Choque múltiple en Almagro: manejaba alcoholizado, cruzó con el semáforo en rojo y embistió a un auto de aplicación

Choque múltiple en Almagro

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Un violento choque ocurrió este sábado a la madrugada en el barrio porteño de Almagro, donde un auto de aplicación colisionó contra otro vehículo que, según se presume, habría cruzado el semáforo en rojo. Producto del impacto, ambos rodados arrastraron en efecto dominó a otro que se encontraba estacionado, y éste a un contenedor de basura. Mientras que uno de los conductores debió ser hospitalizado, el presunto infractor dio positivo de alcoholemia.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el siniestro ocurrió alrededor de las 5:10 en el cruce de las avenidas Díaz Vélez y Medrano. Allí, por causas que aún se encuentran bajo investigación, un Fiat Cronos gris conducido por un chofer de una aplicación de viajes, que transportaba a dos pasajeros, chocó contra un Volkswagen de color negro que habría cruzado con el semáforo en rojo.

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Como consecuencia del fuerte impacto, ambos vehículos barrieron a un Citroën C3 gris que estaba estacionado y a un contenedor de residuos.

Se investiga si el Volkswagen Polo color negro cruzó con el semáforo en rojo.

Al arribar al lugar del hecho, personal del SAME atendió a cuatro personas de 31, 43, 63 y 64 años, este último el conductor que trabajaba para una app de viajes y que debió ser trasladado al Hospital Durand con politraumatismos.

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Según confiaron fuentes policiales a este medio, el test de alcoholemia que se le practicó al conductor del VW Polo negro arrojó que conducía con 1,56 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).

Este medio pudo corroborar que el VW Polo negro adeuda $142.498,50 de una multa de tránsito en CABA por exceso de velocidad. Por su parte, el Fiat Cronos acarrea cinco infracciones por un total de $569.994 (tres por exceso de velocidad, una por cruzar con el semáforo en rojo y la restante por circular por carriles o vías prohibidas (tránsito rápido, diferenciado, Metrobus).

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Hubo cuatro heridos, uno de los cuales fue trasladado al hospital Durand con politraumatismos.

En diálogo con el canal de noticias TN, el encargado de un edificio ubicado justo donde ocurrió el siniestro contó que escuchó el ruido provocado por el choque desde el interior de su departamento.

“Lo que pasa es que no hay controles de tránsito acá. A veces vienen a la tarde, están una o dos horas y se van”, aseguró el hombre ante la consulta del cronista sobre cómo se desarrolla la circulación de vehículos por el barrio.

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En la intersección del siniestro también trabajó personal de Bomberos y Policía de la Ciudad, que trabajaba en el peritaje accidentológico y realizaba los tests de alcoholemia a los conductores involucrados.

Noticia en desarrollo.