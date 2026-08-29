Costa Rica

Costa Rica amplía lista de países para los que exigirá vacuna contra la fiebre amarilla

Bolivia, Ecuador, Paraguay, Trinidad y Tobago, Venezuela, Surinam, Guyana y Guyana Francesa se suman a los destinos considerados de riesgo para viajeros costarricenses y residentes.

Costa Rica incorporó ocho nuevos destinos a la lista de lugares para los que se exige la vacuna contra la fiebre amarilla. (AFP)
Costa Rica incorporó ocho nuevos destinos a la lista de lugares para los que se exige la vacuna contra la fiebre amarilla. (AFP)
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Costa Rica ampliará a partir del 01 de octubre de 2026 la lista de países y territorios para los que las personas costarricenses y residentes deberán cumplir con el requisito de vacunación contra la fiebre amarilla antes de viajar.

La actualización incorpora a Bolivia, Ecuador, Paraguay, Trinidad y Tobago, Venezuela, Surinam, Guyana y Guyana Francesa dentro de los destinos considerados de riesgo de transmisión de esta enfermedad.

Estos países y territorios se suman a Colombia, Brasil, Perú y distintas naciones del continente africano, para los cuales ya se mantenía el requisito de vacunación de acuerdo con la normativa sanitaria vigente.

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La principal novedad de la medida radica, por lo tanto, en la ampliación del listado de destinos sujetos a esta disposición, un cambio que obligará a más viajeros a revisar con anticipación su estado de vacunación antes de salir de Costa Rica.

Quienes tengan previsto desplazarse hacia alguno de estos lugares deberán contar con la vacuna contra la fiebre amarilla aplicada al menos 10 días antes del viaje, además de disponer del correspondiente Certificado Internacional de Vacunación.

El plazo de 10 días cobra especial relevancia para quienes ya tienen vuelos o vacaciones programadas, pues aplicar la dosis pocos días antes de la salida podría impedir cumplir con los requisitos establecidos.

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Por esta razón, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a no dejar el trámite para última hora.

“Si tiene un viaje programado, nuestra recomendación es que no espere al último momento. Verifique los requisitos sanitarios de su destino, revise su estado de vacunación y realice con anticipación las gestiones necesarias”, señalaron en el mensaje divulgado sobre la actualización.

El requisito ya se mantenía para destinos como Colombia, Brasil, Perú y varias naciones del continente africano. Crédito: AERIS
El requisito ya se mantenía para destinos como Colombia, Brasil, Perú y varias naciones del continente africano. Crédito: AERIS

¿Por qué se exige la vacuna?

La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos infectados y presenta circulación en determinadas regiones tropicales de América y África.

Aunque algunas personas pueden experimentar cuadros leves, la enfermedad también puede evolucionar hacia formas graves, con afectaciones importantes en el organismo.

Entre sus síntomas pueden presentarse fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas, vómitos y cansancio. En los casos más severos pueden aparecer complicaciones como ictericia, hemorragias y afectaciones hepáticas o renales.

La vacunación constituye una de las principales herramientas para prevenir la enfermedad y reducir el riesgo de propagación entre territorios.

Precisamente por esa razón, numerosos países establecen requisitos sanitarios vinculados con la fiebre amarilla para quienes ingresan desde zonas de riesgo o tienen previsto desplazarse hacia ellas.

En el caso de Costa Rica, la actualización anunciada busca reforzar las medidas preventivas y adaptar los requisitos a las zonas actualmente consideradas con riesgo de transmisión.

Los viajeros deberán aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla al menos 10 días antes de salir del país EFE/ Jeffrey Arguedas
Los viajeros deberán aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla al menos 10 días antes de salir del país EFE/ Jeffrey Arguedas

Viajeros deberán revisar requisitos antes de salir del país

La ampliación de la lista tiene implicaciones especialmente para quienes ya compraron boletos o tienen previsto viajar en las próximas semanas.

A partir del 31 de agosto, no bastará con revisar pasaporte, visas, hospedaje o reservaciones. Los viajeros hacia los destinos incluidos deberán asegurarse también de cumplir con las disposiciones relacionadas con la fiebre amarilla.

Las autoridades recomendaron verificar tres aspectos antes de salir del país: el destino del viaje, el estado de vacunación y la disponibilidad del certificado internacional.

Además, resulta importante comprobar los requisitos particulares del país que se visitará, ya que las medidas sanitarias pueden variar dependiendo del territorio, escalas aéreas o condiciones epidemiológicas.

El cambio ocurre además en vísperas de un periodo en el que muchas personas comienzan a organizar viajes internacionales para los últimos meses del año.

Por ello, quienes tengan previsto visitar alguno de los nuevos destinos incluidos deberán calcular con especial atención el plazo mínimo requerido para la vacunación.

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