alcanzado un entendimiento para establecer un corredor de tránsito de buques por el estrecho, gestionado conjuntamente por ambos países, aunque hasta ahora no se había informado que su implementación dependiera de que Estados Unidos aceptara las condiciones iraníes. Esas condiciones son las mismas que se acordaron en el memorando de entendimiento firmado por Teherán y Washington en junio, y que incluyen el fin de la guerra en todos los frentes —incluido el libanés—, el levantamiento del cerco estadounidense sobre los puertos y buques iraníes, y el fin de las sanciones contra la República Islámica.

Irán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur de su territorio, a los que Estados Unidos respondió reimponiendo un cerco sobre buques y puertos iraníes que continúa dañando la economía del país persa.

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Teherán insiste, además, en cobrar tasas por servicios de navegación, seguridad y medio ambiente a los buques que transiten el estrecho —por el que circulaba el 20% del crudo mundial antes de la guerra—, algo a lo que Estados Unidos se opone. El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas, y se convirtió en uno de los principales puntos de tensión del conflicto entre ambos países.

Un mensaje de unidad del líder supremo, en simultáneo

Una mujer sostiene un retrato del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, junto a otro del fallecido ayatolá Alí Khamenei, durante ceremonias fúnebres en Karbala, Irak (REUTERS/Teba Sadiq/archivo)

La postura de Gharibabadi se conoció el mismo día en que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, llamó a los países musulmanes de la región a unirse frente a Estados Unidos e Israel, en un mensaje escrito difundido a seis meses del inicio de la guerra. Jamenei, en el poder desde poco después de que su padre, Alí Khamenei, muriera en un ataque al comienzo del conflicto, el 28 de febrero, todavía no fue visto en público desde su designación, y las autoridades tampoco difundieron ningún video o audio suyo.

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“Mi recomendación reiterada y enfática a los gobernantes de los países islámicos, en particular a los de la región de Asia Occidental y a lo largo del golfo Pérsico, es que deben saber quién es su verdadero enemigo, comprender sus complots y hacerles frente”, dijo Jamenei en un comunicado difundido con motivo del aniversario del nacimiento de Mahoma. El líder religioso calificó a “los gobernantes criminales de Estados Unidos y el falso régimen sionista [Israel]” como “enemigos acérrimos” de la unidad musulmana, y llamó también a los propios iraníes a dejar de lado sus diferencias internas: “Declaro con firmeza que está prohibido hacer cualquier cosa que perjudique la cohesión social”, había afirmado en un mensaje previo, el viernes, en el que también pidió avanzar hacia una desdolarización gradual de la economía iraní.

Durante la guerra, Irán atacó bases militares estadounidenses en distintos puntos de Oriente Medio, entre ellas en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Catar y Baréin, lo que deterioró las relaciones de Teherán con esos países, varios de los cuales bordean el propio estrecho de Ormuz cuya reapertura hoy depende del pulso diplomático entre Teherán y Washington.

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