“Nadie diga nada”: atraparon a un ladrón con 18 antecedentes tras un robo en el barrio porteño de Colegiales

Un hombre con 18 antecedentes fue detenido por la Policía de la Ciudad luego de que intentara ingresar por la fuerza a una librería y a dos viviendas linderas del barrio de Colegiales

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Un hombre de 41 años con 18 antecedentes penales fue detenido por la Policía de la Ciudad tras intentar forzar el ingreso a una librería y a dos viviendas del barrio porteño de Colegiales, indicaron fuentes policiales a Infobae.

La secuencia terminó con una persecución a pie y la captura del sospechoso dentro de una panadería, donde intentó mezclarse con los clientes para escapar, y quedó registrada en su totalidad por las cámaras de seguridad de la zona.

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El hecho se desencadenó cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 13C respondieron a una alerta por un hombre que intentaba forzar la puerta de un comercio sobre la calle Superí al 1400.

Al llegar al lugar, el propietario de la librería les relató que el sospechoso había tratado de entrar al local —que permanecía cerrado— y que, al no lograrlo, había repetido la misma maniobra en dos viviendas contiguas antes de alejarse del lugar.

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Efectivos de la Policía de la Ciudad arrestan en el barrio porteño de Colegiales a un hombre que registra 18 antecedentes penales.

Con las características físicas aportadas por el dueño del comercio, los uniformados rastrillaron la zona y localizaron al hombre a unos 200 metros, sobre la avenida Elcano. Al notar la presencia policial, el sospechoso emprendió la huida e ingresó a una panadería cercana, donde les ordenó a los presentes “nadie diga nada” e intentó pasar inadvertido entre la clientela.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el momento exacto en que el sospechoso irrumpió en la panadería a paso acelerado, seguido de cerca por los efectivos policiales.

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Las imágenes muestran al hombre internarse entre los clientes que se encontraban en el local, en un intento por confundirse con ellos y cortar la persecución. Segundos después, los uniformados ingresan al lugar y lo rodean. Pese a que opuso resistencia, los efectivos lograron reducirlo y esposarlo en el interior del comercio.

El material fílmico se sumó al resto de las evidencias recopiladas durante el procedimiento y quedó a disposición de la fiscalía interviniente como prueba del intento de fuga y de la resistencia ejercida contra el personal policial, detallaron las fuentes consultadas por este medio.

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El detenido acumula 18 antecedentes registrados durante 2025 y 2026 por una amplia variedad de delitos: robos, robo y hurto agravados por escalamiento, hurtos, lesiones, amenazas, resistencia a la autoridad, portación de armas no convencionales y violencia familiar.

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, Secretaría 110, que dispuso la detención del imputado con el cargo de tentativa de robo.

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