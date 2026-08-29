El Salvador

Defensoría del Consumidor de El Salvador alerta sobre riesgos en dos productos infantiles

La institución advirtió sobre posibles lesiones graves o muerte vinculadas a un taburete plegable y a luces para dedos, tras avisos de Estados Unidos y Canadá, y solicitó datos a distribuidores nacionales

La Defensoría del Consumidor de El Salvador alertó sobre riesgo de lesiones graves de dos productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Defensoría del Consumidor de El Salvador alertó sobre riesgo de lesiones graves de dos productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Defensoría del Consumidor de El Salvador emitió este viernes una advertencia sobre el riesgo de lesiones graves o muerte vinculado al uso de dos productos infantiles. La alerta, basada en reportes de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos de América (CPSC, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Salud de Canadá, responde a retiros voluntarios del mercado originados por diversos incidentes.

Según la información difundida por la Defensoría del Consumidor, la CPSC y la autoridad sanitaria canadiense notificaron el retiro de los taburetes de cocina plegables Boon Pivot Toddler Tower fabricados por la empresa Tomy International. El producto, diseñado para que los niños pequeños participen en tareas culinarias, presenta un riesgo de volcadura durante el uso, lo que podría causar caídas peligrosas e incluso la muerte.

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La alerta indica que se comercializaron aproximadamente 116,908 unidades en Estados Unidos y 2,033 en Canadá entre enero de 2023 y junio de 2026. La alerta detalla que los taburetes afectados están hechos de metal y plástico, en colores gris y blanco, y miden cerca de 56 cm de ancho, 58 cm de profundidad y 89 cm de alto. El nombre “boon” se encuentra visible en la parte superior y una advertencia aparece en el costado de la plataforma. Hasta el momento, se han reportado 11 incidentes de inestabilidad, desplazamiento o inclinación, aunque las autoridades no han registrado consumidores lesionados.

Los taburetes plegables fueron retirados por inestabilidad y peligro de volcadura durante el uso. (Cortesía: Defensoría del Consumidor)
Los taburetes plegables fueron retirados por inestabilidad y peligro de volcadura durante el uso. (Cortesía: Defensoría del Consumidor)

La institución solicitó información a proveedores locales para determinar si estos productos se encuentran disponibles en el mercado nacional. El objetivo es identificar posibles compradores y coordinar el retiro y la información pertinente para proteger a los consumidores.

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Segundo producto infantil vetado

En otro comunicado, la entidad alertó sobre los riesgos asociados a los juguetes luminosos para dedos de la marca Oitnlaughter, comercializados por Delightmi en la plataforma Amazon. El retiro de estos productos, también ordenado por la CPSC, responde al peligro derivado de la fácil accesibilidad de las pilas de botón incluidas en cada luz. Según la advertencia, si un niño ingiere alguna de las pilas, puede sufrir lesiones graves, como quemaduras químicas internas o la muerte.

Los juguetes retirados corresponden a paquetes de 36 luces LED, cada una equipada con tres pilas de botón y con la capacidad de proyectar seis figuras de animales: tigre, elefante, conejo, panda, mariposa y pato. Entre julio de 2025 y abril de 2026 se vendieron 1,012 unidades en Estados Unidos. Hasta ahora, la compañía no ha recibido reportes de accidentes, pero la alerta se mantiene activa por el alto riesgo potencial.

Los juguetes luminosos para dedos fueron retirados por el acceso fácil a pilas de botón y el riesgo de ingestión infantil. (Cortesía: Defensoría del Consumidor)
Los juguetes luminosos para dedos fueron retirados por el acceso fácil a pilas de botón y el riesgo de ingestión infantil. (Cortesía: Defensoría del Consumidor)

La Defensoría del Consumidor informó que ha solicitado a los proveedores que confirmen si estos juguetes se distribuyeron en El Salvador, con el fin de localizar a los consumidores que pudieron haberlos adquirido y tomar las medidas necesarias para su retiro del mercado. La entidad también reiteró su compromiso de mantener informada a la población y de coordinar acciones de prevención junto a las autoridades internacionales.

De acuerdo con los reportes oficiales, la vigilancia de la Defensoría del Consumidor abarca tanto la verificación de la presencia de los productos como la disposición de canales de información para orientar a las familias salvadoreñas.

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