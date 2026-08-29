Sociedad

Choque múltiple en Almagro: manejaba alcoholizado, cruzó con el semáforo en rojo y embistió a un auto de aplicación

Ocurrió esta madrugada en el cruce de las avenidas Díaz Vélez y Medrano. El conductor que provocó el siniestro dio positivo de alcoholemia, mientras que el otro debió ser hospitalizado

Choque múltiple en Almagro
Guardar

Un violento choque ocurrió este sábado a la madrugada en el barrio porteño de Almagro, donde un auto de aplicación colisionó contra otro vehículo que, según se presume, habría cruzado el semáforo en rojo. Producto del impacto, ambos rodados arrastraron en efecto dominó a otro que se encontraba estacionado, y éste a un contenedor de basura. Mientras que uno de los conductores debió ser hospitalizado, el presunto infractor dio positivo de alcoholemia.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el siniestro ocurrió alrededor de las 5:10 en el cruce de las avenidas Díaz Vélez y Medrano. Allí, por causas que aún se encuentran bajo investigación, un Fiat Cronos gris conducido por un chofer de una aplicación de viajes, que transportaba a dos pasajeros, chocó contra un Volkswagen de color negro que habría cruzado con el semáforo en rojo.

PUBLICIDAD

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos vehículos barrieron a un Citroën C3 gris que estaba estacionado y a un contenedor de residuos.

Vehículos de color gris y negro dañados en la vía pública con abolladuras y cristales rotos
Se investiga si el Volkswagen Polo color negro cruzó con el semáforo en rojo.

Al arribar al lugar del hecho, personal del SAME atendió a cuatro personas de 31, 43, 63 y 64 años, este último el conductor que trabajaba para una app de viajes y que debió ser trasladado al Hospital Durand con politraumatismos.

PUBLICIDAD

Según confiaron fuentes policiales a este medio, el test de alcoholemia que se le practicó al conductor del VW Polo negro arrojó que conducía con 1,56 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).

Este medio pudo corroborar que el VW Polo negro adeuda $142.498,50 de una multa de tránsito en CABA por exceso de velocidad. Por su parte, el Fiat Cronos acarrea cinco infracciones por un total de $569.994 (tres por exceso de velocidad, una por cruzar con el semáforo en rojo y la restante por circular por carriles o vías prohibidas (tránsito rápido, diferenciado, Metrobus).

Un automóvil negro dañado en una calle con restos de partes plásticas en el suelo, policías y una persona sentada en la acera
Hubo cuatro heridos, uno de los cuales fue trasladado al hospital Durand con politraumatismos.

En diálogo con el canal de noticias TN, el encargado de un edificio ubicado justo donde ocurrió el siniestro contó que escuchó el ruido provocado por el choque desde el interior de su departamento.

Lo que pasa es que no hay controles de tránsito acá. A veces vienen a la tarde, están una o dos horas y se van”, aseguró el hombre ante la consulta del cronista sobre cómo se desarrolla la circulación de vehículos por el barrio.

En la intersección del siniestro también trabajó personal de Bomberos y Policía de la Ciudad, que trabajaba en el peritaje accidentológico y realizaba los tests de alcoholemia a los conductores involucrados.

Noticia en desarrollo.

Temas Relacionados

AlmagroAccidentes de tránsitoAlcoholemiaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Habló la hermana de la argentina detenida en EEUU: “No tienen higiene y hay ratas y cucarachas por todas partes”

Ernestina Pavlovsky (33) es personal trainer y vive desde hace 13 años en Aspen. La policía migratoria la detuvo hace un mes en un aeropuerto, cuando volvía de un viaje familiar

Habló la hermana de la argentina detenida en EEUU: “No tienen higiene y hay ratas y cucarachas por todas partes”

Córdoba: un hombre murió tras ser atropellado por un auto en el carril rápido de la avenida Circunvalación

El accidente ocurrió este viernes a las 20 a la altura del kilómetro 2 del anillo interno. La víctima transitaba por la calzada. “Salió volando y cayó enfrente mío, casi lo piso, alcancé a frenar”, dijo otro conductor que iba por la parte lenta de la autovía

Córdoba: un hombre murió tras ser atropellado por un auto en el carril rápido de la avenida Circunvalación

“Hay que aprovechar la tierra para producir alimentos sanos”: tiene 67 años y vive una vida plena en el corazón del monte cordobés

Nacido y criado en Traslasierra, Santos Becerra mantiene desde la adolescencia una rutina rural que combina ladrillos de barro, cultivos para consumo propio y tareas aprendidas de su familia

“Hay que aprovechar la tierra para producir alimentos sanos”: tiene 67 años y vive una vida plena en el corazón del monte cordobés

Investigan si un basural a cielo abierto de 20 hectáreas es un riesgo ambiental: qué impacto podría tener en la salud

La causa busca establecer si el predio de La Tosquera afectó la salud de los vecinos y contaminó napas, suelo y cursos de agua cercanos

Investigan si un basural a cielo abierto de 20 hectáreas es un riesgo ambiental: qué impacto podría tener en la salud

Denunciaron un intento de vender a los pingüinos del ex Aquarium de Mar del Plata y exigieron que sean liberados

Un grupo de activistas presentó una denuncia contra los dueños del predio y advirtió que cualquier intento de comercializar fauna autóctona es ilegal. "Son especies protegidas", remarcaron

Denunciaron un intento de vender a los pingüinos del ex Aquarium de Mar del Plata y exigieron que sean liberados

DEPORTES

Las Leonas buscarán ser campeonas del mundo en una final electrizante ante Países Bajos: hora, TV y todo lo que hay que saber

Las Leonas buscarán ser campeonas del mundo en una final electrizante ante Países Bajos: hora, TV y todo lo que hay que saber

La “oferta récord” que prepara Manchester City para quedarse con Enzo Fernández

“Que no nos dirija más” y “le faltó personalidad para echar a un jugador de Boca”: la furia de Lanús contra el árbitro y el VAR por no expulsar a Flores

La historia de Alma Almaraz, la jugadora de 16 años que juega en Boca Juniors y se hizo viral por su habilidad

Perdió la pelea de su vida, pero conquistó Las Vegas con un gesto que se hizo viral: la historia de amor que nació en un merendero

TELESHOW

A 15 años de la muerte de Pipo Mancera: la vida del hombre que estuvo dispuesto a darlo todo por la televisión

A 15 años de la muerte de Pipo Mancera: la vida del hombre que estuvo dispuesto a darlo todo por la televisión

Walter Quiroz, el actor que se alejó siete años para reencontrarse y hoy revela un abuso que finalmente pudo sanar

Del vértigo del escenario a la ternura de un clásico: la apuesta de Alan Madanes en “Los ojos del perro siberiano”

Bárbara Lombardo confesó la táctica que usó a los 11 años para colarse al show de Xuxa: "Terminé teniendo una relación con ella"

Wanda Nara compartió una foto con un hombre misterioso: de quién se trata

INFOBAE AMÉRICA

El presidente iraní admitió el impacto de las sanciones de EEUU: “Algunos dicen que no tienen efecto; no sé qué decirles”

El presidente iraní admitió el impacto de las sanciones de EEUU: “Algunos dicen que no tienen efecto; no sé qué decirles”

Al menos 27 personas murieron y 42 resultaron heridas tras un ataque ruso contra un almacén cercano a Kiev

El brazo represivo de China se expande en el mundo gracias a diferentes complicidades

Venezuela ya eligió: lo que el poder todavía no entiende

Vladimir Putin se reunirá con el presidente iraní en la cumbre de la OCS y debatirán sobre la guerra en Medio Oriente